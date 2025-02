Tesla Model Y: i prezzi per l’Italia del nuovo modello 2025

All’inizio di gennaio Tesla ha annunciato il restyling della Model Y e adesso sono finalmente disponibili i prezzi ufficiali per l’Italia del nuovo Suv elettrico che arriverà in concessionaria a marzo 2025. Gli automobilisti interessati possono scegliere fra tre versioni – RWD, Long Range RWD e Long Range AWD – già ordinabili. Tuttavia Il modello precedente resta disponibile fino a esaurimento scorte e anche a prezzi interessanti grazie al Bonus Tesla.

CARATTERISTICHE DELLA NUOVA TESLA MODEL Y

L’aggiornamento della Tesla Model Y era particolarmente atteso considerando che il modello è sul mercato dal 2019 e sta affrontando una concorrenza sempre più agguerrita, pur avendo conservato nel 2024 la posizione di leader nelle vendite globali (ma solo quarta in Europa dietro Dacia Sandero, Renault Clio e Volkswagen Golf).

Partendo dal design, la nuova Model Y prende ispirazione da altri modelli della famiglia come il Cybertruck e la Model 3, puntando con enfasi su efficienza e aerodinamica. Il frontale presenta una firma luminosa ispirata al Cybertruck, con sottili fari a LED collegati da una striscia che percorre tutto l’anteriore. Anche il paraurti è stato rivisto e integra una nuova telecamera per migliorare le manovre e le funzionalità di Autopilot. Sul posteriore fa capolino una nuova barra luminosa che richiama anche il Cybercab e che unisce i gruppi ottici a forma di “C”. Cinque le opzioni di colore: Stealth Grey, Pearl White Multi-Coat, Quicksilver, Ultra Red e il nuovo Glacier Blue. Parlando di dimensioni, cambia solo la lunghezza che passa da 475 cm della versione precedente a 480.

Gli interni della Tesla Model Y M.Y. 2025 riflettono le innovazioni introdotte anche nel restyling della Model 3, offrendo un ambiente ancora più sofisticato e confortevole. I principali aggiornamenti degli interni includono vetri più spessi, illuminazione ambientale personalizzabile, sedili anteriori ventilati, sedili posteriori ripiegabili elettricamente, nuovo rivestimento in tessuto per la plancia, display touchscreen principale da 15,4″, display posteriore per i passeggeri da 8″, striscia di illuminazione nell’abitacolo e volante simile alla Model 3 con l’aggiunta di una piccola leva, probabilmente per gli indicatori di direzione.

NUOVA TESLA MODEL Y: DIFFERENZE COL VECCHIO MODELLO

Autonomia

Vecchia Model Y: 430-600 km (WLTP);

Nuova Model Y: 500-622 km (WLTP).

Sedili

Vecchia Model Y: Prima fila, reclinabili elettricamente e riscaldati. Seconda fila, ripiegabili manualmente e riscaldati;

Nuova Model Y: Prima fila, reclinabili elettricamente, riscaldati e ventilati. Seconda fila, ripiegabili elettricamente in due direzioni e riscaldati.

Display

Vecchia Model Y: Touchscreen da 15,4″ nella fila anteriore;

Nuova Model Y: Touchscreen da 15,4″ nella fila anteriore. Touchscreen da 8″ nella seconda fila.

Comfort di guida

Vecchia Model Y: Sospensioni di prima generazione. Hardware per la riduzione del rumore di prima generazione;

Nuova Model Y: Sospensioni di seconda generazione. Hardware di riduzione del rumore di seconda generazione.

Telecamere

Vecchia Model Y: 7 telecamere esterne;

Nuova Model Y: 8 telecamere esterne (inclusa una nuova telecamera frontale).

Audio

Vecchia Model Y: RWD 13 altoparlanti e 1 subwoofer, Long Range RWD 13 altoparlanti e 1 subwoofer, Long Range AWD 13 altoparlanti e 1 subwoofer, Performance AWD 13 altoparlanti e 1 subwoofer;

Nuova Model Y: RWD 9 altoparlanti, Long Range RWD 15 altoparlanti e 1 subwoofer, Long Range AWD 15 altoparlanti e 1 subwoofer.

Connettività

Vecchia Model Y: Hardware di prima generazione;

Nuova Model Y: Hardware di seconda generazione.

Vano posteriore

Vecchia Model Y: Apertura automatica;

Nuova Model Y: Apertura automatica all’avvicinamento.

Interni

Vecchia Model Y: Luci ambiente nel vano piedi e nelle tasche delle portiere. Dettagli in legno con interni neri;

Nuova Model Y: Luci ambiente nel vano piedi e nelle tasche delle portiere. Luci ambiente avvolgenti. Dettagli in alluminio e tessuti premium.

Climatizzatore

Vecchia Model Y: Vetro di sicurezza oscurato e laminato. Bocchette dell’aria della prima fila ad azionamento elettrico. Bocchette dell’aria della seconda fila manuali;

Nuova Model Y: Vetro di sicurezza laminato sui finestrini e sul tetto. Vetro di sicurezza oscurato con rivestimento metallizzato che riflette gli infrarossi sul tetto. Bocchette dell’aria della prima e della seconda fila ad azionamento elettrico.

PREZZI TESLA MODEL Y 2025

La nuova Tesla Model Y è disponibile innanzitutto nella versione a trazione posteriore e batteria standard (RWD), con prezzo a partire da 44.990 euro (2.300 euro in più rispetto al vecchio modello).

I nuovi modelli Long Range RWD (a trazione posteriore) e AWD (a trazione integrale) costano rispettivamente 49.990 euro e 52.990 euro, sempre ‘a partire da’. In entrambi i casi 1.000 euro in più rispetto a quelli precedenti.

C’è poi la Model Y Launch Series da 60.990 euro, mentre per ora non è prevista la versione Performance, che però potrebbe essere introdotta prossimamente.