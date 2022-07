Auto elettriche: meno di 1 automobilista su 10 conosce i nuovi Brand

Con la crescita delle auto elettriche sono arrivati sul mercato diversi nuovi brand che, almeno per l momento, sono ancora poco conosciuti

Il mondo delle quattro ruote ha avviato la transizione verso le auto elettriche con l’Europa che punta a guidare il processo di trasformazione e lo stop delle vendite di auto benzina e diesel dal 2035. La crescente diffusione delle auto a zero emissioni in Europa comporta una serie di mutamenti per il mercato. Quello delle auto elettriche è, infatti, un settore nuovo e in costante evoluzione. In attesa che i marchi “storici” del mondo dell’auto completino la transizione verso l’elettrico, infatti, un numero sempre maggiore di “nuovi brand” si affaccia sul mercato. Queste aziende puntano a ritagliarsi uno spazio all’interno del settore provando ad investire tutto sullo sviluppo di una gamma elettrica o, in via transitoria, di una gamma di modelli plug-in hybrid. I dati emersi da un recente sondaggio, però, confermano che solo una minima parte degli automobilisti europei conosce questi nuovi marchi. Per la maggior parte dei potenziali acquirenti, infatti, i nuovi brand del settore delle auto elettriche sono ancora completamente sconosciuti.

LA CRESCITA DELLE AUTO ELETTRICHE PORTA ALLA NASCITA DI NUOVI BRAND SUL MERCATO AUTOMOTIVE

Negli ultimi anni, il mercato delle quattro ruote ha registrato una sostanziale crescita delle vendite di auto elettriche. I modelli a zero emissioni, in quasi tutti i mercati (e grazie anche agli incentivi) continua a far segnare vendite in crescita a fronte di un mercato che rallenta, anche a causa della crisi dei chip. La nascita del segmento delle auto elettriche, oramai non più modelli di nicchia ma vere e proprie realtà del mondo automotive, ha portato al debutto sul mercato di diversi nuovi marchi che vanno ad affiancarsi ai marchi tradizionali che da decenni si contendono la leadership dei vari segmenti del mercato auto. Molti di questi nuovi brand arrivano dalla Cina, Paese destinato a diventare sempre più un riferimento per la mobilità a zero emissioni. Al netto degli appassionati del mondo delle quattro ruote, però, molti automobilisti non hanno mai sentito parlare di questi nuovi marchi. La conferma arriva da un’indagine che ha coinvolto gli utenti del portale britannico whatcar.com, riferimento del web per la scelta della nuova vettura da acquistare.

QUALI SONO I NUOVI BRAND SPECIALIZZATI IN AUTO ELETTRICHE CHE SI AFFACCIANO SUL MERCATO

Il mercato delle quattro ruote presenta oggi diverse “facce nuove”. Si tratta di marchi che, fino a pochi anni fa, non esistevano o erano relegati a nicchie del mercato o ancora al solo mercato cinese. In questi ultimi anni, invece, le opzioni a disposizione degli acquirenti si sono moltiplicate. Ci sono brand giovani ma già radicati come Polestar, nato all’interno di Volvo e ora pronto al debutto in Italia. Da notare anche realtà americane come Rivian e Lucid Motors, pronte a presentarsi agli occhi dei consumatori come le “nuove Tesla”. Da non dimenticare anche brand cinesi già attivi in Italia come Lynk & Co oppure Nio, già riferimento del mondo delle auto elettriche grazie al suo servizio di sostituzione della batteria.

OLTRE LA METÀ DEGLI AUTOMOBILISTI NON CONOSCE I NUOVI BRAND DEL SETTORE DELLE AUTO ELETTRICHE

L’indagine che ha coinvolto gli utenti di whatcar.com conferma che il 56% degli intervistati non ha mai sentito parlare di brand come Faraday Future, Fisker, Lucid, Lynk & Co, Nio, Polestar, Rivian e WM. Più della metà dei potenziali acquirenti di una nuova vettura, quindi, non conosce alcuni dei più importanti “nuovi nomi” del mercato delle quattro ruote che hanno scelto di concentrare i propri sforzi sul settore delle auto elettriche. Per questi brand, nel corso dei prossimi anni, sarà necessario avviare un importante attività di marketing per “farsi conoscere” anche al di fuori della cerchia di semplici appassionati del mondo delle quattro ruote.

POLESTAR È IL BRAND PIU’ NOTO TRA I VOLTI NUOVI DEL MERCATO DELLE AUTO ELETTRICHE

Secondo i dati del sondaggio, è Polestar il “nuovo” brand più conosciuto. Circa il 41% degli intervistati, infatti, ha confermato di conoscere già il marchio nato come un’evoluzione della gamma Volvo. Gli altri nuovi marchi sono molto meno conosciuti. Rivian, ad esempio, si ferma al 10% mentre Fisker tocca quota 9%. Da notare che la cinese Nio si ferma all’8% mentre Lucid arriva al 7%. Solo il 3% dei potenziali acquirenti di una nuova auto ha sentito parlare di Faraday Future e di Lynk & Co mentre appena l’1% conosce la startup cinese WM Motor. I numeri raccolti dall’indagine sono chiari. Meno del 10% degli acquirenti ha sentito parlare dei nuovi brand del mondo delle auto elettriche. Solo Polestar, probabilmente anche grazie al collegamento con Volvo, è riuscita a raggiungere una percentuale molto più significativa. Per tutti gli altri, invece, la strada è ancora lunga. Queste aziende dovranno lavorare ancora molto per diventare un’alternativa concreta, in fase di acquisto di una vettura, per la maggior parte dei consumatori.