Batterie Varta xEV, una sola gamma per auto ibride, plugin ed elettriche

Le auto elettrificate (ibride, plug-in ed elettriche) hanno rivoluzionato l’industria automobilistica, offrendo opzioni di trasporto più sostenibili e a ridotte emissioni. Tuttavia, proprio come le auto tradizionali con motore a combustione interna, hanno bisogno della classica batteria 12 V per poter funzionare al meglio. Come vedremo in questo approfondimento la batteria ad alta tensione nelle auto elettriche, anche se totalmente carica, non può muovere l’auto se la batteria 12 V è scarica o non funzionante. Visto che la connettività e le funzioni OTA sono sempre più frequenti, i costruttori di batterie stanno orientando il loro portfolio verso batterie “cross segment”, come le batterie auto Varta AGM xEV e nei prossimi paragrafi spieghiamo tutti i vantaggi di questo cambiamento in atto portato avanti dal nostro Silver Sponsor del report Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani.

QUANTI TIPI DI BATTERIA HANNO LE AUTO ELETTRICHE E COME FUNZIONANO

Le auto elettriche hanno sempre di due tipi di batterie per il funzionamento di tutti i sistemi di bordo, per il comfort, la sicurezza, la connettività e la guida del veicolo:

la batteria di trazione agli ioni di litio ad alta tensione che alimenta motore elettrico e sistemi ad alto assorbimento;

che alimenta motore elettrico e sistemi ad alto assorbimento; la batteria ausiliaria a bassa tensione, comunemente nota come batteria da 12 V, fondamentale per l’avviamento del veicolo elettrico e il funzionamento dei sistemi a basso assorbimento. A differenza dei tradizionali veicoli con motore a combustione interna (ICE), la batteria da 12 V in un’auto elettrica non eroga centinaia di Ampere per brevi periodi, piuttosto, fornisce una corrente stabile nel tempo e resiste a frequenti cicli di carica e scarica.

La batteria da 12 V di un’auto elettrica quindi è come una riserva di energia per tutti i dispositivi di bordo a 12 V e i sistemi di sicurezza, anche quando la batteria di trazione è scarica o non disponibile. Anche se la batteria di trazione è completamente carica, è la batteria ausiliaria a 12 V che permette di aprire le porte e mantiene operativo il sistema infotainment di bordo, oltre ai sistemi sopracitati. In sostanza, senza una efficiente e sana batteria da 12 V, un’auto elettrica non si può spostare.

BATTERIA 12 V È PRIMA CAUSA DI GUASTO SULLE AUTO ELETTRICHE

Un’analisi dei dati esclusivi di Arval ed Europ Assistance in Italia condivisi con SicurAUTO.it ha rivelato che il componente più frequentemente sostituito nei veicoli elettrici e plug-in, causa di guasti, è la batteria ausiliaria a 12 V. Questo dato è ulteriormente supportato dalle richieste di soccorso stradale pervenute all’ADAC nel 2022, che hanno visto raddoppiare gli interventi per veicoli elettrici e plug-in rispetto all’anno precedente. Sorprendentemente, oltre il 50% di full electric ha richiesto l’assistenza ADAC per un malfunzionamento della batteria da 12 V. Questa situazione si verifica perché, anche quando un’auto elettrica è ferma e spenta, rimane connessa all’app del proprietario o a un server, e queste interazioni consumano energia. Durante una sola notte, queste funzioni silenziose possono consumare fino al 14% della carica della batteria da 12 V, secondo Varta.

Durante lunghi periodi di inattività o frequenti soste, aumentano notevolmente i cicli di carica e scarica a cui è sottoposta la batteria a 12 V. Se la batteria ausiliaria a 12 V di un’auto elettrica è scarica, non può:

aprire le porte ;

; attivare il computer di bordo ;

; stabilire il collegamento tra il motore elettrico e la batteria ad alta tensione.

Di conseguenza, anche con una batteria di trazione completamente carica, l’auto sarà immobilizzata. Questo ha spinto Varta ad analizzare le esigenze del mercato, per sviluppare la gamma di batterie Varta xEV, più performanti e adatte alle richieste energetiche di auto ibride, Plug-in ed elettriche. Prima di parlartene vediamo però come avviene la ricarica della batteria 12 V nelle auto elettriche.

COME SI RICARICA LA BATTERIA 12 V SULLE AUTO ELETTRICHE

Le auto elettriche si affidano alla tradizionale batteria ausiliaria da 12 V per alimentare i dispositivi e le unità di controllo che funzionano a bassa tensione, come succede nei veicoli ICE convenzionali. La ricarica però avviene in un modo diverso, non essendoci un generatore che funziona costantemente come l’alternatore:

quando l’auto elettrica è in movimento o in carica, il convertitore di tensione preleva energia dalla batteria di trazione e la trasferisce alla batteria a 12 V, che poi alimenta tutte le centraline e i dispositivi a bassa tensione preposti al comfort, alla connettività e alla sicurezza;

o in carica, e la trasferisce alla batteria a 12 V, che poi alimenta tutte le centraline e i dispositivi a bassa tensione preposti al comfort, alla connettività e alla sicurezza; quando l’auto elettrica è ferma in garage, alcune funzioni come il computer di bordo, la connettività e gli aggiornamenti a distanza continuano a funzionare grazie alla batteria a 12 V. Se il livello di carica della batteria ausiliaria scende a un livello prestabilito dal costruttore, alcuni modelli attivano il convertitore di tensione sopracitato. Tuttavia, questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i veicoli. Pertanto, durante soste prolungate, la batteria a bassa tensione continua a scaricarsi e se scende al di sotto di un livello minimo di tensione potrebbe impedire l’avviamento del veicolo.

Per prevenire tali guasti, è fondamentale seguire le raccomandazioni del Costruttore dell’auto relative alla sosta, alla ricarica o quando non viene utilizzata per un periodo prolungato. È altresì importante far controllare regolarmente la batteria da 12 V in officina e se è necessario sostituirla, meglio montare una batteria sviluppata appositamente per i veicoli elettrici, come le Varta AGM xEV.

Questo articolo fa parte del terzo aftermarket report di SicurAUTO.it Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. Per leggerlo tutto clicca il banner sotto.