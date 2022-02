Vuoi sempre restare informato sul traffico autostrade Liguria? Qui trovi notizia sulla viabilità e il calendario dei lavori in corso con le chiusure programmate

Anche se non siamo in estate e, di conseguenza, il traffico sulle autostrade della Liguria è meno intenso rispetto ai periodi di alta stagione vacanziera, la situazione resta lo stesso difficile con lunghi tratti di autostrada chiusi per lavori in corso, specie nelle gallerie, e decine di km dove si viaggia su un’unica corsia o si è costretti a cambiare carreggiata. Col risultato che i tempi di percorrenza, sia nei fine settimana che nei giorni feriali (per il traffico pendolare) risultano decisamente più alti del normale. In questa sede non ci interessa cercare un responsabile, ammesso che ce ne sia soltanto uno, ma offrire un utile servizio agli utenti segnalando lo stato della viabilità, i lavori in corso e le chiusure programmate sulla rete autostradale ligure (le info sono tratte dai siti ufficiali delle società concessionarie e sono aggiornate al 23 febbraio 2022).

TRAFFICO AUTOSTRADE LIGURIA: VIABILITÀ, LAVORI E CHIUSURE A6 (TORINO – SAVONA)

Consultate la nostra guida sull’autostrada A6 Torino-Savona per reperire tutti gli strumenti utili a controllare la viabilità in tempo reale.

Questo invece il calendario dei lavori in corso sulla A6 nel territorio ligure, in entrambe le direzioni, con le relative chiusure:

– chiusura della corsia di marcia in direzione bivio A10 tra Altare e bivio A6/A10 Savona dal km 121+500 al km 123+200 fino alle ore 17:00 del 23-02-2022;

– chiusura della corsia di sorpasso in direzione Torino tra Altare e Millesimo dal km 104+000 al km 103+000 fino alle ore 17:00 del 23-02-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 88+900 al km 87+700 fino alle ore 18:00 del 23-02-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Savona tra Millesimo e Altare dal km 100+450 al km 103+400 fino alle ore 19:00 del 25-02-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Torino tra bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 122+100 al km 120+700 fino alle ore 6:00 del 28-02-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+420 fino alle ore 20:00 del 28-02-2022;

– chiusura della corsia di sorpasso in direzione Savona tra Altare e Bivio A6/A10 Savona dal km 118+000 al km 119+000 fino alle ore 18:00 del 04-03-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 94+000 al km 93+000 fino alle ore 19:00 del 04-03-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Torino tra bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 122+000 al km 120+400 fino alle ore 19:00 del 31-03-2022;

– chiusura della corsia di sorpasso in direzione Savona tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 96+400 fino alle ore 21:00 del 31-03-2022;

– scambio di carreggiata in direzione Savona tra Altare e bivio A6/A10 Savona dal km 109+800 al km 118+000 fino alle ore 18:00 del 30-04-2022;

– chiusura della corsia di sorpasso in direzione Torino tra bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 119+408 al km 118+100 fino alle ore 18:01 del 30-04-2022;

– chiusura delle corsie di emergenza in direzione Savona tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450 fino alle ore 23:58 del 31-07-2022;

– chiusura della corsia di sorpasso in direzione Savona tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770 fino alle ore 23:58 del 31-12-2022.

TRAFFICO AUTOSTRADE LIGURIA: VIABILITÀ, LAVORI E CHIUSURE A7 (MILANO – GENOVA)

Anche in questo caso vi rimandiamo alla nostra guida sull’autostrada A7 Milano – Genova per reperire tutti gli strumenti utili a controllare la viabilità in tempo reale.

Questo invece il calendario dei lavori in corso sulla A7 nel territorio ligure, in entrambe le direzioni, con le relative chiusure:

– lavori tra ISOLA DEL CANTONE e VIGNOLE fino alle 14:00 del 25/02/2022 (km. 91.6 – km. 90.6) in direzione: MILANO;

– lavori tra ISOLA DEL CANTONE e VIGNOLE fino alle 20:00 del 14/04/2022 (km. 96 – km. 95.5) in direzione: MILANO;

– lavori tra VIGNOLE e ISOLA DEL CANTONE fino alle 20:00 del 12/05/2022 (km. 96.6 – km. 97.2) in direzione: GENOVA

– lavori tra ISOLA DEL CANTONE e VIGNOLE fino alle 20:00 del 07/04/2022 (km. 97.2 – km. 96.8) in direzione: MILANO;

– lavori tra RONCO SCRIVIA e ISOLA DEL CANTONE fino alle 20:00 del 15/03/2022 (km. 105.1 – km. 102.3) in direzione: MILANO (corsia unica);

– lavori tra BUSALLA e ISOLA DEL CANTONE fino alle 20:00 del 19/01/2023 (km. 106.6 – km. 106.3) in direzione: MILANO;

– lavori tra RONCO SCRIVIA e BUSALLA fino alle 20:00 del 07/04/2022 (km. 109.7 – km. 110.3) in direzione: GENOVA;

