Multe revisione scaduta: quanto si paga

Le multe per la revisione scaduta: quanto si paga se si circola oltre i termini entro cui vanno fatti i controlli periodici obbligatori sul veicolo

In quest’ultimo periodo si è parlato molto di revisione auto per via della nuova proroga europea che ha rinviato le scadenze di ulteriori 10 mesi. Tuttavia, visto che con la sicurezza stradale non si scherza e che circolare con un’auto non revisionata rappresenta comunque un rischio, i centri autorizzati sparsi in tutta Italia invitano gli automobilisti a eseguire i controlli entro i termini originari. Anche perché, a dispetto delle restrizioni causate dal Covid, le officine risultano regolarmente aperte anche nelle zone rosse, e sono pertanto in grado di sbrigare le richieste di revisione in tempi abbastanza contenuti. Detto questo, vediamo a quanto ammontano le multe per la revisione scaduta e altre informazioni sui controlli periodici obbligatori.

QUANDO FARE LA REVISIONE AUTO

La revisione auto va fatta 4 anni dopo la prima immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2 anni. Il limite scende però a 1 solo anno per alcune categorie di veicoli, come quelli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove (quindi autobus, pulmini, ecc.), i taxi, le autoambulanze e altri ancora. La prima revisione dev’essere effettuata entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione, quelle successive entro il mese in cui è stata eseguita l’ultima revisione. Per verificare la data di scadenza della revisione basta guardare sulla carta di circolazione o connettersi al Portale dell’automobilista inserendo la targa del veicolo. Ricordiamo che qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento di un veicolo, o dopo un incidente stradale grave, può essere disposta una revisione straordinaria.

QUANTO COSTA LA REVISIONE AUTO

La revisione auto si può fare presso la Motorizzazione civile, le agenzie ACI, i centri di revisione e le officine autorizzate, con costi diversi. Da premettere che in Motorizzazione costa meno ma i tempi d’attesa sono più lunghi, altrove si spende un po’ di più ma la procedura è senz’altro più veloce. Ecco i costi aggiornati:

– 45,00 euro rivolgendosi alla Motorizzazione civile;

– 65,25 euro rivolgendosi a un’agenzia ACI (pre-revisione gratuita per i soci ACI; 25 euro per i non soci);

– 66,88 euro rivolgendosi a un centro revisioni auto o a un’officina autorizzata (elenco completo).

Per la revisione in Motorizzazione il pagamento va effettuato in anticipo su bollettino postale prestampato 9001, altrove direttamente in officina o nel centro autorizzato.

Attenzione: nel corso del 2021 è previsto un aumento di 9,95 euro sulla tariffa delle revisioni. L’aumento è per ora ‘congelato’ in attesa del necessario decreto attuativo del ministero competente.

MULTE PER REVISIONE SCADUTA

E veniamo alle multe per revisione scaduta. Chi circola oltre i termini della revisione rischia una multa da 173 a 694 euro. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. Oltre alla sanzione pecuniaria è disposto pure il divieto di circolazione fino a revisione effettuata (è possibile spostarsi unicamente per ottemperare all’obbligo di eseguire la revisione). Chi circola durante detta sospensione rischia da 1.998 a 7.993 euro di multa più fermo amministrativo per 90 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca del veicolo. La presentazione agli organi accertatori di una revisione falsificata comporta infine una multa da 430 a 1.731 euro e il ritiro della carta di circolazione. La revisione dei veicoli non gode di alcun periodo di tolleranza dopo la scadenza naturale (fatte salve le proroghe per il Covid).