Incentivi auto elettriche Sicilia 2025: quando partono?

Con la cancellazione dell’Ecobonus statale è più difficile acquistare un’auto elettrica beneficiando di uno sconto, ma non impossibile. In attesa di sapere se saranno introdotti gli incentivi ‘europei‘, chi vuole comprare una BEV può risparmiare approfittando dei bonus di alcune case automobilistiche (come il Bonus Tesla) o grazie ai contributi regionali, se ha la fortuna di abitare dove sono previsti. Ad esempio sarebbero imminenti gli incentivi per auto elettriche in Sicilia 2025, replicando la misura già introdotta l’anno scorso. Cerchiamo allora di capire quando partono.

L’ECOBONUS DELLA REGIONE SICILIANA

Già l’anno scorso la Regione Siciliana aveva stanziato 94 mila euro per incentivare la diffusione nell’isola di auto ecologiche, senza l’obbligo di rottamazione. Il bonus consisteva in un contributo a fondo perduto di 5.000 euro per l’acquisto di un veicolo nuovo con alimentazione elettrica e di 2.500 euro per l’acquisto di un veicolo nuovo ad alimentazione full hybrid Euro 6. Inutile precisare che i fondi, a dire il vero piuttosto scarsi (la prima previsione parlava di 344 mila euro, poi ridotti), sono andati a ruba.

QUANDO PARTONO GLI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE SICILIA 2025?

Quest’anno si dovrebbe replicare, sperando in uno stanziamento maggiore. La Regione ha infatti confermato per il 2025 gli incentivi per auto elettriche e ibride, sempre senza obbligo di rottamazione. Il contributo a fondo perduto sarà sempre di 5.000 euro per l’acquisto di un’auto nuova ad alimentazione 100% elettrica e di 2.500 euro per una motorizzazione ibrida (full hybrid) Euro 6. Sulla data di avvio degli incentivi non c’è ancora certezza ma l’anno scorso sono partiti più o meno in questo periodo, pertanto l’annuncio potrebbe essere imminente. La speranza, ribadiamolo, è che vengano destinati più fondi, specie considerando che nel 2025 non c’è più l’Ecobonus statale.

ECOBONUS AUTO 2025 IN ALTRE REGIONI

Per quanto riguarda invece le altre regioni, attualmente ci sono soltanto incentivi per auto elettriche in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano. Ma nel corso del 2025, se verranno replicate le misure dell’anno scorso, potrebbero partire nuovi Ecobonus in Lombardia e in Veneto, così come in Comuni spesso virtuosi da questo punto di vista tipo Firenze e Genova. Se accadesse ne daremo la notizia tempestivamente.