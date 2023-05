Top 10 auto più vendute al mondo nel 2022: Toyota in testa

Toyota si conferma primo costruttore di auto al mondo, superando ancora una volta Volkswagen nella continua disputa tra car makers. Dall’analisi di Jato, emerge che nella Top 10 delle 10 auto più vendute al mondo nel 2022 non ci sono costruttori cinesi, a dispetto di quanto si possa pensare, mentre spunta Tesla raccogliendo i frutti di una strategia fortemente votata ai volumi, ulteriormente rafforzata con i tagli dei prezzi nel 2023. Ecco i dettagli dell’indagine Jato sulle auto vendute nel mondo.

AUTO VENDUTE NEL MONDO: -2% NEL 2022

Nel 2022 sono stati immatricolati a livello globale 79,4 milioni di nuovi veicoli, in calo del 2% rispetto agli 80,7 milioni di unità immatricolate nel 2021. Circa 1 auto su 4 è stata immatricolata in mercati emergenti in forte crescita: India, Medio Oriente, Sud Est Asiatico, Africa che hanno rappresentato il 24% dei volumi globali. Una crescita che controbilancia la diminuzione delle immatricolazioni in Nord America, Europa e Cina. “Questo calo può essere attribuito a due fattori chiave”, ha affermato Felipe Munoz, Global Analyst di JATO Dynamics. “In primo luogo, la continua interruzione della catena di fornitura e la carenza di semiconduttori in Nord America e in Europa hanno portato a una riduzione della disponibilità di nuovi veicoli, mentre le vendite in Cina, il più grande mercato mondiale, si sono indebolite”.

TOP 5 MAGGIORI COSTRUTTORI AUTO AL MONDO NEL 2022

Nel 2022, Toyota è il Brand di auto più vendute al mondo, con il 13% di nuovi veicoli leggeri su 100 acquistati. Il costruttore ha aumentato il suo market share dello 0,3% grazie ai risultati in Cina, il suo primo mercato davanti a Stati Uniti e Giappone. A seguire poi ci sono:

Volkswagen Group che ha registrato un calo dei volumi globali del 10%. Volkswagen resta il primo costruttore in Europa, mentre in Cina, che è il secondo mercato più grande, le vendite sono diminuite del 6% a causa della crescente concorrenza locale. Hyundai-Kia ha una forte posizione di mercato in Corea, India, Nord America ed Europa e una distribuzione delle vendite che con il 71% copre 4 regioni globalmente. Stellantis ha registrato un volume totale di 5,8 milioni di unità, in calo del 10% a livello globale e del 14% in Europa. Per Stellantis è l’America Latina il suo primo mercato. General Motors ha venduto 4,6 milioni di unità con una performance dovuta per lo più a Chevrolet che rappresenta il 62% delle vendite (escluse quelle in Joint-Venture con SAIC-Wuling).

TOP 10 AUTO PIÙ VENDUTE AL MONDO NEL 2022

Secondo i dati JATO riferiti a 53 mercati, integrati da ulteriori ricerche e stime per altri 95 mercati, salta subito all’occhio la scalata Tesla, che è riuscita a piazzare 2 modelli nella Top 10 delle auto più vendute al mondo 2022. Subito dopo le Toyota Rav 4 (oltre 1 milione di vetture vendute) e Toyota Corolla, la Tesla Model Y è l’auto elettrica più venduta al mondo e la terza nella classifica generale. Il report Jato di seguito evidenzia come il calo sia generalizzato, eccetto per alcune singolarità, come Toyota Hilux (+13%) e Toyota Yaris Cross (+221%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.