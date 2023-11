Tagliando auto elettrica: come si fa davvero?

Le auto elettriche, a differenza di quelle con motore tradizionale ICE, hanno meno componenti meccaniche in movimento e richiedono una manutenzione diversa. Sebbene la maggior parte delle operazioni e sostituzioni sono comuni, ogni auto elettrica richiede un piano di manutenzione dedicato, soprattutto se dotata di particolari optional, come il climatizzatore a pompa di calore. Dopo aver indagato tra i gruppi Facebook dei proprietari di auto elettriche, ci siamo accorti che molti sono presi alla sprovvista da preventivi o costi di manutenzione inaspettatamente alti e altri invece pensano che la manutenzione sia quasi nulla.

Allora abbiamo deciso di fare chiarezza su cosa si fa davvero al tagliando di un’auto elettrica con il video qui sotto. Abbiamo scelto un’auto elettrica di successo, cioè una Volkswagen ID.4 PRO con pompa di calore e siamo andati presso l’Arval Premium Center Lozza, certificato per la manutenzione e la riparazione di auto elettriche (e carrozzeria ufficiale Tesla) per raccontarvi quali sono i controlli e le sostituzioni secondo il piano di manutenzione ufficiale al primo tagliando della Volkswagen ID.4.

SOSTITUZIONE CO2 POMPA DI CALORE AUTO ELETTRICHE: PERCHÉ?

La Volkswagen ID.4 è una delle auto che nella nostra indagine sui costi di manutenzione ordinaria in 8 anni di 10 auto elettriche, risulta molto più economica di Fiat 500 elettrica e Dacia Spring se non ha la pompa di calore. La pompa di calore, che è optional (1.160 €) e non presente di serie su tutte le Volkswagen ID.4, contribuisce a rendere più efficiente la gestione termica e permette di sfruttare al meglio l’autonomia. Tuttavia la presenza della pompa di calore fa lievitare i costi di manutenzione in 8 anni del 65% rispetto alla ID.4 senza pompa di calore perché richiede una manutenzione dedicata, come mostra il video di seguito. Innanzitutto specifichiamo che è importante cambiare il fluido frigorigeno R744 (CO2) nel sistema a pompa di calore delle auto elettriche, perché subisce un degrado più veloce nel tempo rispetto ai gas tradizionali R1234yf. Questa operazione è prevista ogni 2 anni, assieme ad altri interventi e controlli che Adriano, meccatronico qualificato dell’ARVAL Premium Center ci spiega nel video qui sotto.

https://www.youtube.com/watch?v=Iudg1fTCCA4

CONTROLLI E SOSTITUZIONI AL PRIMO TAGLIANDO VOLKSWAGEN ID.4

Come tutte le auto ICE, anche le auto elettriche richiedono una serie di controlli e operazioni tradizionali previsti dal piano di manutenzione ufficiale delle Case. Mentre altre operazioni, quelle che richiedono l’abilitazione PES-PAV sono esclusive per le auto elettriche e ibride.

Riportiamo in modo puntuale le operazioni previste da VOLKSWAGEN per la ID.4 PRO.

Test e ricarica batteria:

verifica del livello di carica della batteria 12V che è fondamentale anche nelle auto elettriche;

della batteria 12V che è fondamentale anche nelle auto elettriche; lettura memoria eventi di tutti i sistemi;

eventi di tutti i sistemi; verifica funzionamento interruttore airbag anteriore lato passeggero ;

; controllo funzionamento di tutti gli interruttori, dispositivi elettrici, prese, display e altri comandi ;

; inizializzazione alzacristalli elettrici;

verifica e regolazione ora e data;

controllo livello di carica batteria alta tensione: consigliata circa l’80% alla consegna al cliente.

Verifiche all’esterno dell’auto:

controllo coppia di serraggio viti ruote ;

; controllo visivo del sottoscocca per accertare l’assenza di danneggiamenti;

per accertare l’assenza di danneggiamenti; verifica usura e perdite dai freni o dal sottoscocca;

dai freni o dal sottoscocca; controllo stato ammortizzatori, molle elicoidali, sospensioni, organi di sterzo ;

; verifica pressione pneumatici e reset TPMS se è stata corretta;

se è stata corretta; controllo liquido di raffreddamento ;

; controllo funzionamento e regolazione tergi-lavacristalli e impianto lavafari ;

; verifica danni al parabrezza , punti di corrosione sulla carrozzeria e integrità dei fari;

, punti di corrosione sulla e integrità dei fari; controllo presa di ricarica ad alta tensione e verifica dell’assenza di impurità o danneggiamenti.

Sostituzioni:

liquido freni ;

; filtro abitacolo ;

; fluido frigorigeno R744 (CO2), solo in auto dotate di pompa di calore.

Completamento lavori:

reset indicatore Service per le scadenze di manutenzione;

per le scadenze di manutenzione; regolazione proiettori , se necessario;

, se necessario; verifica condizioni e funzionamento delle chiavi elettroniche ;

; giro di prova ;

; verifica della presenza e condizioni del cavo di ricarica;

fissaggio borsa del cavo di ricarica nel bagagliaio.

Il costo del tagliando VW ID.4 con pompa di calore presso un’officina indipendente, come quella del gruppo Lozza spa, è 332 euro (IVA inclusa), allineata ai costi dei tagliandi presso la rete autorizzata Volkswagen che abbiamo scoperto nella nostra indagine (circa 350 euro). Come mai un costo così simile ad un’auto con motore a combustione interna? La manutenzione delle auto elettriche richiede tempo come abbiamo visto, nonché attrezzature specifiche e personale altamente specializzato / formato che giustificano anche costi di manodopera più alti rispetto alle ICE, come ci spiega in questa intervista esclusiva Alberto Lozza.

Questo articolo fa parte del terzo aftermarket report di SicurAUTO.it Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. Per leggerlo tutto clicca il banner sotto.