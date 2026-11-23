Il filmato in basso preoccupa: le immagini riprese a San Diego (California, USA) mostrano un robotaxi bianco Waymo (modello monovolume Zeekr) fermo in mezzo a un passaggio a livello su asfalto bagnato di sera. La segnaletica del gestore della strada è chiara: luci rosse lampeggianti e sbarre abbassate. All’inizio del video il veicolo a guida autonoma risulta bloccato tra le barriere con la parte anteriore rivolta verso la carreggiata. Dopo alcuni istanti di esitazione, il mezzo compie una manovra decisa in retromarcia, sfondando e abbattendo la sbarra a strisce bianche e rosse posteriore, mentre a terra restano frammenti del dispositivo. Subito dopo, la macchina robot si sposta lateralmente e in avanti allontanandosi dalla zona dei binari, mentre sullo sfondo transita un convoglio ferroviario/tramviario. Comunque, nessun passeggero a bordo: zero feriti e zero vittime.

WAYMO IMPAZZISCE AL PASSAGGIO A LIVELLO: FILMATO INQUIETANTE

Nel video pubblicato su YouTube da ABC7 News Bay Area (evento del 16 novembre) si sentono il suono insistente del campanello d’allarme del passaggio a livello e le voci di chi riprende la scena, che commenta l’accaduto: stando ai testimoni, come si percepisce dall’audio, il robotaxi prende alla fine la decisione giusta, sfondando la sbarra.

Il problema è che le auto a guida autonoma devono distinguere rapidamente ostacoli fissi, una sbarra mobile, segnali luminosi intermittenti, eventuale sagoma di un mezzo su rotaia che sopraggiunge. Una questione analoga è emersa più volte per le vetture senza conducente di Tesla.

NELLE MANI DELL’ALGORITMO: MASSIMA CAUTELA

L’algoritmo ha impegnato i binari senza avere la certezza di poter liberare l’incrocio in tempo. È la classica gestione dei cosiddetti edge case (casi limite, eventi rari), dove l’intelligenza artificiale fatica ancora a prevedere la dinamica del traffico e i tempi semaforici, trasformando una banalità stradale in un potenziale pericolo.

In contesti critici come quelli della circolazione stradale, la sensibilità, la perizia, l’arguzia del driver in carne e ossa fanno tuttora la differenza. Specie in condizioni rese ancora più complicate dalla pioggia.