Tesla Model Y: sconto di 4.000 € e ricariche gratis per 1 anno

La nuova Model Y sta per arrivare nelle concessionarie ma adesso Tesla ha il problema di smaltire il modello vecchio. E non è un problema di poco conto, vedendo i (pessimi) dati sulle vendite degli ultimi mesi: è plausibile infatti che molti potenziali acquirenti abbiano rimandato l’acquisto in attesa del M.Y. 2025, determinando un grosso stock di auto invendute. Per questo la casa madre ha lanciato una promozione esclusiva per la Tesla Model Y preconfigurata della versione precedente, ancora disponibile a inventario, che prevede uno sconto di 4.000 euro sul prezzo di listino e, soprattutto, 1 anno di ricariche gratis presso la rete di Supercharger.

COME AVERE LO SCONTO DI 4.000 € SULLA TESLA MODEL Y

Lo sconto di 4.000 € del Bonus Tesla è valido solo per i veicoli Model Y preconfigurati, ad eccezione di Model Y Performance, ordinati dal 6 gennaio 2025 e soggetti a consegna fino al 31 marzo 2025 incluso. Se la consegna non avviene entro questa data, il bonus non potrà essere applicato, tuttavia se il giorno di consegna viene posticipato per cause imputabili a Tesla, l’offerta resterebbe valida ritirando il veicolo alla prima data disponibile. Da questa offerta sono comunque esclusi i veicoli usati certificati. Inoltre non è cumulabile con altre offerte finanziarie e non è applicabile sulla nuova Model Y, inclusa la Launch Series. Ecco come scendono i prezzi applicando lo sconto di 4.000 euro ai vari allestimenti della vecchia Model Y (prezzi indicativi):

Model Y standard a trazione posteriore: da 43.670 a 39.670 euro;

Model Y Long Range a trazione posteriore: da 49.970 a 45.970 euro;

Model Y Long Range a trazione integrale: da 52.970 a 48.970 euro.

Sul sito di Tesla si possono inoltre consultare un inventario di vetture in pronta consegna, e con pochi km sul contachilometri, proposte a prezzi ancora più scontati.

TESLA MODEL Y: OFFERTA 1 ANNO DI RICARICHE GRATUITE

Per quanto riguarda l’altro succulento beneficio per chi acquista la vecchia versione della Model Y, le ricariche gratuite alle stazioni Supercharger sono valide per Model Y preconfigurate ordinate a partire dal 6 marzo 2025 e soggetti a consegna fino al 31 marzo 2025 incluso. Se il giorno di consegna viene posticipato per cause imputabili a Tesla, l’offerta resta valida ritirando il veicolo alla prima data disponibile. Questa offerta è valida per i veicoli impiegati per i test drive e in esposizione, non è invece applicabile alla nuova Model Y, inclusa la Launch Series, e sono esclusi pure i veicoli usati certificati.

Importante: le ricariche gratuite alle stazioni Supercharger sono collegate al VIN del veicolo e al primo conducente al quale è stato consegnato il veicolo stesso e NON possono essere trasferite in caso di passaggio di proprietà. Pertanto negli ordini aziendali dev’essere specificato il nome del conducente che riceve la consegna affinché solo costui possa approfittare del vantaggio. Si precisa inoltre che le ricariche gratuite alle stazioni Supercharger scadono 1 anno dopo la data di consegna del veicolo e non possono essere trasferite, riscattate o scambiate con crediti o contanti. Chi beneficia dell’offerta è comunque soggetto ad addebiti o ‘tariffe di occupazione’ e alla Supercharger Fair Use Policy.

TESLA: SCONTI PER RILANCIARE LE VENDITE?

Come spiegavamo, l’attivazione di sconti e promozioni è probabilmente connessa ai pessimi numeri registrati da Tesla in Italia e in tutta Europa a gennaio e febbraio 2025, con l’obiettivo quindi di rilanciare le vendite. È vero che la marca di Elon Musk tende a concentrare le consegne nelle ultime settimane del trimestre, ma ad essere impietoso è anche il confronto con i medesimi mesi del 2024. Nelle prossime settimane scopriremo se saranno bastati il Bonus Tesla e l’arrivo della nuova Model Y per guarire il grande malato d’oltre Oceano.