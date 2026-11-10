Sorpassi pericolosi a scuolabus: guida autonoma Waymo sotto accusa

Nuove pesanti ombre sulla sicurezza della guida autonoma: negli USA l’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico autostradale NHTSA ha aperto una procedura di verifica del richiamo nei confronti di Waymo, la divisione di vetture robot di Alphabet (la casa madre di Google), a seguito di numerose manovre pericolose in cui robotaxi hanno sorpassato scuolabus fermi, dice la Reuters. Negli States, il Codice della Strada è giustamente severo in materia (Stop Signal Arm Law): quando il pulmino attiva le luci rosse lampeggianti ed estrae il segnale di Stop laterale, tutto il traffico in entrambi i sensi di marcia deve arrestarsi subito. I bambini infatti scendono dal bus e spesso attraversano di corsa la strada passando davanti o dietro al mezzo stesso, coperti dalla vista delle altre auto, con le possibilità di investimento che lievitano.

SORPASSI PERICOLOSI A SCUOLABUS FERMI: INDAGINE SU WAYMO

L’indagine riguarderà quasi 3.000 veicoli a guida autonoma di proprietà dell’azienda. Gli investigatori intendono determinare se l’aggiornamento software rilasciato da Waymo alla fine dello scorso anno non sia riuscito a impedire ai suoi veicoli senza conducente di sorpassare gli scuolabus con le luci rosse lampeggianti. La maggior parte delle violazioni si è verificata dopo che la società aveva dichiarato di aver applicato la soluzione correttiva.

TUTTO NASCE A OTTOBRE 2025

Nell’ottobre 2025, la NHTSA aveva avviato una valutazione preliminare sulla questione dei veicoli Waymo che sorpassavano illegalmente gli scuolabus fermi. Ad Austin, in Texas, il distretto scolastico indipendente ha documentato 19 violazioni appioppando multe da 300 dollari l’una a carico dell’azienda. Altre 6 infrazioni sono state registrate dalle scuole pubbliche di Atlanta.

La NHTSA esamina in questi giorni l’aggiornamento software implementato da Waymo nell’ambito di un richiamo di dicembre 2025. La verifica del richiamo valuterà l’adeguatezza della soluzione e determinerà le cause dei problemi verificatisi dopo l’applicazione della stessa.

COSA DICE WAYMO

“Abbiamo apportato notevoli miglioramenti al comportamento del veicolo in presenza di scuolabus, senza ricevere verbali da marzo“, ha dichiarato Waymo in una nota. La società “non vede l’ora di proseguire la collaborazione sui processi di richiamo per un software di guida autonoma che continua a imparare e a migliorarsi“.

IN PARALLELO, ALTRI CASI SCOTTANTI

Separatamente, la NHTSA e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno “acceso un faro” dopo che a gennaio uno dei veicoli a guida autonoma di Waymo ha investito un bambino vicino a una scuola elementare a Santa Monica, in California. Anche l’NTSB sta indagando sugli episodi in cui i veicoli hanno sorpassato scuolabus fermi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA STRADALE: PERCORSO LUNGHISSIMO

Il sistema di intelligenza artificiale della guida autonoma potrebbe non interpretare correttamente la geometria della strada o il contesto visivo, magari confondendo le luci dello scuolabus con altri segnali urbani o non vedendo il cartello di Stop esteso.

Un qualsiasi guidatore in carne e ossa che vede uno scuolabus giallo in un quartiere residenziale alle 8 del mattino alza la soglia di attenzione a prescindere: si aspetta l’imprevedibilità di un bambino. Per non dire di un driver professionale.

In tema di comprensione del contesto ad alto rischio e in generale di sensibilità, intuito, esperienza, il percorso dell’AI in materia di sicurezza stradale è ancora lunghissimo, sia per la guida autonoma sia per la guida assistita evoluta.