– lavori tra BUSALLA e RONCO SCRIVIA fino alle 20:00 del 23/02/2023 (km. 110 – km. 109.4) in direzione: MILANO;

– lavori tra RONCO SCRIVIA e GENOVA BOLZANETO fino alle 20:00 del 30/06/2022 (km. 111.2 – km. 111.6) in direzione: GENOVA;

– lavori tra BUSALLA e RONCO SCRIVIA fino alle 9:00 del 30/06/2022 (km. 111.48 – km. 111.23) in direzione: MILANO;

– lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA fino alle 18:00 del 04/03/2022 (km. 114.4 – km. 111.5) in direzione: MILANO (corsia unica);

– lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA fino alle 18:00 del 28/02/2022 (km. 118 – km. 117.6) in direzione: MILANO (corsia unica);

– lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA fino alle 18:00 del 28/02/2022 (km. 118.25 – km. 117.6) in direzione: MILANO (corsia unica);

– lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA fino alle 20:00 del 30/06/2022 (km. 120.7 – km. 120.1) in direzione: MILANO (corsia unica);

– lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA fino alle 20:00 del 21/04/2022 (km. 120.7 – km. 120.1) in direzione: MILANO (corsia unica);

– lavori tra Allacciamento A7/A10 e Nodo SIV a sud di BOLZANETO fino alle 20:00 del 21/07/2022 (km. 128.8 – km. 128) in direzione: MILANO;

– lavori tra Allacciamento A7/A12 e Allacciamento A7/A10 fino alle 20:00 del 21/04/2022 (km. 129.5 – km. 130.15) in direzione: GENOVA;

– tratto chiuso tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Genova, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 dal giorno 23/02/2022 al giorno 25/02/2022 per lavori;

– tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione Genova, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/02/2022 al giorno 25/02/2022 per lavori;

– uscita di Genova Bolzaneto chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dal giorno 25/02/2022 al giorno 26/02/2022 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest;

– Genova Bolzaneto in entrata è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dal giorno 25/02/2022 al giorno 26/02/2022 verso Milano per lavori;

– tratto chiuso tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto, in direzione Milano, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dal giorno 26/02/2022 al giorno 27/02/2022 per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.

TRAFFICO AUTOSTRADE LIGURIA: VIABILITÀ, LAVORI E CHIUSURE A10 (GENOVA – VENTIMIGLIA)

Ecco la nostra guida sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove reperire tutti gli strumenti utili a controllare la viabilità in tempo reale.

Questo invece il calendario dei lavori in corso sulla A10 nel territorio ligure, in entrambe le direzioni, con le relative chiusure:

– lavori tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA’ fino alle 20:00 del 26/05/2022 (km. 6.4 – km. 9.9) in direzione: VENTIMIGLIA;

– lavori tra GENOVA PRA’ e GENOVA PEGLI fino alle 20:00 del 30/06/2022 (km. 8.3 – km. 6.5) in direzione: GENOVA;

– lavori tra Allacciamento A10/A26 e ARENZANO fino alle 20:00 del 24/02/2022 (km. 13.3 – km. 15.65) in direzione: VENTIMIGLIA (Riduzione a 2 Corsie);

– lavori tra ARENZANO e Allacciamento A10/A26 fino alle 20:00 del 24/02/2022 (km. 16.9 – km. 14.7) in direzione: GENOVA (Riduzione a 2 Corsie);

– lavori tra ARENZANO e Allacciamento A10/A26 fino alle 20:00 del 06/07/2023 (km. 19.3 – km. 18.8) in direzione: GENOVA

– lavori tra ARENZANO e VARAZZE fino alle 17:00 del 22/09/2022 (km. 20.9 – km. 24) in direzione: VENTIMIGLIA (Riduzione a 2 Corsie);

– lavori tra ARENZANO e CELLE LIGURE fino alle 22:00 del 28/02/2022 (km. 26 – km. 27.6) in direzione: VENTIMIGLIA (corsia unica);

– lavori tra CELLE LIGURE e ARENZANO fino alle 20:00 del 07/04/2022 (km. 27.1 – km. 26) in direzione: GENOVA (Riduzione a 2 Corsie);

– lavori tra VARAZZE e CELLE LIGURE fino alle 14:00 del 28/02/2022 (km. 27.55 – km. 31.71) in direzione: VENTIMIGLIA (deviazione a 1 corsia);

– lavori tra ALBISOLA e VARAZZE fino alle 22:00 del 28/02/2022 (km. 33.6 – km. 27.1) in direzione: GENOVA (corsia unica);

– lavori tra ALBISOLA e CELLE LIGURE fino alle 20:00 del 30/06/2022 (km. 34.3 – km. 32.85) in direzione: GENOVA (Riduzione a 2 Corsie);

– lavori tra CELLE LIGURE e ALBISOLA fino alle 20:00 del 26/05/2022 (km. 34.55 – km. 34.65) in direzione: VENTIMIGLIA;

