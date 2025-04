Costo passaggio di proprietà auto 2025: importo e calcolo

Qual è il costo del passaggio di proprietà di un’auto nel 2025? Sappiamo tutti che quando si compra un veicolo usato è necessario completare una procedura (definita anche voltura o trapasso) che certifica, appunto, il trasferimento della proprietà su tale veicolo dal venditore all’acquirente. La procedura è obbligatoria, dev’essere eseguita entro uno specifico termine e ha un costo che varia in base al tipo di vettura e alla provincia di residenza. Tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

CALCOLA UN PREVENTIVO ONLINE GRATIS IN POCHI MINUTI

Diciamo subito che un metodo molto rapido per conoscere il costo del passaggio di proprietà è usare il calcolatore online di Pratiche Auto Online. Semplicemente inserendo i dati del veicolo il servizio calcolerà il costo, confrontando i prezzi delle diverse agenzie in tutta Italia.

Sempre dallo stesso servizio è anche possibile prenotare rapidamente un appuntamento presso un’agenzia della rete partner per completare il passaggio senza pensieri, affidandosi a dei professionisti.





QUANDO E COME FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO

Passiamo adesso a descrivere la procedura standard per il PdP. A presentare la richiesta del passaggio di proprietà auto può essere il diretto interessato o un suo incaricato munito di delega. La domanda dev’essere inoltrata a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), che si può trovare presso le unità territoriali dell’ACI (PRA), gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, le delegazioni dell’Automobile Club Provinciale e le agenzie pratiche auto abilitate. Si può pure richiedere il passaggio di proprietà in Comune, alternativa poco conosciuta ma tutto sommato vantaggiosa.

Termini per il passaggio di proprietà: entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita. In caso di richiesta presentata in ritardo si pagano sanzioni e interessi.

Documentazione necessaria:

Istanza unificata (scarica qui), compilata e firmata;

carta di circolazione o documento unico;

certificato di proprietà, cartaceo o digitale, o documento unico;

atto di vendita del veicolo con firma autenticata del venditore in bollo, oppure atto pubblico, contratto o sentenza in copia conforme all’originale, sempre in bollo;

copia fronte-retro di un documento d’identità e del codice fiscale dell’acquirente;

se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

COSTO DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO 2025

Se si dispone del certificato di proprietà o del documento unico, il totale del costo del passaggio di proprietà auto è composto dalle seguenti spese:

Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) il cui importo varia a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. Di solito l’IPT è di 181,00 euro per le auto fino a 53 kW, mentre per le auto oltre tale soglia è proporzionale ai kW. Tuttavia le province possono aumentare l’importo fino a un massimo del 30%. Clicca qui per informazioni più approfondite sull’IPT.

il cui importo varia a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. Di solito l’IPT è di 181,00 euro per le auto fino a 53 kW, mentre per le auto oltre tale soglia è proporzionale ai kW. Tuttavia le province possono aumentare l’importo fino a un massimo del 30%. Clicca qui per informazioni più approfondite sull’IPT. 27,00 euro di emolumenti ACI;

di emolumenti ACI; 32,00 euro per l’istanza unificata + 16 euro per il rilascio del documento unico;

per l’istanza unificata + per il rilascio del documento unico; 10,20 euro per diritti DT (Motorizzazione Civile);

per diritti DT (Motorizzazione Civile); 16,00 euro di imposta di bollo per l’autentica dell’atto, se viene redatto in forma digitale presso lo STA. Se l’atto invece viene redatto in modalità cartacea, dev’essere apposto un contrassegno di 16,00 acquistato in tabaccheria.

Chi si rivolge allo STA di una delegazione ACI o a un’agenzia di pratiche auto deve inoltre aggiungere i costi del servizio, versando tutte le somme con i metodi di pagamento disponibili presso l’intermediario. Agli uffici del PRA si può pagare invece solo con bancomat o carta di debito prepagata; in Motorizzazione i costi per IPT ed emolumenti si pagano mediante PagoPA direttamente sul sito dell’ACI, mentre i pagamenti relativi a imposte di bollo e diritti DT possono essere effettuati presso gli uffici postali tramite bollettini, nei tabaccai convenzionati oppure online sul Portale dell’automobilista, consegnando poi le attestazioni di versamento.





PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO: CASI PARTICOLARI

Ci sono richieste che non si possono presentare allo STA. In casi del genere è necessario richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio della Motorizzazione e la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA. Il documento unico viene rilasciato solo quando entrambe le pratiche sono state eseguite e gli archivi del PRA e dell’Archivio Nazionale dei Veicoli sono stati aggiornati.

Questa procedura riguarda i seguenti casi particolari:

si vuole registrare il passaggio di proprietà relativamente a particolari categorie di veicoli non ancora gestibili sulle nuove procedure realizzate in cooperazione applicativa ACI-Motorizzazione per particolari titoli autorizzativi (es. taxi, ecc.);

si vogliono presentare richieste relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non è ancora stato possibile abbinare i codici tecnici ACI e DTT (p.es. tutti i veicoli con codice carrozzeria ZZ e ZO);

registrazione del passaggio di proprietà in seguito ad acquisto da proprietario non intestatario.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO: FAQ RIEPILOGATIVE

Cos’è il passaggio di proprietà di un’auto e perché è necessario?

Il passaggio di proprietà, noto anche come voltura o trapasso, è la procedura obbligatoria che certifica il trasferimento della proprietà di un veicolo usato dal venditore all’acquirente. Deve essere effettuato entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita per evitare sanzioni e interessi. ​ Quali sono i costi principali del passaggio di proprietà di un’auto nel 2025?

I costi principali includono l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), il cui importo varia in base alla potenza del veicolo e alla provincia di residenza; 27,00 euro di emolumenti ACI; 32,00 euro per l’istanza unificata più 16 euro per il rilascio del documento unico; 10,20 euro per diritti della Motorizzazione Civile; 16,00 euro di imposta di bollo per l’autentica dell’atto. Dove e come si può effettuare il passaggio di proprietà?

La richiesta può essere presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), disponibile presso le unità territoriali dell’ACI (PRA), gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, le delegazioni dell’Automobile Club Provinciale e le agenzie di pratiche auto abilitate. È anche possibile effettuare il passaggio di proprietà in Comune. Quali documenti sono necessari per il passaggio di proprietà?

Sono richiesti: l’istanza unificata compilata e firmata, la carta di circolazione o il documento unico, il certificato di proprietà cartaceo o digitale, l’atto di vendita con firma autenticata del venditore, una copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’acquirente. Se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, è necessaria anche una copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Esistono casi particolari nel passaggio di proprietà?

Sì, in alcune situazioni specifiche, come la registrazione del passaggio per particolari categorie di veicoli non gestibili tramite le procedure standard, è necessario richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione presso l’ufficio della Motorizzazione e la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA. Il documento unico viene rilasciato solo dopo che entrambe le pratiche sono state completate.

LE ALTERNATIVE ALL’ACQUISTO DELL’AUTO

Se si sta pensando di cambiare macchina, esistono diverse alternative all’acquisto diretto. Ad esempio, molte persone optano oggi per il noleggio a lungo termine, in quanto questa formula offre numerosi vantaggi rispetto all’acquisto di un veicolo. Si tratta infatti di una soluzione particolarmente accessibile, che permette di risparmiare sul costo del passaggio di proprietà così come su molti altri oneri legati al possesso di una vettura, basti pensare all’assicurazione o alle spese di manutenzione come i tagliandi. Il noleggio a lungo termine comprende tutta una serie di servizi, tra cui l’assicurazione, la manutenzione, le riparazioni e l’assistenza stradale, che sono già inclusi nel canone.

Inoltre, grazie al noleggio a lungo termine si può accedere a un’ampia gamma di veicoli di tutte le marche, tra cui auto di lusso, veicoli commerciali e veicoli elettrici, senza dover affrontare costi di acquisto elevati. Trovare l’auto giusta con la formula del noleggio a lungo termine è molto semplice anche in quanto la burocrazia è ridotta rispetto a un acquisto standard, e inoltre esistono ormai moltissimi portali online che permettono di accedere a soluzioni vantaggiose. Ad esempio, Facile.it propone auto a noleggio a lungo termine, spesso anche con sconti esclusivi, prenotabili comodamente online. L’utilizzo di un comparatore web è un modo sicuro e affidabile oltre che estremamente pratico, perché permette di ridurre le tempistiche della scelta mettendo a confronto tantissimi modelli simultaneamente per trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze.