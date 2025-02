Bonus Tesla 2025: come funzionano gli sconti?

Il Governo non ha rifinanziato gli incentivi auto e allora ci pensano direttamente le case automobilistiche a tagliare i prezzi tramite sconti e promozioni. Uno dei più interessanti è il Bonus Tesla 2025 che consente di pagare Model 3 e Model Y a prezzo ridotto con riferimento ai veicoli soggetti a consegna fino al 31 marzo prossimo, scopriamo nel dettaglio come funziona.

BONUS TESLA 2025 SU MODEL 3

Grazie al Bonus Tesla del valore di 4.000 euro si può avere una Model 3 a partire da 35.990 euro. Il bonus è valido solo per i veicoli ordinati a partire dal 21 gennaio 2025 e soggetti a consegna fino al 31 marzo 2025 incluso, quindi se la consegna non avviene entro questa data, il bonus Tesla non sarà applicato all’ordine. Tuttavia se il giorno di consegna viene posticipato per cause imputabili a Tesla, si ha lo stesso diritto all’offerta ritirando il veicolo alla prima data disponibile.

Da questa offerta sono esclusi i modelli di Model 3 usati certificati, quelli usati per test drive, i veicoli da esposizione e il noleggio a lungo termine. L’offerta non è cumulabile con altre offerte finanziarie (ad esempio quelle con finanziamento), il prezzo si intende escluse spese di immatricolazione e consegna pari a 980 euro e il contributo PFU pari a 5,09 euro. Ecco, nel dettaglio, quanto costano tutte le versioni di Model 3 applicando il Bonus Tesla 2025:

Model 3 trazione posteriore: da 39.990 a 35.990 euro;

Model 3 Long Range a trazione posteriore: da 44.990 a 40.990 euro;

Model 3 Long Range a trazione integrale: da 48.990 a 44.990 euro;

Model 3 Performance a trazione integrale: da 57.490 a 53.490 euro.

BONUS TESLA 2025 SU MODEL Y

In attesa di vedere la nuova Model Y le cui consegne inizieranno a marzo, è possibile accaparrarsi la versione precedente a un prezzo vantaggioso grazie al Bonus Tesla 2025, valido solo per i veicoli Model Y (ad eccezione del modello a trazione posteriore) ordinati dallo scorso 6 gennaio e soggetti a consegna fino al prossimo 31 marzo. Per il resto si applicano le medesime condizioni della Model 3. Da questa offerta sono esclusi i veicoli usati certificati, inoltre la promozione non è applicabile per la nuova Model Y, inclusa la Launch Series. Ecco come scendono i prezzi applicando il Bonus Tesla 2025 ai vari allestimenti di Model Y:

Model Y Long Range a trazione posteriore: da 48.990 a 45.974 euro;

Model Y Long Range a trazione integrale: da 51.990 a 48.974 euro;

Model Y Performance a trazione integrale: da 57.990 a 54.974 euro.

Sul sito di Tesla si può inoltre consultare un inventario di vetture in pronta consegna, e con pochi km sul contachilometri, proposte a prezzi ancora più scontati.

TESLA: SCONTI PER RILANCIARE LE VENDITE?

L’attivazione del Bonus Tesla probabilmente è strettamente connessa ai pessimi numeri registrati da Tesla in Italia e in tutta Europa a gennaio 2025, con l’obiettivo quindi di rilanciare le vendite. È vero che la marca di Elon Musk tende a concentrare le consegne nelle ultime settimane del trimestre, ma ad essere impietoso è anche il confronto con gennaio del 2024: in Francia le vendite sono calate addirittura del -63,4%, in Germania del -59,5% (è probabile che qui abbiano inciso le discutibili dichiarazioni di Musk), in Spagna del -75,4%. Un po’ meglio è andata solo nel Regno Unito, dove comunque il calo è stato a due cifre: -18,2%. Nelle prossime settimane scopriremo se saranno bastati il Bonus Tesla e l’arrivo della nuova Model Y per guarire il grande malato d’oltre Oceano.