– lavori tra CELLE LIGURE e ALBISOLA fino alle 20:00 del 26/05/2022 (km. 34.65 – km. 35.275) in direzione: VENTIMIGLIA

– lavori tra ALBISOLA e NODO A10/A6 KM 44 dalle 03:38 del 16/01/2022 alle 20:00 del 16/03/2022 (km. 36.7 – km. 41.5) in direzione: VENTIMIGLIA (deviazione a 1 corsia);

– lavori tra ALBISOLA e Nodo A10/A6 km 44 fino alle 20:00 del 26/05/2022 (km. 38.9 – km. 39.2) in direzione: VENTIMIGLIA;

– lavori tra ALBISOLA e NODO A10/A6 km 44 fino alle 20:00 del 31/05/2022 (km. 41.75 – km. 41.85) in direzione: VENTIMIGLIA;

– lavori tra Nodo A10/A6 km 44 e ALBISOLA fino alle 20:00 del 31/05/2022 (km. 41.85 – km. 41.75) in direzione: GENOVA;

– lavori tra Nodo A10/A6 km 44 e ALBISOLA fino alle 20:00 del 28/02/2022 (km. 42.3 – km. 36.7) in direzione: GENOVA;

– scambio di carreggiata in direzione Francia tra Albenga e Andora dal km 87+390 al km 89+625;

– scambio di carreggiata in direzione Italia tra Arma Di Taggia e Imperia Ovest dal km 122+785 al km 120+690;

– lavori in corso in direzione Italia tra Borghetto e Pietra Ligure dal km 69+895 al km 68+790;

– lavori in corso in direzione Francia tra Pietra Ligure e Borghetto dal km 68+240 al km 69+570;

– lavori in corso in direzione Francia tra Borghetto e Albenga dal km 73+820 al km 75+947;

– lavori in corso in direzione Italia tra Albenga e Borghetto dal km 77+350 al km 75+900;

– lavori in corso in entrambe le direzioni tra Borghetto e Andora dal km 80+000 al km 82+980;

– scambio di carreggiata in direzione Francia tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia dal km 112+980 al km 114+685;

– scambio di carreggiata in direzione Italia tra S. Bartolomeo e Andora dal km 99+240 al km 94+820;

– scambio di carreggiata in direzione Italia tra Finale Ligure e Feglino dal km 61+850 al km 59+500.

– tratto chiuso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione Genova, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 dal giorno 23/02/2022 al giorno 26/02/2022 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto;

– tratto chiuso tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova, dalle ore 0:00 alle ore 5:00 dal giorno 25/02/2022 al giorno 25/02/2022 per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Genova: Varazze;

– tratto chiuso tra bivio A10/Inizio complanare Savona e Albisola, in direzione Genova, dalle ore 0:00 alle ore 5:00 dal giorno 25/02/2022 al giorno 25/02/2022 per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Genova: Albisola.

– tratto chiuso tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, dalle ore 0:00 alle ore 2:00 dal giorno 28/02/2022 al giorno 28/02/2022 per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Celle Ligure.

TRAFFICO AUTOSTRADE LIGURIA: VIABILITÀ, LAVORI E CHIUSURE A12 (GENOVA – ROSIGNANO)

Consultate la nostra guida sull’autostrada A12 Genova – Rosignano – Roma per reperire tutti gli strumenti utili a controllare la viabilità in tempo reale.

Di seguito, invece, il calendario dei lavori in corso sulla A12 nel territorio ligure, in entrambe le direzioni, con le relative chiusure:

– lavori tra RECCO e GENOVA NERVI fino alle 6:00 del 26/02/2022 (km. 22.7 – km. 14.4) in direzione: GENOVA (deviazione a 1 corsia);

– lavori tra RECCO e CHIAVARI fino alle 22:00 del 11/03/2022 (km. 28.3 – km. 34.1) in direzione: ROSIGNANO (deviazione a 1 corsia);

– lavori tra CHIAVARI e RAPALLO fino alle 20:00 del 16/06/2022 (km. 34.1 – km. 32.5) in direzione: GENOVA;

– lavori tra LAVAGNA e SESTRI LEVANTE fino alle 20:00 del 23/06/2022 (km. 48.1 – km. 48.5) in direzione: ROSIGNANO;

– lavori tra SESTRI LEVANTE e LAVAGNA fino alle 20:00 del 23/06/2022 (km. 48.6 – km. 48.35) in direzione: GENOVA.

TRAFFICO AUTOSTRADE LIGURIA: VIABILITÀ, LAVORI E CHIUSURE A26 (GENOVA – GRAVELLONA TOCE)

Leggete la nostra guida sull’autostrada A26 Genova – Gravellona Toce per reperire tutti gli strumenti utili a controllare la viabilità in tempo reale.

Nell’immagine in basso, invece, il calendario dei lavori in corso sulla A26 nel territorio ligure, in entrambe le direzioni, con le relative chiusure (cliccate sull’immagine per visualizzarla più grande):