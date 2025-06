Traffico 13, 14 e 15 giugno 2025: le previsioni del weekend

Il caldo torrido previsto nel fine settimana su quasi tutta l’Italia spingerà tante persone a cercare refrigerio nelle località di mare o di montagna, provocando un inevitabile aumento della circolazione su strade e autostrade. Consigliamo dunque di leggere con molta attenzione le previsioni sul traffico del 13, 14 e 15 giugno 2025 per evitare code e rallentamenti che altrimenti potrebbero costarvi molte ore sotto il sole. Leggete anche le previsioni meteo, che trovate sempre nelle prossime righe, perché, soprattutto nella giornata di domenica, qualche temporale potrebbe rinfrescare (e rovinare) a sorpresa l’afoso weekend.

TRAFFICO 13, 14 E 15 GIUGNO 2025 E PREVISIONI METEO

Nel fine settimana è previsto traffico sostenuto dal pomeriggio di venerdì 13 giugno, subito dopo la chiusura degli uffici, con progressivo aumento dei volumi nella giornata di sabato 14, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 15 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera per i rientri verso le città, quando il traffico potrebbe aumentare fino al 50%. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto le direttrici che dalla Lombardia e il Piemonte portano in Liguria, l’A22 del Brennero in direzione nord, la dorsale adriatica della A14 e le arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania e nella direzione opposta.

Lo scenario meteo di venerdì 13 giugno 2025 prevede sole prevalente sull’intera Penisola, anche se l’umidità molto elevata potrà causare qualche locale annuvolamento nelle ore più fresche sul basso Tirreno e sulle zone prealpine. Nel pomeriggio una modesta instabilità potrà interessare le zone alpine e ancora quelle prealpine ma con fenomeni isolati e scarsi. Le temperature sono previste in ulteriore aumento con massime fino a 37° al sud e afa elevata ovunque.

Sabato 14 giugno ancora condizioni stabili e soleggiate al nord, salvo un po’ di variabilità diurna sulle Alpi con locali temporali. Anche al centro prevalentemente soleggiato su tutti i settori, pur con una lieve variabilità diurna lungo la dorsale appenninica, specie toscana. Stessa solfa al sud dove avremo condizioni soleggiate ovunque, con poche nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 37°.

Infine domenica 15 giugno la giornata resterà in gran parte soleggiata ma l’indebolimento del bordo superiore dell’anticiclone consentirà il passaggio della coda di un fronte in scorrimento sul centro Europa e diretto verso i Balcani. In questa circostanza i fenomeni di instabilità coinvolgeranno non solo le aree alpine, ma localmente anche le zone padane spostandosi da quelle occidentali a quelle orientali, specie a nord del Po, con fenomeni brevi ma localmente di forte intensità. Sul resto d’Italia, invece, avremo ben poche variazioni con probabile persistenza di tempo stabile e caldo sempre piuttosto intenso e afoso e valori massimi che sulle zone interne della Sardegna potranno raggiungere i 39/40°.

Consigli utili per gestire i viaggi quando fa molto caldo:

TRAFFICO 13, 14 E 15 GIUGNO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend del 13, 14 e 15 giugno 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 15 giugno 2025: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 13, 14 E 15 GIUGNO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 13, 14 e 15 giugno 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che il 15 maggio è scaduto il termine per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, tuttavia puoi comunque circolare con le gomme invernali se il relativo codice di velocità è uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per le gomme estive. Ma, per motivi di sicurezza, d’estate consigliamo di viaggiare sempre con le gomme estive, e il motivo per cui dovresti farlo lo spieghiamo molto bene qui.

Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: