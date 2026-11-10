Codice della Strada 2028, stop dal Consiglio di Stato: molti punti da chiarire

Il percorso verso il nuovo Codice della strada, che rispettando i tempi dell’iter di approvazione dovrebbe diventare operativo dal 2028, incontra un primo importante ostacolo. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso l’espressione del proprio parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, chiedendo una serie di integrazioni documentali e chiarimenti su numerosi aspetti del provvedimento. Una decisione che non rappresenta una bocciatura della riforma, ma mette in evidenza diverse criticità, sia sul piano procedurale sia su quello dei contenuti. Come riportato anche da ASAPS, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, il testo necessita quindi di un approfondimento prima di poter proseguire il proprio iter.

PROCEDURA INCOMPLETA: MANCANO DIVERSI PASSAGGI

Tra le principali ragioni della sospensione ci sono alcune carenze nella documentazione trasmessa al Consiglio di Stato. In particolare, non risultano acquisiti gli atti di concerto dei ministri interessati e manca il parere della Conferenza unificata, chiamata a rappresentare le posizioni di Regioni ed enti locali. Secondo i giudici amministrativi, quest’ultimo passaggio deve precedere l’esame del Consiglio di Stato, perché le osservazioni degli enti territoriali potrebbero determinare modifiche anche sostanziali allo schema normativo.

Un altro elemento riguarda il mancato coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali. Il nuovo Codice introduce infatti diverse disposizioni che comportano trattamenti di informazioni personali, attraverso banche dati, registrazioni video e audio, accesso a dati relativi ai sinistri e utilizzo delle informazioni contenute nelle centraline EDR, le cosiddette scatole nere. Il Garante dovrà quindi esaminare le nuove modalità di raccolta, conservazione e consultazione dei dati, anche per tutelare la riservatezza delle persone eventualmente coinvolte.

MULTE, VELOCITÀ E GUIDA AUTONOMA: I NODI DELLA RIFORMA

Oltre agli aspetti procedurali, il parere dedica ampio spazio ai contenuti dello schema. Particolarmente significative le osservazioni sul sistema delle sanzioni. La legge delega prevede che le multe siano commisurate anche alla situazione reddituale ed economica del trasgressore, oltre che alla potenza e alla tipologia del veicolo. Nel testo proposto, tuttavia, il reddito viene considerato soltanto per stabilire la possibilità di rateizzare il pagamento, senza incidere sull’importo della sanzione.

Dubbi anche sul nuovo meccanismo delle multe per eccesso di velocità, che dovrebbe calcolare l’importo in relazione ai singoli chilometri orari oltre il limite. Il Consiglio di Stato evidenzia alcune incongruenze tra la relazione illustrativa e le tabelle allegate: queste ultime prevedono ancora fasce di importo, anziché una cifra fissa per ogni chilometro di superamento. Viene inoltre contestata la descrizione del sistema attuale come caratterizzato da sanzioni uniformi, poiché la normativa vigente prevede già importi differenziati in base alla gravità dell’infrazione.

Altri chiarimenti riguardano i veicoli a guida autonoma. Lo schema distingue una prima fase, con un controllore a bordo, e una seconda, nella quale il controllo potrebbe avvenire da remoto. Non sono però sufficientemente definiti i tempi di passaggio tra le due fasi e, soprattutto, il regime di responsabilità del controllore equiparato al conducente.

CODICE DELLA STRADA 2028: ENTRATA IN VIGORE E ALTRI ASPETTI DA RIVEDERE

Tra i punti da chiarire figura anche il calendario di applicazione della riforma. Lo schema prevede l’entrata in vigore del nuovo Codice il 1° aprile 2027 e la sua efficacia dal 1° gennaio 2028, comunque subordinata all’entrata in vigore del relativo regolamento. Se i tempi di adozione di quest’ultimo dovessero slittare, la disciplina potrebbe diventare efficace il 1° aprile 2028. Il Consiglio di Stato segnala però che la formulazione non garantisce una data certa, soprattutto nell’eventualità in cui il regolamento non venga emanato nei tempi previsti.

Le osservazioni investono anche il sistema dei provvedimenti attuativi, la disciplina dei monopattini, le patenti professionali e alcune disposizioni sulla circolazione dei veicoli di emergenza. In diversi casi vengono richieste spiegazioni sulla coerenza delle nuove norme con i principi e i criteri fissati dalla legge delega.

Per approfondire scarica e leggi il testo integrale del Parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 01089/2026, affare n. 01944/2026 del 6 novembre 2026.

La Sezione consultiva ha concesso al Governo tempo fino al 25 novembre 2026 (un lasso di tempo molto ristretto) per integrare la documentazione, acquisire i pareri mancanti e rispondere alle richieste di chiarimento. Solo successivamente potrà riprendere l’esame dello schema. Il nuovo Codice della Strada resta quindi un progetto in evoluzione: prima di arrivare alla sua approvazione definitiva, saranno necessari ulteriori interventi per rendere il testo più chiaro, coerente e completo.