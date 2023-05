Ford taglia di nuovo i prezzi della Mach-e: sino a 4000 $ in meno

Ford taglia nuovamente i prezzi della Mustang Mach-e e per la seconda volta dall’inizio del 2023, i prezzi di listino del SUV elettrico negli USA scendono generosamente. E’ la reazione a catena innescata da Tesla per spingere le vendite, anche in Italia che ha sortito i suoi effetti. La revisione dei prezzi Ford per la Mustang Mach-e è anche la conferma che sempre più Costruttori si daranno battaglia per accaparrarsi quote di mercato anche al costo di rinunciare a una parte considerevole dei profitti.

FORD TAGLIA I PREZZI DELLA MUSTANG MACH-E: LA PROFEZIA AVVERATA

Tesla ha dato il via al valzer dei prezzi in calo delle auto elettriche, per buona pace dei clienti, rassegnati a vedere l’auto acquistata a prezzo pieno già svalutata dopo alcune settimane. E’ la legge del mercato a cui i Costruttori stanno abituando i clienti delle auto elettriche, dopo aver fatto dei lunghi tempi di attesa una condizione per poter acquistare un’auto nuova. Adesso non resta che capire quali altri Costruttori vorranno decideranno di sacrificare i profitti per le vendite. Colpa dello shortage, della pandemia, della crisi economica e dell’inflazione? Probabilmente si, ma ancora prima che tutto ciò accadesse, precisamente nel 2019, uno dei maggiori Costruttori di auto, aveva previsto che le vendite delle sue auto elettriche sarebbero state in perdita almeno fino al 2025.

PREZZO FORD MUSTANG MACH-E NEGLI USA E IN ITALIA

Tornando al taglio prezzi della Mustang Mach-e, il secondo del 2023 deciso da Ford, non sembra una strategia con effetti sul mercato europeo. Abbiamo monitorato in questi giorni i prezzi del listino sul sito Ford e non ci sono state variazioni. Tuttavia la situazione attuale che coinvolge i Costruttori di auto elettriche è così fluida che non si può escludere niente. Per ora quindi i clienti Ford USA potranno beneficiare di un nuovo taglio dei prezzi da 1000 a 4000 $, in base all’allestimento. Così il prezzo di listino della Mustang Mach-e scende tra 42.995 e 59.995 $. Alla data di pubblicazione dell’articolo, il prezzo della Ford Mustang Mach-e in Italia parte da 54.900 euro, incluso lo sconto Ford di 5000 euro. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

L’ALTALENA DEI PREZZI DELLE AUTO ELETTRICHE È UN’INCOGNITA PER I CLIENTI

Come detto si tratta del secondo taglio di prezzi che Ford ha applicato alla Mustang Mach-e, sulla scia di Tesla. Già a gennaio 2023, come riporta anche CNBC News, Ford aveva deciso di ridurre i prezzi da 600 a 5900 $. In questo periodo insomma potrebbe essere il momento migliore o peggiore per comprare un’auto elettrica (contributi, incentivi e bonus a parte). Anche perché non è affatto detto che i prezzi delle auto elettriche possano al massimo restare invariati. L’ha dimostrato Tesla che dopo i tagli ha rialzato i prezzi delle Model 3 e Model Y in Cina, USA, Canada e Giappone. In pratica si naviga a vista e questo non aiuta certo a prendere una decisione importante, come l’acquisto di un’auto nuova, per di più in un momento di transizione turbolento e inevitabile.