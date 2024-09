Auto full hybrid: le più economiche nel 2024

Quali sono le auto full hybrid più economiche del 2024? È una domanda che ha piena cittadinanza considerando il successo di questa tecnologia, testimoniato dai dati Dataforce secondo cui il full hybrid è la quarta alimentazione in Italia dopo benzina, mild hybrid/benzina e diesel e avendo ormai distanziato il Gpl. Frutto di una costante ascesa che nei primi 8 mesi del 2024 ha visto le vetture full hybrid crescere del +23,20% in immatricolazioni (per complessive 121.362 unità) e del +1,76% nella quota mercato, ora attestatasi all’11,19%. Di seguito trovate le auto full hybrid che costano meno in Italia.

COME FUNZIONANO LE AUTO FULL HYBRID?

Le auto full hybrid, spesso indicate con la sigla HEV (Hybrid Electric Vehicle), prevedono la presenza di un motore endotermico (benzina o diesel) e di una batteria, dentro cui viene immagazzinata l’energia proveniente dalla frenata e dal freno motore. Una vettura full hybrid non prevede dunque ricarica dalla presa di corrente, ma grazie alla presenza di una batteria più potente rispetto alle mild hybrid riesce a procedere in modalità elettrica alle basse velocità, fino a 3/4 km. Anche se questi numeri sembrano modesti, la tecnologia full hybrid è in grado di migliorare molto i consumi, sfruttando la spinta elettrica proprio in quei contesti in cui risulta molto più efficiente del combustibile, come le ripartenze da fermo e gli spostamenti nel traffico urbano.

Passiamo adesso a elencare le 10 auto full hybrid più economiche del 2024 con tutti gli allestimenti disponibili.

MG3

1.5 Hybrid+ Standard

Potenza: 195 CV / 143 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 19.990

Emissioni CO2: 100 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.4 l/100 km.

Potenza: 195 CV / 143 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 21.490

Emissioni CO2: 100 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.4 l/100 km.

Potenza: 195 CV / 143 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 23.490

Emissioni CO2: 100 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.4 l/100 km.

RENAULT CLIO

1.6 E-TECH full hybrid 107KW Evolution

Potenza: 145 CV / 107 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 22.550

Emissioni CO2: 95 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

Potenza: 145 CV / 107 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 24.800

Emissioni CO2: 95 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

Potenza: 145 CV / 107 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.850

Emissioni CO2: 95 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

TOYOTA YARIS HYBRID

Hybrid Active MY24

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 24.550

Emissioni CO2: 87 g/km

Consumo di carburante combinato: 3.8 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.550

Emissioni CO2: 91 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.0 l/100 km.

Potenza: 130 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 29.400

Emissioni CO2: 95 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

Potenza: 130 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 31.700

Emissioni CO2: 96 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

Potenza: 130 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 31.700

Emissioni CO2: 96 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

MAZDA 2 HYBRID

Full Hybrid Electric 1.5 VVT Prime-Line

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 24.990

Emissioni CO2: 87 g/km

Consumo di carburante combinato: 3.8 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.190

Emissioni CO2: 87 g/km

Consumo di carburante combinato: 3.8 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 27.790

Emissioni CO2: 92 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.0 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 30.290

Emissioni CO2: 97 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 32.690

Emissioni CO2: 97 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.2 l/100 km.

DACIA JOGGER

1.6 Hybrid Expression 7p

Potenza: 140 CV / 103 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 25.950

Emissioni CO2: 108 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

Potenza: 140 CV / 103 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.150

Emissioni CO2: 108 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.7 l/100 km.

Potenza: 140 CV / 103 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.950

Emissioni CO2: 108 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

DACIA DUSTER

1.6 Hybrid 140cv Expression

Potenza: 140 CV / 104 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.400

Emissioni CO2: 113 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

Potenza: 141 CV / 104 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 27.900

Emissioni CO2: 114 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.1 l/100 km.

Potenza: 141 CV / 104 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 27.900

Emissioni CO2: 114 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

HONDA JAZZ HYBRID

1.5 Elegance

Potenza: 122 CV / 90 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 26.900

Emissioni CO2: 102 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.5 l/100 km.

Potenza: 122 CV / 90 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 28.700

Emissioni CO2: 104 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.6 l/100 km.

Potenza: 122 CV / 90 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 29.750

Emissioni CO2: 106 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.7 l/100 km.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

1.5H (116 CV) E-CVT Active Eco

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 28.050

Emissioni CO2: 100 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.4 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 28.650

Emissioni CO2: 101 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.5 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 31.200

Emissioni CO2: 102 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.5 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 31.700

Emissioni CO2: 101 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.5 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 33.000

Emissioni CO2: 112 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 33.400

Emissioni CO2: 109 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 33.500

Emissioni CO2: 112 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.9 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: 4×4

Prezzo di listino: € 33.700

Emissioni CO2: 108 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: 4×4

Prezzo di listino: € 34.200

Emissioni CO2: 108 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 34.900

Emissioni CO2: 109 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

Potenza: 116 CV / 85 kW

Cambio: automatico

Trazione: 4×4

Prezzo di listino: € 35.500

Emissioni CO2: 115 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.1 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: 4×4

Prezzo di listino: € 35.900

Emissioni CO2: 115 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.1 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 37.400

Emissioni CO2: 109 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.8 l/100 km.

Potenza: 131 CV / 96 kW

Cambio: automatico

Trazione: 4×4

Prezzo di listino: € 39.900

Emissioni CO2: 115 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.1 l/100 km.

NISSAN JUKE

1.6 HEV Acenta Auto

Potenza: 143 CV / 105 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 29.300

Emissioni CO2: 112 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

Potenza: 143 CV / 105 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 31.100

Emissioni CO2: 112 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

Potenza: 143 CV / 105 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 32.900

Emissioni CO2: 111 g/km

Consumo di carburante combinato: 4.9 l/100 km.

Potenza: 143 CV / 105 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 32.900

Emissioni CO2: 112 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

Potenza: 143 CV / 105 kW

Cambio: automatico

Trazione: anteriore

Prezzo di listino: € 33.200

Emissioni CO2: 113 g/km

Consumo di carburante combinato: 5.0 l/100 km.

