Tesla taglia ancora i prezzi. Musk: “più volumi, meno profitti”

Tesla l’ha fatto di nuovo, la riduzione prezzi auto ha avuto l’effetto sperato in termini di volumi di vendite, anche se con svariati problemi lamentati dai clienti che abbiamo riportato in un articolo, e adesso ci riprova. I prezzi di listino Tesla sono scesi fino a 10 mila euro in meno, per alcune versioni di Model 3, Model Y, Model X e Model S. Se nelle scorse settimane la strategia Tesla aleggiava tra ipotesi ed intuizioni, Elon Musk ha ufficialmente confermato che Tesla continuerà a macinare vendite, ponendo i volumi davanti ai profitti.

CON O SENZA INCENTIVI, TESLA TAGLIA DI NUOVO I PREZZI AUTO

In Italia il taglio dei prezzi Tesla ha fatto sì che la Model 3 si potesse acquistare con gli incentivi. Inoltre Tesla ha promesso ulteriori benefit (ricariche gratis) ai clienti che ritiravano e immatricolavano l’auto entro la fine di marzo 2023. Una mossa che ha sortito i suoi effetti sui risultati trimestrali, ma spesso a scapito della soddisfazione dei clienti. Molti sono stati i problemi riscontrati dai clienti con la consegna dell’auto in Italia, avvenuta, secondo i commenti che abbiamo raccolto sul gruppo Facebook Tesla Model 3 Italia, in un capannone con poche indicazioni, continue rimodulazioni della data e nell’incertezza di riuscire ad avere l’auto nel giorno stabilito. E’ lo scotto di pagare meno una delle auto elettriche più richieste del momento, per cui Tesla ha accelerato al massimo i motori delle fabbriche, anche a costo di rimetterci profitti. Di questo parliamo nell’ultimo paragrafo.

PREZZI TESLA APRILE 2023: FINO A 10 MILA EURO IN MENO

I prezzi auto Tesla ad aprile 2023 sono più scontati per i modelli meno venduti ma anche per quelli più richiesti scatta l’effetto incentivi anche per le versioni che non rientrano nel bonus statale. Il taglio dei prezzi va da 4.000 euro fino a 10.000 euro in meno, in base ai modelli e agli allestimenti:

Tesla Model 3 Long Range : prezzo scende da 52.990 a 48.990 euro ;

: scende da 52.990 a ; Tesla Model 3 Performance : prezzo scende da 59.990 a 53.990 euro ;

: scende da 59.990 a ; Tesla Model Y Performance : prezzo scende da 63.900 a 59.900 euro ;

: scende da 63.900 a ; Tesla Model S Plaid : prezzo scende da 139.910 a 130.900 euro ;

: scende da 139.910 a ; Tesla Model X Plaid: prezzo scende da 145.000 a 134.990 euro.

QUANTO HA GUADAGNATO TESLA DALLE VENDITE DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

I prezzi auto Tesla ribassati hanno spinto in su i volumi di vendite nel primo trimestre 2023, con +36% e 422.875 consegne. Da un lato il fatturato derivante dalla vendita di auto elettriche è cresciuto del +18% a 19,96 miliardi di dollari. Dall’altro sono diminuiti:

utile operativo lordo del -26% a 2,66 miliardi di dollari;

del -26% a 2,66 miliardi di dollari; profitti del -24% a 2,51 miliardi di dollari.

Secondo quanto riporta AutoNews, è tutto nei piani di Elon Musk, che punta a superare i maggiori Costruttori di auto per volumi. Una dichiarazione pubblica che accende alcuni interrogativi: quando si fermerà la discesa dei prezzi? Se lo dovrebbero chiedere i nuovi acquirenti che dopo qualche settimana vedono la loro auto nuova fortemente svalutata. Inoltre, qualche riflessione nasce anche dalle lamentele dei clienti sui gruppi Facebook Tesla riguardo alla qualità produttiva, adeguata al ritmo accelerato delle fabbriche e alla rincorsa delle vendite.