Waymo sospende le corse dei robotaxi sulle autostrade statunitensi dopo il divieto in California. La società controllata da Alphabet (Google) ha interrotto le operazioni delle auto a guida autonoma dopo che un’autorità di regolamentazione del Golden State ha vietato a quei veicoli di circolare sulle arterie dello Stato, dice la Reuters. È una battuta d’arresto mentre concorrenti come Tesla e Zoox di Amazon cercano a fatica di guadagnare terreno nel settore. Lo stop è il risultato di una serie di incidenti in cui le macchine senza conducente sono entrate in cantieri stradali attivi: eventi pericolosissimi.

WAYMO OPERATIVO SOLO SU STRADE URBANE

Waymo ha temporaneamente limitato le operazioni in autostrada anche negli altri mercati in cui opera per valutarne le prestazioni, ha affermato un portavoce dell’azienda, aggiungendo che il servizio continua a operare sulle strade urbane.

Attualmente l’azienda opera in 15 città degli Stati Uniti (fra servizio attivo al pubblico e fase di test/mappatura), ma offriva corse in autostrada solo in alcune di esse, tra cui San Francisco e Los Angeles.

Il passo indietro segue una mossa analoga avvenuta all’inizio di quest’anno, quando l’azienda aveva sospeso le corse in autostrada per valutare e migliorare le prestazioni dei veicoli in prossimità di determinati cantieri stradali.

La restrizione in California rimarrà in vigore finché la società non dimostrerà di aver adottato azioni correttive efficaci per risolvere le criticità.

ARRINGA DI WAYMO

La divisione per la guida autonoma di Google ha sottolineato che gli episodi verificatisi sull’autostrada vicino a Burlingame non hanno provocato né feriti né collisioni. L’azienda effettua attualmente mezzo milione di corse alla settimana: a suo dire, il tasso di incidenti gravi che coinvolgono i veicoli robot è inferiore del 95% rispetto a quello registrato dagli automobilisti umani.

Intanto, in Europa, Waymo sta testando i mezzi a Londra e intende espandersi nel 2027 in Germania (Monaco di Baviera) e Spagna (Madrid).

GUIDA AUTONOMA E SICUREZZA STRADALE: NON CI SIAMO

Questo è solo l’ennesimo campanello d’allarme di una tecnologia che, al di là degli entusiasmi della Silicon Valley, appare ancora profondamente acerba.

La realtà dei fatti dimostra che la guida autonoma non appare affatto pronta per una diffusione su larga scala: le auto senza conducente continuano a inciampare negli imprevisti più banali della circolazione reale, dai cantieri stradali mal segnalati alle condizioni meteo avverse, passando per le manovre imprevedibili degli altri utenti della strada.

Limitatamente a Waymo, si vedano i sorpassi vietati agli scuolabus. Oppure le vetture “impazzite” per la pioggia, con la paralisi della circolazione. Ma i guai riguardano tutti i player. Non serve neppure riferirsi alla guida autonoma: perfino la guida assistita evoluta continua a suscitare forti perplessità.

Mentre i giganti del settore sbandierano dati rassicuranti su milioni di km percorsi senza intoppi, resta il nodo della trasparenza: le statistiche sugli incidenti sono spesso autoreferenziali, frammentarie o offuscate dal segreto industriale, rendendo difficile per enti indipendenti e cittadini valutare i rischi reali.

Senza standard di sicurezza rigorosi, verificabili e condivisi, la strada verso la piena automazione resta un pericoloso salto nel buio: niente può sostituire i driver in carne e ossa, con la sensibilità necessaria per destreggiarsi in qualunque situazione.