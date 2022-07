Guidare in Spagna: limiti, norme e consigli per evitare multe

Scopri tutte le norme, i consigli e i limiti del codice della strada spagnolo per guidare in Spagna in tutta sicurezza e senza prendere multe

Proseguono le guide SicurAUTO.it dedicate alla guida nei Paesi esteri. Dopo avere visto quali leggi ci sono in Polonia, Svizzera, Austria, Francia e Germania, ecco un vademecum su come guidare in Spagna. Il Paese iberico, le sue città d’arte e le sue rinomate località di vacanza attraggono visitatori e turisti da tutta Europa, Italia compresa. E’ certamente utile conoscere limiti, norme e consigli per evitare multe in Spagna.

Aggiornamento del 11 luglio 2022: le nuove regole sul Green Pass per il rientro dalla Spagna

GUIDARE IN SPAGNA: LIMITI DI VELOCITÀ’

I limiti di velocità in Spagna per automobili e furgoni con massa inferiore a 35 quintali sono grosso modo allineati a quelli delle altre nazioni della UE:

– nei centri abitati il limite, salvo diversa indicazione della segnaletica, è di 50 km/h;

– nelle strade a doppia corsia per carreggiata all’interno dei centri abitati il limite è di 80 km/h;

– sulle strade extraurbane il limite si innalza a 80 o 100 km/h;

– in autostrada il limite è di 120 km/h.

LIMITI ALCOL AL VOLANTE E GUIDA IN SPAGNA

Il limite di alcol in Spagna viene quantificato in percentuali per litro di aria espirata. Il massimo consentito è:

– 0.25 mg/l per i conducenti privati, corrispondenti allo 0.05% nel sangue;

– 0.15 mg/l per i guidatori professionisti , corrispondenti allo 0.03% nel sangue;

– chi ha conseguito la patente di guida da meno di 2 anni dovrà attenersi allo stesso limite previsto per i driver professionisti.

In caso di incidente stradale tutti i soggetti coinvolti dovranno sottoporsi all’alcool test.

GUIDARE IN SPAGNA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE E PSICOFARMACI

Per quanto riguarda la guida in Spagna sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la legge ha norme e sanzioni esemplari. Vige ovviamente la tolleranza zero e chi viene trovato positivo alle droghe durante la guida finisce direttamente in tribunale rischiando l’arresto da 3 a 6 mesi. Inoltre sono previste pesanti sanzioni economiche, convertibili in periodi di lavori sociali da 30 a 90 giorni.

PAGAMENTO MULTE IN SPAGNA: ANCHE ONLINE

Le multe in Spagna si possono pagare in diversi modi:

– con carta di credito telefonando, dalla Spagna, al numero 060;

– online tramite il sito della Dirección General de Tráfico;

– presso gli uffici postali e gli sportelli del Banco Santander.

I pagamenti effettuati entro 20 giorni solari possono beneficiare di uno sconto del 50%. Agli automobilisti stranieri può essere richiesto il pagamento immediato della multa.

OBBLIGO CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN SPAGNA

L’uso delle cinture di sicurezza in Spagna è obbligatorio per tutti gli occupanti della vettura, guidatore e passeggeri quindi. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere assicurati a seggiolini omologati e adeguati al loro peso (Impara tutto sui seggiolini omologati per bambini con la guida #SicurEDU). Dai 3 ai 12 anni possono viaggiare seduti sugli appositi rialzi e assicurati alle cinture di sicurezza.

TRASPORTO DI ANIMALI IN SPAGNA

Chi viaggia in Spagna con a bordo i propri animali domestici dovrà tener presente che le bestiole devono avere il vaccino contro la rabbia da almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo in Spagna. Inoltre bisogna avere con sé un certificato di buona salute per gli animali che devono anche essere stati tatuati o dotati di microchip per l’identificazione.

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA SULLA GUIDA IN SPAGNA

Per guidare in Spagna è obbligatorio avere a bordo due triangoli, da esporre entrambi in caso di incidente o guasto, un kit di lampadine di ricambio, il giubbetto riflettente. L’uso dei fari anabbaglianti è obbligatorio di giorno se la visibilità si riduce o quando si transita in tunnel e gallerie. Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Puoi trovare le info aggiornate sulla circolazione in Spagna sul sito Viaggiare Sicuri.