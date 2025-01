Incentivi auto Valle d’Aosta 2025: come richiederli

Quest’anno non c’è più l’Ecobonus nazionale ma chi abita in alcune regioni può comunque disporre di incentivi locali per acquistare un’auto con lo sconto. Nei giorni scorsi abbiamo presentato i contributi messi a disposizione dalla provincia autonoma di Bolzano, in questa sede ci occupiamo invece degli incentivi per auto elettriche e plug-in hybrid della Valle d’Aosta 2025. Vediamo chi può beneficiarne e come si richiedono.

INCENTIVI VALLE D’AOSTA 2025: BENEFICIARI E COSA SI PUO COMPRARE

Per il 2025 la Regione Valle d’Aosta ha stanziato 4 milioni di euro destinati alle famiglie per l’acquisto di veicoli a bassa emissione, di veicoli a pedalata assistita, di veicoli per la micromobilità elettrica e per l’installazione di stazioni di ricarica domestica per veicoli elettrici, mentre per le imprese il contributo è di 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda i soggetti privati, sono ammessi al contributo i residenti in Valle d’Aosta con almeno due anni di residenza in regione (anche non consecutivi) e i privati esercenti attività economica che operano in Valle d’Aosta con proprie unità locali.

Gli incentivi si possono usare per i seguenti scopi:

acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d’Aosta;

acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie;

leasing e noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale;

acquisto di veicoli a pedalata assistita nuovi di fabbrica;

acquisto di veicoli per la mobilità elettrica nuovi di fabbrica;

installazione di stazioni di ricarica domestiche nuove di fabbrica.

Per veicoli si intendono quelli delle categorie M1, M2, M3 (trasporto persone), N1, N2, N3 (trasporto merci) e L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (motocicli, ciclomotori e quadricicli, purché completamente elettrici).

INCENTIVI AUTO VALLE D’AOSTA 2025: AMMONTARE DEGLI SCONTI

L’ammontare degli sconti degli incentivi auto Valle d’Aosta 2025 è particolarmente invitante perché il contributo può coprire fino al 50% del prezzo di listino del veicolo. Di seguito gli incentivi per i soggetti privati NON esercenti attività economica.

Auto 100% elettriche nuove : sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni. Ulteriore sconto del 10% rottamando un veicolo fino a Euro 2, del 5% se Euro 3 o Euro 4.

: sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni. Ulteriore sconto del 10% rottamando un veicolo fino a Euro 2, del 5% se Euro 3 o Euro 4. Auto ibride plug-in nuove: sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro.

Il prezzo dell’auto nuova, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, non deve superare i 60.000 euro (IVA, messa su strada e imposta di trascrizione escluse).

Auto 100% elettriche usate : sconto pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro per persone con più di 35 anni e 8.000 per persone con meno di 35 anni.

: sconto pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro per persone con più di 35 anni e 8.000 per persone con meno di 35 anni. Auto ibride plug-in usate : sconto pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.

: sconto pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro. Moto, ciclomotori e quadricicli elettrici nuovi : sconto pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.500 euro. Lo sconto viene maggiorato del 20% rottamando un veicolo Euro 0, del 15% se Euro 1 e del 10% se Euro 2.

: sconto pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.500 euro. Lo sconto viene maggiorato del 20% rottamando un veicolo Euro 0, del 15% se Euro 1 e del 10% se Euro 2. Moto, ciclomotori e quadricicli elettrici usati : sconto pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 1.000 euro. Lo sconto viene maggiorato del 20% rottamando un veicolo Euro 0, del 15% se Euro 1 e del 10% se Euro 2.

: sconto pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 1.000 euro. Lo sconto viene maggiorato del 20% rottamando un veicolo Euro 0, del 15% se Euro 1 e del 10% se Euro 2. Bici a pedalata assistita : sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 700 euro.

: sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 700 euro. Monopattini elettrici : sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 300 euro.

: sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 300 euro. Stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici (wallbox, colonnina o similari): sconto pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.

In questa pagina, nelle tabelle dedicate, sono riportati i contributi per altre categorie quali soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto passeggeri, soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto passeggeri, enti locali e loro forme associative, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ed enti strumentali, nonché l’ammontare dei contributi per il leasing e il noleggio a lungo termine.

INCENTIVI AUTO VALLE D’AOSTA 2025: COME SI RICHIEDONO

Le domande per accedere agli incentivi Valle d’Aosta 2025 possono essere presentate dal 1° gennaio al prossimo 31 ottobre esclusivamente tramite il portale dedicato e, pena l’irricevibilità, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della fattura d’acquisto del veicolo, regolarmente quietanzata, o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing o di noleggio a lungo termine.

Ovviamente la presentazione della domanda non costituisce l’acquisizione automatica del diritto alla concessione del contributo, che sarà riconosciuto previo esito positivo dell’istruttoria e in ragione della disponibilità finanziaria (cioè fino a esaurimento dei fondi stanziati).

Importante: dal 1° gennaio 2025 gli incentivi della Valle d’Aosta sono cumulabili tra loro, ma NON con altri eventuali contributi previsti a livello europeo e nazionale.