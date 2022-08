Viaggio in auto elettrica: 31 modelli a confronto del test TCS 2022

Kia, Tesla e BMW conquistano le prime posizione nel test TCS per determinare il modello migliore per un viaggio in auto elettrica

Per affrontare un viaggio in auto elettrica è necessario fare i conti con l’autonomia del proprio veicolo. I modelli a zero emissioni presentano ancora un’autonomia non sufficiente a coprire le lunghe distanze senza pianificare stop lungo il tragitto per una ricarica della batteria. Il ridotto numero di colonnine di ricarica in Italia, ma anche in molti altri Paesi europei, rende un viaggio in auto elettrica ancora più complicato da pianificare nel dettaglio. Per questo motivo, conoscere l’autonomia reale dei principali modelli a zero emissioni è fondamentale. A tal fine, il test TCS 2022 torna molto utile. Il test in questione, infatti, ha messo a confronto 31 modelli di auto elettriche con un focus particolare sull’autonomia e l’efficienza.

COME FUNZIONA IL TEST DI TCS SUL VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA

TCS (Touring Club Svizzero), in collaborazione con il Club automobilistico della Norvegia (NAF), ha realizzato un test d’autonomia dedicato ai viaggi in auto elettrica. Il test in questione ha preso in considerazione tre criteri di valutazione:

– autonomia

– consumo

– tempo di ricarica

Si tratta di tre parametri fondamentali per valutare la capacità di un modello di affrontare un viaggio da centinaia di chilometri, uno scenario tipico di chi va in vacanza in auto ad esempio. Questi tre parametri sono stati valutati lungo un percorso di prova che è stato affrontato da 31 modelli, guidati allo stesso modo, con l’obiettivo di valutare il modello più idoneo ad affrontare un viaggio in auto elettrica.

I MODELLI CONSIDERATI E I RISULTATI DEL TEST SUL VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA: KIA AL COMANDO

Il test eseguito da TCS per determinare il modello migliore per affrontare un viaggio in auto elettrica ha coinvolto 31 modelli diversi, realizzati da diversi costruttori. Le vetture considerate sono state:

– Audi e-tron Q4 40, Q4 50 quattro

– BMW i4 eDrive40, iX xDrive50, iX xDrive40

– BYD Tang

– Cupra Born

– Ford Mustang Mech-E GT

– Hongqi EHS-9

– Hyundai Ioniq 5 RWD

– Kia EV6 RWD, EV6 4WD

– Maxus Euniq6

– Mercedes-Benz EQB 450 4MATIC, EQS 450+, EQS 580 4MATIC, AMG-EQE 43 4MATIC

– MG ZS Long Range

– NIO ES8

– Polestar 2 LR Single Motor, 2 LR Dual Motor

– Porsche Taycan 4 Cross Turismo

– Renault Megane E-Tech

– Skoda Enyaq Coupe RS, Enyaq Iv 80x

– Tesla Model Y LR Dual Motor

– Volkswagen ID.4 GTX, ID.5 GTX

– Volvo C40 Recharge

– Xpeng P7

Ad ogni vettura è stato assegnato, in base ai risultati dei test, un punteggio per i tre criteri di valutazione. Dalla combinazione dei tre criteri è stata poi stilata una classifica complessiva. Tale classifica punta ad evidenziare i migliori modelli per i viaggi in auto elettrica considerando l’autonomia, i consumi effettivi di energia elettrica e il tempo di ricarica. L’immagine allegata qui di sotto riassume in modo completo i risultati del test. A guidare la classifica è la Kia EV6 RWD che ha ottenuto un punteggio complessivo di 84%. Sul podio c’è anche la Tesla Model Y LR Dual Motor (83%) che supera la BMW i4 eDrive40 (82%).

IL TEST PER UN VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA: L’AUTONOMIA MAGGIORE È DI MERCEDES

Stando ai dati raccolti dal test di TCS, è la Mercedes-Benz EQS 450+ la vettura con l’autonomia maggiore. L’ammiraglia a zero emissioni della casa tedesca ha registrato una percorrenza di 620 chilometri con una carica completa della batteria. Da notare che sono ben 13 i modelli che hanno ottenuto le cinque stelle per quanto riguarda l’autonomia. Il dato conferma, quindi, che una buona fetta delle elettriche sul mercato è già in grado di garantire un’autonomia più che soddisfacente. Scorrendo la classifica, invece, si nota come sei modelli si fermino alle tre stelle (corrispondenti ad un punteggio compreso tra il 40% ed il 59%). Tra queste, ben cinque vetture sono realizzate da costruttori cinesi. Una percorrenza elevata con una singola carica consente di evitare i problemi legati al ridotto numero di colonnine di ricarica tra il punto di partenza e quello di arrivo.

TESLA CONQUISTA IL PRIMO POSTO PER L’EFFICIENZA NEL TEST SUL VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA

È la Tesla Model Y LR Dual Motor a conquistare la palma di auto elettrica più efficiente sul mercato. I dati rilevati dal test di TCS, infatti, confermano un consumo di energia pari a 13,8 kWh per 100 chilometri percorsi. Questo dato certifica l’ottimo lavoro svolto da Tesla. Il crossover della casa americana, infatti, è l’unico ad ottenere le cinque stelle per quanto riguarda l’autonomia nel test TCS sul viaggio in auto elettrica. La maggior parte dei modelli si deve accontentare delle quattro stelle (60-79%). Per quattro elettriche, invece, ci sono solo tre stelle.

PORSCHE OFFRE LA MIGLIOR ESPERIENZA DI RICARICA DURANTE UN VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA

L’ultimo criterio di valutazione riguarda i tempi di ricarica delle auto elettriche. In questo caso è la Porsche Taycan 4 Cross Turismo a conquistare il primo posto del test. Per l’elettrica della casa tedesca, infatti, si registra un tempo di ricarica di appena 18,1 minuti che vale anche le cinque stelle come punteggio complessivo. Da notare che solo le Kia testate sono riuscite ad ottenere le cinque stelle. Per la maggior parte dei modelli testati (19 su 31) ci sono tre o addirittura due stelle, segno che il tempo di ricarica continua ad essere un problema per un viaggio in auto elettrica.