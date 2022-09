Multe stradali: nel 2023 l’importo aumenterà di oltre il 10%

In arrivo una stangata sulle multe stradali: nel 2023 l’importo delle sanzioni aumenterà di oltre il 10% a causa dell'inflazione

Come se non bastassero gli aumenti indiscriminati in diversi settori, dal gas ai carburanti, dal 1° gennaio 2023 saliranno anche gli importi delle multe stradali, e neppure di poco. Una circostanza che potrebbe riguardare milioni di italiani, visto che anche gli automobilisti più attenti possono incorrere, magari per una banale distrazione, in una sanzione a causa di un divieto di sosta o per il leggero superamento dei limiti di velocità.

MULTE STRADALI: NEL 2023 AUMENTERANNO A CAUSA DELL’INFLAZIONE

Ma perché l’importo delle multe stradali è destinato a salire nel 2023? Perché l’indice Istat su base biennale è segnalato attualmente in forte aumento a causa dell’inflazione (+10,4% nell’ultima rilevazione di agosto) e se confermerà la maggiorazione fino a dicembre, cosa assai probabile, determinerà in automatico l’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni stradali.

COME FUNZIONA L’AGGIORNAMENTO BIENNALE DELL’IMPORTO DELLE MULTE STRADALI

Ricordiamo infatti che secondo l’articolo 195 comma 3 del Codice della Strada, “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo”. Riassumendo: gli importi delle multe stradali vengono aggiornati ogni 2 anni in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato sul biennio precedente, prendendo come riferimento il dato pubblicato nel mese di dicembre.

MULTE STRADALI: COSA POTREBBE CAMBIARE DAL 1° GENNAIO 2023

I conti quindi li faremo a dicembre 2022 ma, come detto, se si prendono in esame i dati di agosto c’è poco da stare allegri: il mese scorso, infatti, a causa dell’inflazione galoppante (e che non accenna a fermarsi) l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del +0.8% rispetto al mese precedente, del +8,1% rispetto allo stesso mese dell’anno prima e del +10,4% rispetto allo stesso mese di due anni prima . Il trend è lo stesso da mesi e non c’è nessun segnale di un’inversione di tendenza, anzi è probabile che nei prossimi tre mesi l’inflazione aumenterà ancora.

Pertanto quando a dicembre si andrà a calcolare l’esatta percentuale di aumento dell’indice FOI su base biennale per aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi dal 1° gennaio 2023, come richiede l’art. 195 comma 3 CdS, salvo improbabili stravolgimenti ci sarà un aumento di almeno il 10% o forse di più. E pensare che nel 2021, per la prima volta dopo 25 anni, si era registrata una leggera diminuzione…

PAGAMENTO MULTE 2023: I POSSIBILI NUOVI IMPORTI

Significa quindi, per fare qualche esempio, che la multa per un semplice divieto di sosta passerebbe dagli attuali 42 euro a circa 46 euro, l’uso del cellulare alla guida da 165 euro a 181 euro, medesimo importo previsto per il superamento dei limiti di velocità tra i 10 e i 40 km/h, mentre la stessa violazione della fascia tra i 40 e i 60 km/h andrebbe da 543 euro a 597 euro e un accesso abusivo alle Ztl o il transito non autorizzato su una corsia riservata al trasporto pubblico da 83 euro a 91 euro.

MULTE STRADALI 2023: L’ASAPS CHIEDE DI BLOCCARE GLI AUMENTI

Peggio per chi infrange le norme del codice stradale, osserverà qualcuno. Ma, come detto inizialmente, una defaillance può capitare a tutti senza essere per forza dei pirati della strada, e in un momento storico così difficile per aziende e famiglie sarebbe forse il caso di non introdurre un ulteriore aumento per non esasperare gli animi delle persone. E se la pensa così persino l’ASAPS, l’associazione della Polizia stradale, che ha chiesto alle forze politiche di bloccare la ‘stangata’ delle multe almeno per il biennio 2023-2024 in attesa di tempi migliori per la nostra economia, probabilmente è la scelta più saggia da fare.