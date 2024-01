VW ID.4: esplode una gomma, non era mai stata in officina

Un proprietario della Volkswagen ID.4 ha vissuto un’esperienza che lui stesso ha definito spaventosa e sfidiamo chiunque a definirla in modo diverso. La gomma posteriore sinistra della sua auto elettrica è improvvisamente esplosa durante un viaggio in autostrada. Un episodio che evidenzia l’importanza di fare controlli regolari, anche sulle auto elettriche, nonostante la percezione comune che richiedano meno manutenzione rispetto alle vetture tradizionali a combustione interna (ICE). Per fortuna non è successo niente di grave, ma il racconto del proprietario fa riflettere.

VW ID.4, NESSUN CONTROLLO IN 40.000 KM: UNA SCELTA PERICOLOSA

Il proprietario della Volkswagen ID.4 ha raccontato la sua esperienza da brividi sul gruppo Facebook Volkswagen ID.3 ID.4 ID.5 fan group IT con il chiaro intento di portare l’attenzione di altri proprietari della stessa auto sul problema alle gomme. Prima facciamo le presentazioni: l’auto elettrica in questione è stata acquistata nuova ad aprile 2022 e nel frattempo ha percorso già 40.000 km. Come abbiamo scoperto nell’indagine sui costi di manutenzione ordinaria di 10 auto elettriche a confronto, la Volkswagen ID.4 deve andare in officina per il tagliando ogni 2 anni senza scadenze chilometriche: è quanto prevede il piano del Costruttore anche online. Difatti quest’auto non ha mai visto un’officina, come dichiara lo stesso proprietario che nel frattempo se l’è goduta senza stare troppo su a pensarci.

QUALI CONTROLLI SI FANNO AL TAGLIANDO DELLA VW.ID4: IL VIDEO

La convinzione ammessa dal proprietario della VW ID.4 è che all’auto bastassero solo i controlli alla profondità del battistrada delle gomme tramite le “tacche”. Gli indicatori TWI (Tread Wear Indicator) sono un segnalatore di usura delle gomme, ma in rari casi possono aiutare ad individuare danneggiamenti e usure irregolari negli pneumatici. C’è poco da fare, determinati controlli vanno eseguiti in officina, sollevando l’auto per osservare tutto ciò che in un’auto elettrica non è possibile vedere quando è con le gomme a terra.

Inoltre molte componenti ad alta tensione che si controllano al tagliando sono nascoste dal fondo, che va smontato. Sono controlli che a molti automobilisti possono sembrare superflui, credendo che un’auto elettrica abbia poche parti che si usurano. Invece permettono di guidare in sicurezza e prevenire proprio ciò che è successo al fortunato proprietario della ID.4, che ha potuto raccontare la sua esperienza. Noi questi controlli li abbiamo fatti proprio sulla nostra ID.4 e abbiamo girato un video per mostrarvi da vicino cosa è previsto al primo tagliando.

L’IMPORTANZA DEI CONTROLI PREVENTIVI VALE PER TUTTE LE AUTO

Quanto accaduto è la prova che anche le auto elettriche vanno sottoposte a frequenti controlli in officina, semplicemente perché hanno molte componenti che svolgono la stessa funzione delle auto tradizionali. Proprio le sospensioni, i freni e gli pneumatici sono sottoposti a un maggiore stress nelle auto elettriche. L’esplosione della gomma in autostrada con la VW ID.4, secondo una valutazione del gommista a cui si è rivolto il proprietario, sarebbe avvenuta per l’usura irregolare delle gomme posteriori, evidentemente installate con un camber delle ruote errato. Dopo alcuni km anche l’atro pneumatico sarebbe esploso e non è accaduto solo perché è intervenuto un gommista che ha controllato lo stato di tutti gli pneumatici.

Questo concetto dovrebbe essere ben assimilato da chi acquista un’auto elettrica ed è convinto di poter saltare a proprio piacimento le visite in officina. Al di là dell’obbligo o meno di fare i tagliandi (ad esempio Tesla si limita a consigliare la manutenzione, ma chi non la fa non perde la garanzia; anche se poi per i difetti alle sospensioni dà la colpa ai clienti), la sicurezza di guida non dipende da un timbro sul libretto, ma dalla prevenzione che spesso, oltre a salvare la vita, salva anche il portafoglio dalle riparazioni più costose non effettuate in tempo.