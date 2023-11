Costo tagliando auto elettrica: 10 modelli 2023 a confronto

La manutenzione ordinaria delle auto elettriche è universalmente considerata più economica rispetto a quella delle auto a combustione interna. Lo abbiamo infatti dimostrato già nel 2019 con la prima indagine europea sul reale risparmio nella manutenzione delle auto elettriche (-42%). I costi dei tagliandi delle auto elettriche nel 2023 possono variare notevolmente a seconda del modello e della marca. Un numero crescente di lamentele che abbiamo letto da parte dei proprietari di auto elettriche sui gruppi Facebook, presi alla sprovvista dal conto o dal preventivo del tagliando, ci ha spinto a fare una nuova indagine su quanto costa la manutenzione ordinaria delle auto elettriche nei primi 8 anni.

Abbiamo scoperto che manutenere un’auto elettrica piccola come la Fiat 500 Elettrica può costare oltre il 20% in più rispetto a un’auto elettrica più grande e costosa come la VW ID.4 (ma senza pompa di calore). Inoltre, contrariamente a quanto si possa pensare, i tagliandi di un’auto elettrica con un prezzo di listino più basso non costano meno di auto elettriche con finiture più curate.

Ecco i costi ufficiali dei tagliandi di 10 auto elettriche presso la rete autorizzata dalla Casa auto che SicurAUTO.it ha ottenuto direttamente dagli uffici stampa dei Costruttori.

L’INDAGINE DI SICURAUTO.IT SUI COSTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE

Guidare un’auto elettrica permette di risparmiare un bel po’ di soldi sulla manutenzione ordinaria, visto che ci sono meno componenti da sostituire. Ma è sempre così per tutte le auto? Abbiamo voluto capire meglio contattando direttamente le Case auto dei 10 modelli elettrici maggiormente rappresentativi del mercato in Italia, eccetto Tesla poiché i clienti non sono obbligati ad effettuare la manutenzione per non perdere la garanzia ufficiale. Abbiamo individuato tra le auto elettriche più vendute in Italia nel 2022 10 modelli nei segmenti citycar, medie e premium, con alcune eccezioni per i modelli DR 1.0 EV, Hyundai Ioniq 6, Jeep Avenger e smart #1, scelti perché novità più recenti. Di questi abbiamo chiesto alle Case auto, quanto costa la manutenzione ordinaria (quindi i tagliandi auto consigliati) per i primi 8 anni di proprietà, IVA e manodopera inclusa.

COSA SI CAMBIA AL TAGLIANDO DI UN’AUTO ELETTRICA

Prima di entrare nel vivo della nostra indagine, facciamo un breve excursus per capire da dove nasce la convinzione che la manutenzione delle auto elettriche costa meno delle auto ICE tradizionali. Per ovvi motivi le auto elettriche non richiedono la sostituzione di:

olio e filtro motore ;

; filtro aria motore ;

; filtro carburante ;

; candele di accensione ;

; cinghie o catena di distribuzione.

I ricambi che invece si continuano a sostituire ad ogni tagliando delle auto elettriche coinvolte nella nostra indagine sono complessivamente:

filtro abitacolo ;

; liquido freni ;

; olio trasmissione differenziale (e filtro se presente);

(e filtro se presente); liquido raffreddamento inverter e batteria ;

; dischi e pastiglie o tamburi e ganasce ;

; batteria di avviamento 12 V , che è fondamentale nelle auto elettriche come nelle auto ICE;

, che è fondamentale nelle auto elettriche come nelle auto ICE; fluido frigorigeno, per auto con pompa di calore, come mostriamo nel video del tagliando della VW ID.4.

Oltre alle sostituzioni e ai rabbocchi, i tagliandi prevedono anche un’ampia serie di controlli specifici alle auto elettriche, tra cui:

controllo sistema di ricarica e presa di ricarica;

e presa di ricarica; batteria di avviamento a bassa tensione;

a bassa tensione; batteria di trazione ad alta tensione.

COSTI MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE 2023: RISULTATI DELL’INDAGINE

Dacia Spring, DR 1.0 EV, Fiat 500 elettrica e Jeep Avenger Full Electric devono tornare in officina ogni anno o in base all’intervallo di km se raggiunto prima. Mentre Volkswagen ID.4, Audi e-tron GT quattro, Citroën ë-C4, Hyundai IONIQ 6, smart #1 e Mercedes EQE 300 devono tornare in officina ogni 2 anni (o in base all’intervallo di km). Ecco i costi di manutenzione in 8 anni per ogni modello in rigoroso ordine alfabetico:

Audi e-tron GT quattro è l’elettrica con il prezzo di listino più alto, ma con un costo tagliandi in 8 anni di 951 euro, più basso dopo DR 1.0 EV e VW ID.4 (senza pompa di calore).

Citroën ë-C4 e Jeep Avenger Full Electric sono accomunate dalla piattaforma modulare e-CMP, che per la Avenger elettrica è di seconda generazione (e-CMP2, la stessa della Fiat 600e). Il costo di manutenzione nei primi 8 anni è di 134 euro per la Jeep Avenger, mentre è di 1.110 euro per la Citroën ë-C4. Da notare che la Avenger deve andare in officina ogni anno, mente la ë-C4 ogni due. Entrambe però hanno la pompa di calore di serie.

La Dacia Spring ha il prezzo di listino più basso tra i modelli elettrici considerati, ma è al 6° posto per i costi di manutenzione in 8 anni con una spesa di 178 euro. Dimostra che acquistare l’auto elettrica più economica non significa necessariamente assicurarsi i costi di manutenzione più bassi, senza contare poi anche l’assenza della pompa di calore, che su alcuni modelli produce un costo extra.

La DR 1.0 EV ha un prezzo di listino maggiore della Dacia Spring, ma si distingue per il costo di manutenzione più basso rilevato nella nostra indagine: 651 euro in 8 anni.

La Fiat 500 elettrica non ha la pompa di calore eppure la sua manutenzione costa 1.055 euro in 8 anni, più della Volkswagen ID.4 senza pompa di calore (vedi sotto).

Mercedes EQE ha un costo di manutenzione ordinaria in 8 anni di 1.952 euro grazie al pacchetto “Service Contract 4 tagliandi”.

ha un costo grazie al pacchetto “Service Contract 4 tagliandi”. La Smart #1 PRO+ è l’unica delle 10 auto considerate nella nostra indagine che con l’acquisto include la manutenzione (ricambi, manodopera e usurabili) per i primi 3 anni o 40 mila km. Il piano di manutenzione prevede 1 tagliando ordinario ogni 2 anni o 30 mila km, quindi il primo è gratis. Mentre i restanti tagliandi fino a 8 anni, richiedono un costo di circa 1546 euro, più cara anche della VW ID.4 con pompa di calore.

La Volkswagen ID.4 è stata venduta in due varianti, per discontinuità di approvvigionamento le auto consegnate per un certo periodo (da fine 2022) non hanno potuto avere la pompa di calore, oggi tornata nuovamente disponibile come optional. Se da un lato questo fa perdere di efficienza all’auto, dall’altro riduce i costi di manutenzione totali. La Volkswagen ID.4 con pompa di calore richiede infatti il cambio del fluido frigorigeno R744 (CO₂) ogni due anni e questo porta la spesa totale in 8 anni a 398 euro, 548 euro in più della Volkswagen ID.4 senza pompa di calore (850 euro).

