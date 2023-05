La Top 5 delle auto elettriche più vendute al mondo nel Q1 2023

Le vendite di auto elettriche (cioè BEV + PHEV) hanno superato 2,5 milioni di unità nel primo trimestre 2023. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio la Top 5 delle auto elettriche ricaricabili più vendute al mondo nel Q1 2023. Tra i maggiori produttori di auto elettriche a batteria e plug-in non conta solo la quota di mercato, ma anche la strategia per consolidare la posizione.

AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN: VENDITE GLOBALI Q1 2023 – 2022

Il 2023 ha segnato ufficialmente un cambio di rotta per i Costruttori dei principali mercati auto. Affievolito l’effetto degli incentivi all’acquisto e dei crediti green è partita ufficialmente una guerra dei prezzi testimoniata, in Cina sulla fornitura delle batterie CATL, in molte regioni con il taglio dei prezzi Tesla e negli USA con il prezzo della Mustang Mach-e ridotto 2 volte in pochi mesi. È anche grazie a queste strategie che sacrificano i profitti per accaparrarsi volumi che le vendite globali di auto ricaricabili nel Q1 2023 sono 2.569.127, cioè il 13% delle vendite totali, secondo i dati di EV Volumes, e +127% rispetto all’anno precedente. Se facciamo un passo indietro, le vendite di auto elettriche a batteria e ibride plug-in nel primo trimestre del 2022 sono state di circa 1,1 milioni di unità, secondo i dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA).

TOP 5 DELLE AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN: VENDITE Q1 2023

Se si considerano le vendite complessive di auto ricaricabili (cioè 100% elettriche + Plug-in), nella Top 5 ci sono i Costruttori che coprono il 56% dei volumi nel Q1 2023. Nel dettaglio:

BYD: 548.148 e 21,3% (+7% vs Q1 2022); Tesla: 422.873 e 16,5% (+1%); Gruppo Volkswagen: 189.093 e 7,4% (-1,4%); Geely-Volvo: 156.475 e 6,1% (-1,5%); SAIC: 141.661 e 5,5% (-3%).

TOP 5 DELLE AUTO ELETTRICHE: VENDITE Q1 2023

Nel computo delle sole vendite di auto elettriche nel Q1 2023, invece Tesla balza in testa, d’altronde è presente anche nella Top 10 delle auto più vendute al mondo nel 2022 con 2 modelli. Nel dettaglio, la Top 5 dei Costruttori EV per vendite al mondo: