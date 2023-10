Multe eccesso di velocità: punti, limiti e tolleranza

Le multe per eccesso di velocità sono quelle più diffuse in assoluto perché superare i limiti è, purtroppo, un’infrazione piuttosto comune, ancorché deprecabile e pericolosa. Sappiamo benissimo che su alcune strade i limiti di velocità sono esageratamente bassi e viene quasi ‘naturale’ superarli, tuttavia se gli automobilisti rispettassero le regole senza eccezioni il numero di incidenti calerebbe drasticamente, con notevole risparmio di vittime, feriti e costi sociali annessi. Non va inoltre sottovalutato l’aspetto prettamente economico, perché una multa per eccesso di velocità può raggiungere cifre molto importanti che sarebbe meglio non sborsare, senza dimenticare le pene accessorie. Confidando in una maggiore disciplina dei conducenti, riepiloghiamo le informazioni principali sulle sanzioni per eccesso di velocità, con i limiti, i punti persi e la tolleranza dell’autovelox.

QUALI SONO I LIMITI DI VELOCITÀ SU STRADE E AUTOSTRADE

I limiti di velocità sono regolamentati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che riporta la massima velocità a cui si può guidare un veicolo a motore in base al tipo di strada. Il limite segnalato da apposita segnaletica verticale viene spesso considerato come un consiglio a guidare a quella velocità, ma è sbagliato. Nelle condizioni di guida generali, la velocità massima da non superare è:

130 km/h in autostrada;

in autostrada; 110 km/h su strade extraurbane principali;

su strade extraurbane principali; 90 km/h su strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali;

su strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali; 50 km/h nei centri abitati (con eccezioni di 70 km/h dove consentito o di 30 km/h nelle zone 30 o nei pressi delle scuole). Lo stesso limite vale anche se si montano le catene da neve.

Ovviamente fatte salve eventuali altre prescrizioni e limiti diversi imposti dalla segnaletica verticale. Da ricordare che il montaggio del ruotino di scorta comporta un limite di velocità di 80 km/h, segnalato anche sulla stessa ruota.

Rispetto ai limiti di velocità generali, esistono poi ulteriori limitazioni di cui bisogna tenere conto, ad esempio in caso di pioggia, nebbia o se a guidare è un neopatentato:

i limiti di velocità con pioggia scendono a 110 km/h in autostrada e 90 km/h su strade extraurbane principali;

scendono a 110 km/h in autostrada e 90 km/h su strade extraurbane principali; in caso di nebbia fitta con visibilità inferiore a 100 m potrebbe essere imposto sul tratto di strada il limite a 50 km/h con segnale stradale;

con visibilità inferiore a 100 m potrebbe essere imposto sul tratto di strada il limite a 50 km/h con segnale stradale; i limiti di velocità per neopatentati (a prescindere dalla pioggia) sono 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Il limite vale per i successivi 3 anni dal conseguimento della patente.

Oltre alle caratteristiche della strada, bisogna considerare anche i limiti di velocità per categorie di veicoli. Infatti al di là del limite di velocità generico, i seguenti veicoli devono sempre rispettare specifici limiti:

monopattini elettrici : 20 km/h (6 km/h nelle aree pedonali);

: 20 km/h (6 km/h nelle aree pedonali); ciclomotori e veicoli di categoria equivalente: 45 km/h;

e veicoli di categoria equivalente: 45 km/h; autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati , 30 km/h nei centri abitati;

quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati , 30 km/h nei centri abitati; macchine agricole e macchine operatrici : 40 km/h se con pneumatici, 15 km/h in tutti gli altri casi;

e : 40 km/h se con pneumatici, 15 km/h in tutti gli altri casi; quadricicli non leggeri : 80 km/h fuori dei centri abitati;

: 80 km/h fuori dei centri abitati; treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio: 70 km/h fuori dai centri abitati, 80 km/h sulle autostrade.

LE MULTE PER ECCESSO DI VELOCITÀ E I PUNTI PERSI

In Italia l’eccesso di velocità è punito con una serie di sanzioni, dalla semplice multa pecuniaria alla ben più rilevante revoca della patente, in base alla gravità dell’infrazione (più si superano i limiti più aumenta la sanzione). Nello specifico:

chi non rispetta i limiti minimi di velocità, oppure supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 42 a 173 euro ;

, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa ; chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 173 a 695 euro più la perdita di 3 punti patente ;

i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa più la perdita di ; chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 544 a 2.174 euro più la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la perdita di 6 punti ;

i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa più la sanzione accessoria della sospensione della patente e la perdita di ; infine chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 847 a 3.389 euro più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la perdita di 10 punti.

Sono poi previste ulteriori sanzioni accessorie in presenza di particolari aggravanti:

chi supera i limiti di velocità alla guida di veicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose , autoveicoli con rimorchi , autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t, autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi e mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico, vede raddoppiarsi le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie;

, autoveicoli con , autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t, autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi e mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico, vede amministrative pecuniarie e accessorie; in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, la sospensione della patente aumenta da 8 a 18 mesi se si superano i limiti da 40 a 60 km/h. È disposta invece la revoca della patente se la recidiva riguarda il superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità.

nel biennio successivo alla prima infrazione, la sospensione della patente aumenta se si superano i limiti da 40 a 60 km/h. È disposta invece la se la recidiva riguarda il superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità. la violazione dei limiti di velocità da parte di conducenti neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente) comporta il raddoppio dei punti decurtati .

