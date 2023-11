Tagliandi manutenzione auto elettriche: preventivi fino a +280%

Come abbiamo spiegato nell’indagine sui costi di manutenzione ufficiali delle auto elettriche in 8 anni, molte EV devono tornare in officina già dopo 1 anno per il primo tagliando, altre dopo 2. Chi acquista i “pacchetti di manutenzione” con l’auto o li ha inclusi nel prezzo (come per la smart #1 per i primi 3 anni) non si pone il problema di pagare i tagliandi, né sa cosa prevede davvero il piano di manutenzione di un’auto elettrica. Ma per tutti gli altri qual è il costo del tagliando del service che le officine preventivano ai clienti?

Abbiamo indagato sui gruppi social non ufficiali delle Case auto e scoperto che in realtà, spesso le officine autorizzate propongono preventivi ben lontani dai costi ufficiali. Al punto che alcuni finiscono per rimpiangere la vecchia auto ICE, su cui era più semplice stabilire una correlazione tangibile dei costi preventivati a fronte dei ricambi da sostituire. Nella nostra indagine abbiamo scoperto che in alcune officine ufficiale viene presentato un preventivo più caro (fino al +280%) rispetto ai costi di manutenzione ufficiali. Ecco i casi più eclatanti, che riportiamo nei paragrafi successivi.

COSTO TAGLIANDO VOLKSWAGEN ID.4 CON E SENZA POMPA DI CALORE

Sul gruppo Volkswagen ID.4 Italia, il preventivo pubblicato da un membro del gruppo riporta un importo totale di 565 euro IVA inclusa. Ricordiamo che il tagliando della VW ID.4 si fa ogni 2 anni, a prescindere dai km percorsi, e prevede le stesse operazioni ogni volta, che per le ID.4 con pompa di calore, come quella citata, prevede:

sostituzione liquido freni ;

; sostituzione filtro abitacolo ;

; sostituzione del fluido frigorigeno R744 (CO₂) poiché il gas tende a degradarsi durante il funzionamento;

(CO₂) poiché il gas tende a degradarsi durante il funzionamento; rabbocchi e controlli

Tuttavia, anche considerando la presenza della pompa di calore, il preventivo postato dal cliente risulta più costoso di 216 euro rispetto ai 349 euro (IVA inclusa) del costo ufficiale comunicatoci da Volkswagen. Il tagliando VW ID.4 senza pompa di calore invece avrebbe avuto un costo di 213 euro IVA inclusa.

FIAT 500 ELETTRICA: PREVENTIVO TAGLIANDO +280%

Il piano di manutenzione ufficiale per la Fiat 500 Elettrica prevede un tagliando ogni anno o 15 mila km. I tagliandi più “impegnativi” sono al 2°- 4°- 6° – 8° anno, quando si cambiano il liquido freni e il filtro abitacolo, oltre ai controlli vari che si fanno ad ogni appuntamento, con costi di circa 162 euro. Al 5° tagliando (costo circa 212 euro) è prevista invece la sostituzione della batteria 12 V, che come spieghiamo qui è fondamentale per il funzionamento / avviamento delle auto elettriche. Ai tagliandi del 1° e 3° anno, sono invece previsti essenzialmente solo controlli e rabbocchi e hanno un costo di circa 71 euro (costo medio nazionale comunicato da Stellantis, IVA inclusa). Da questa premessa quindi risulta che il preventivo di 199 euro per il 3° tagliando postato sul gruppo Nuova Fiat 500 Elettrica Italia è del 280% più alto di quanto sarebbe previsto e include anche interventi extra rispetto ai controlli del piano manutenzione Fiat.

DACIA SPRING: PREVENTIVO TAGLIANDO +100%

La Dacia Spring è l’auto elettrica più economica da acquistare nella nostra indagine, ma non la più risparmiosa in costi di manutenzione ordinaria in 8 anni. La Spring va in officina ogni anno o 30 mila km e il costo dei tagliandi varia così:

circa 70 euro il 1° – 2° – 3° – 6° – 7° anno in cui si cambia il solo filtro abitacolo ;

in cui si cambia il solo ; circa 158 euro il 5° anno (si cambia anche il liquido refrigerante );

(si cambia anche il ); circa 324 euro il 4° e 8° anno (si cambiano anche liquido freni e batteria 12 V)

Costi medi nazionali comunicati da Dacia, IVA inclusa.

Ad ogni tagliando poi vengono eseguiti anche svariati controlli. Quanto sopra ci fa capire quindi che il preventivo a 27 mila km di 140 euro postato su Dacia Spring Italia Official Group è il doppio rispetto a quanto prevede il Costruttore.

PERCHÉ I TAGLIANDI DELLE AUTO ELETTRICHE A VOLTE COSTANO DI PIU’?

Casi come quelli citati, mettono in evidenza l’esigenza di alcune officine autorizzate di rientrare velocemente dai costi sostenuti. Ciò è riconducibile agli investimenti per formazione del personale, attrezzature (ad esempio la stazione di ricarica gas R744 per la VW ID.4) e aggiornamenti continui dai costi elevati.

Nel gruppo Facebook sulla VW ID.4, ad esempio, Antonio Redaelli scrive: “Sono il titolare di una concessionaria. Grazie a tutti della fiducia verso noi ladri, rapinatori e delinquenti. Detto questo una piccola spiegazione: se VW ci obbliga a eseguire un certo tipo di manutenzione sulle vetture, noi dobbiamo farlo. Nel caso specifico ID.4 con pompa di calore e gas R744 siamo obbligati a eseguire il lavoro sul sistema di raffreddamento. Per eseguire questo lavoro è necessario avere un apparecchio che costa 6/7000 euro. Inoltre la formazione che abbiamo fatto per eseguire le manutenzioni e tutti gli altri attrezzi per le vetture HV ha un costo”. Con un circolante elettrico ancora molto basso, il ROI di tali investimenti è molto più lungo di quanto si potesse pensare, da qui il comportamento di alcune officine autorizzate che evidentemente cercano di ribaltare il rischio sugli automobilisti.

