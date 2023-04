Riparazione auto elettriche: in arrivo la norma specifica CEI C.1317

La riparazione delle auto elettrificate soggetta oggi all’abilitazione CEI 11-27 o PES-PAV-PEI, sarà regolamentata dalla norma più specifica CEI C.1317. La bozza redatta dal Comitato Elettrotecnico Italiano punta ad introdurre delle indicazioni specifiche per la manutenzione dei veicoli elettrici ed ibridi, a differenza dell’attuale quadro normativo che si riferisce in modo generico ai lavori sotto tensione. Ecco quali sono le novità.

NUOVA NORMA CEI C.1317 PER LA RIPARAZIONE DI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

La bozza della norma CEI C.1317 sulla manutenzione di auto elettriche e ibride è disponibile per la consultazione pubblica online fino al 24 aprile 2023. La guida è stata redatta da Esperti dei Comitati Tecnici 78, 69 e 312 del CEI, e coordinata dal vicepresidente del Comitato Tecnico 78. Il CEI punta quindi a dare un indirizzo specifico alle indicazioni sui rischi elettrici derivanti dagli interventi di manutenzione e riparazione sui veicoli ibridi o totalmente elettrici con queste caratteristiche:

tensione nominale del sistema di propulsione superiore a 60 V CC e 25 V CA . Al di sotto di questi valori si fa riferimento alle indicazioni della norma CEI 11-27;

del sistema di propulsione . Al di sotto di questi valori si fa riferimento alle indicazioni della norma CEI 11-27; tensione massima del sistema di propulsione inferiore ai 1000 V CA o 1500 V CC.

NORMA CEI C.1317: PERSONALE ADDESTRATO E FLUSSO DI LAVORO

Oltre ad identificare la qualifica, le conoscenze, gli attrezzi, i luoghi di lavoro e le misure di sicurezza necessarie per limitare il rischio elettrico nella manutenzione di veicoli elettrici e ibridi, la bozza della norma CEI C.1317 individua anche il processo con cui dovrebbe essere gestito un veicolo elettrificato che entra in officina, dall’accettazione alla consegna, in tutte le sue fasi, raffigurate dal diagramma di flusso di seguito. Queste indicazioni sono volte a classificare e gestire in modo specifico i veicoli che presentano danneggiamenti da quelli che entrano in officina per l’ordinaria manutenzione, il cui rischio associato comunque non deve essere sottovalutato. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

LE PRINCIPALI NOVITA’ OPERATIVE DELLA NORMA CEI C.1317 PER LE OFFICINE

Il Comitato Elettrotecnico Italiano chiarisce che la bozza della norma CEI C.1317 è provvisoria e potrebbe differire dalla forma definitiva, ma individua in modo specifico le modalità operative dei lavori sotto tensione con specifico riferimento ai veicoli elettrici. In particolare riguardo a:

Zona di lavoro (Posto di lavoro) . “La zona di lavoro è tutto il veicolo in manutenzione e lo spazio necessario per la lavorazione, ed essa deve essere identificata e segnalata in modo adeguato ed eventualmente circoscritta rispetto al resto della officina”.

. “La zona di lavoro è tutto il veicolo in manutenzione e lo spazio necessario per la lavorazione, ed essa deve essere identificata e segnalata in modo adeguato ed eventualmente circoscritta rispetto al resto della officina”. Attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi . “Devono soddisfare le prescrizioni delle pertinenti Norme europee, nazionali o internazionali, quando esistenti”.

. “Devono soddisfare le prescrizioni delle pertinenti Norme europee, nazionali o internazionali, quando esistenti”. Schemi e documentazione . “I responsabili del lavoro devono rendere disponibili, per i manutentori, schemi e documentazione aggiornati dei circuiti elettrici e dei manuali di manutenzione, al fine di poter organizzare il lavoro in sicurezza”.

. “I responsabili del lavoro devono rendere disponibili, per i manutentori, schemi e documentazione aggiornati dei circuiti elettrici e dei manuali di manutenzione, al fine di poter organizzare il lavoro in sicurezza”. Provvedimenti per l’emergenza . “Per il lavoro elettrico su veicoli elettrici o ibridi, si deve formare e informare un sufficiente numero di persone in modo che esse siano capaci di fornire adeguato trattamento e primo soccorso ai colpiti da shock e/o arco elettrico”.

. “Per il lavoro elettrico su veicoli elettrici o ibridi, si deve formare e informare un sufficiente numero di persone in modo che esse siano capaci di fornire adeguato trattamento e primo soccorso ai colpiti da shock e/o arco elettrico”. Generalità sulla formazione. “Nessun lavoro con rischio elettrico su veicoli elettrici o ibridi dovrebbe essere eseguito da persone prive di adeguata formazione. Per formazione, si intende l’insieme di iniziative che conducono il soggetto a possedere conoscenze, capacità e abilità sufficienti a permettergli di compiere in piena sicurezza le attività che gli sono affidate. L’iter formativo deve prevedere, oltre all’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di capacità organizzative (valutazioni, decisioni, interpretazioni) e l’acquisizione di abilità esecutive”.

Per la formazione il CEI fa riferimento alla norma CEI 11-27 per tempi e articolazione del corso, mentre i contenuti del corso (teoria e pratica) dovranno essere stabiliti in base ai lavori da eseguire sui circuiti elettrici presenti sui veicoli. A questo link è possibile consultare la bozza della norma CEI C.1317 online.