(primi tre anni dal conseguimento della patente) comporta il . le multe per eccesso di velocità sono aumentate di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Allo stesso tempo usufruiscono della riduzione del 30% se pagate entro 5 giorni dall’accertamento o notifica. Riduzione che però non si applica alle violazioni per cui sono previste, in aggiunta alla multa, le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e/o della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).





PUNTI PERSI PER ALTRE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ

Oltre alle decurtazioni elencate nel paragrafo precedente, sono previste altre perdite dei punti in caso di violazione delle norme sulla velocità elencate nell’articolo 141 CdS. Per ciascuna di queste violazioni la decurtazione è di 5 punti, che diventano 10 se commesse da conducenti neopatentati.

non moderava velocità in prossimità di intersezioni, scuole, luoghi frequentati da fanciulli appositamente segnalati;

appositamente segnalati; alla guida di veicolo in una forte discesa non moderava la velocità;

non moderava la velocità; alla guida di veicolo nelle ore notturne non moderava la velocità;

non moderava la velocità; alla guida di veicolo in un passaggio stretto ingombrato non moderava la velocità;

non moderava la velocità; non moderava la velocità in caso di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o altre cause;

per condizioni atmosferiche o altre cause; non moderava la velocità nell’ attraversamento abitato o tratti di strada fiancheggiati da edifici;

o tratti di strada fiancheggiati da edifici; alla guida di veicolo in curva non moderava la velocità;

non moderava la velocità; conducente del veicolo non regolava adeguatamente la velocità in prossimità d’intersezione ;

; conducente del veicolo non moderava la velocità in strada con visibilità limitata.

MULTE ECCESSO DI VELOCITÀ: LA TOLLERANZA DELL’AUTOVELOX

Com’è noto, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (autovelox, tutor, ecc.), a patto che siano preventivamente segnalate e ben visibili. Allo stesso tempo è prevista una soglia di tolleranza per le rilevazioni con le apparecchiature elettroniche, ossia uno ‘sconto’ sul valore misurato dovuto alla possibilità di lievi errori strumentali. Si tiene cioè conto che gli autovelox possano sbagliare, seppur di poco, e per questo si lascia un piccolo margine di tolleranza in eccesso o in difetto entro cui la sanzione non scatta.

Nello specifico, per gli accertamenti della velocità con autovelox e dispositivi simili, al valore rilevato dall’apparecchiatura dev’essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. In altri termini la normativa stabilisce una tolleranza sulle multe per eccesso di velocità pari al 5% della velocità effettiva, e comunque non inferiore alla soglia minima di 5 km/h. La tolleranza dell’autovelox è quindi di almeno di 5 chilometri orari. Facciamo qualche esempio pratico:

in autostrada , dove la velocità massima consentita è 130 km/h, la tolleranza dell’autovelox è fino a 136 km/h . Questo perché applicando la riduzione del 5% prevista dalle norme il valore scende a 129,2, ossia entro i limiti. Pertanto una multa con autovelox in autostrada arriva solo se si corre da 137 km/h in su (137 meno il 5% fa 130,15, sopra il limite consentito).

, dove la velocità massima consentita è 130 km/h, . Questo perché applicando la riduzione del 5% prevista dalle norme il valore scende a 129,2, ossia entro i limiti. Pertanto una multa con autovelox in autostrada arriva solo se si corre da 137 km/h in su (137 meno il 5% fa 130,15, sopra il limite consentito). sulle strade extraurbane principali lo tolleranza dell’autovelox è fino a 115 km/h . Infatti 115 meno il 5% fa 109,25, entro il limite stabilito di 110 km/h.

lo tolleranza dell’autovelox è . Infatti 115 meno il 5% fa 109,25, entro il limite stabilito di 110 km/h. sulle strade extraurbane secondarie la tolleranza dell’autovelox è fino a 95 km/h . Infatti, anche se 95 meno il 5% fa solo 90,25 (sopra il limite consentito di 90 km/h), in questo caso va detratta la soglia minima di 5 km/h.

la tolleranza dell’autovelox è . Infatti, anche se 95 meno il 5% fa solo 90,25 (sopra il limite consentito di 90 km/h), in questo caso va detratta la soglia minima di 5 km/h. nei centri abitati la tolleranza dell’autovelox è fino a 55 km/h. Infatti, anche se 55 meno il 5% fa solo 52,25 (sopra il limite consentito di 50 km/h), in questo caso va detratta la soglia minima di 5 km/h.

Gli stessi calcoli si possono fare per qualsiasi altro limite di velocità. Importante: le velocità indicate nei verbali delle multe con autovelox sono, di norma, già al netto della tolleranza. Per cui, per conoscere quale fosse la reale velocità accertata, qualora non fosse indicata, si deve, con procedimento inverso, aggiungere il 5%.