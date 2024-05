Milano: ogni sera 64 mila auto in sosta vietata

Milano si candida prepotentemente alla poco ambita carica di ‘capitale del parcheggio selvaggio‘. È quanto emerge dall’iniziativa Via Libera promossa dalla campagna di mobilitazione “Sai che puoi?”, che ha sguinzagliato 2.000 volontari sul territorio per contare le auto in sosta irregolare. Ebbene, la mappatura della sosta selvaggia a Milano, che si è svolta dalle 18:00 all’1:00 del 16 maggio scorso, ha registrato quasi 64 mila vetture parcheggiate scorrettamente, 1 ogni 27 metri, togliendo spazio pubblico alla cittadinanza per un totale di 547.114 mq, equivalente a 32 piazze del Duomo o 77 campi da calcio.

SOSTA IRREGOLARE MILANO: ZONA BUENOS AIRES LA PEGGIORE

La zona peggiore è risultata quella intorno a corso Buenos Aires, con 3.260 veicoli in sosta irregolare, davanti a Città Studi (3.065), Villapizzone (2.260), Selinunte (2.260), corso XXII marzo (1.930) e Bande Nere (1.850). Tra le vie, menzione di (dis)onore per viale Campania (454 parcheggi selvaggi, 1 ogni 2,5 metri), via Daniele Ricciarelli (220, 1 ogni 3 metri) e via Giambellino (307, 1 ogni 10 metri).

MILANO: QUANTO POTREBBE INCASSARE DALLE AUTO IN SOSTA VIETATA

Per effettuare la mappatura, la città di Milano è stata segmentata in 500 settori. Sono state controllate 3.873 vie per complessivi 1.710 chilometri, in bicicletta o a piedi. Le squadre di volontari hanno censito le strade assegnate grazie a una web-app. Come detto, il risultato di questa mobilitazione ha permesso di contare quasi 64.000 veicoli, per la precisione 63.990, parcheggiati in modo irregolare, di cui 37.000 in carreggiata, 15.000 sui marciapiedi e 11.000 sotto gli alberi e nelle aree verdi. Se il Comune provvedesse a multare tutte queste vetture in sosta vietata, considerando una media di 84 euro per multa incasserebbe oltre 5 milioni e 370 mila euro. E magari non sarebbe costretto ad aumentare il biglietto dei mezzi pubblici o della sosta in Area C…

Tra l’altro il dato di 64.000 parcheggi irregolari è sottostimato, rispetto sia al totale delle auto in sosta irregolare in tutta la città nell’intera giornata (visto che il conteggio ha riguardato solamente le ore serali), sia rispetto al totale delle potenziali infrazioni per divieto di sosta: la mappatura si è concentrata infatti sullo spazio ingiustamente occupato e non sul verificare pass residenti / non residenti, occupazione indebita di posti auto per disabili, ecc.

MAZZEI (COMUNE DI MILANO): IN CITTÀ CI SONO 64 MILA AUTO DI TROPPO

La mappatura è partita da un’iniziativa indipendente ma ha ricevuto il plauso delle istituzioni, che useranno i dati raccolti dai volontari di “Sai che puoi?” per definire delle politiche contro la sosta selvaggia. Tra gli altri Marco Mazzei, presidente della Commissione mobilità attiva e accessibilità del Comune di Milano, ha detto che quella di giovedì scorso è stata come “una ribellione civile a comportamenti inaccettabili e insostenibili” e che 64.000 auto in sosta irregolare non sono 64.000 parcheggi che mancano ma 64.000 automobili di troppo. Insomma, la situazione non si risolve realizzando nuovi parcheggi ma riducendo il numero di auto in città.