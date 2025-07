Telepass Grab&Go: come funziona, costo, targhe e dove si compra

Telepass Grab&Go è una nuova proposta di Telepass per i viaggiatori ‘occasionali’ che non hanno convenienza a pagare il canone fisso mensile. Come funziona? In pratica si applica una tariffa giornaliera, oltre al costo del pedaggio, che scatta solo nei giorni di utilizzo. È una soluzione interessante che potrebbe attirare i circa 20 milioni di automobilisti italiani che percorrono l’autostrada occasionalmente, magari solo nel periodo estivo, ma anche i turisti stranieri che viaggiano in auto in Italia. Continua a leggere per altre informazioni sul dispositivo Telepass Grab&Go, come numero di targhe associabili, dove si compra, ecc.

TELEPASS GRAB&GO: COME FUNZIONA E NUMERO DI TARGHE

Telepass Grab&Go funziona ponendolo sul parabrezza del veicolo come il dispositivo standard e usando gli appositi varchi dei caselli autostradali, quelli in giallo contrassegnati dalla scritta Telepass o dalla semplice lettera T. Può essere installato esclusivamente da persone fisiche su autoveicoli a uso privato adibiti al trasporto di persone (veicoli a due assi) e su motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc. È possibile associarlo a un massimo di due targhe.

Telepass Grab&Go si può usare in Italia per i seguenti servizi:

TELEPASS GRAB&GO: DOVE SI COMPRA E COME SI ATTIVA?

Il dispositivo Telepass Grab&Gro è in vendita a scaffale negli Autogrill, presso tutti i negozi Esselunga, Mediaworld, Carrefour, Euronics, Unieuro e in altri punti vendita autorizzati. Per attivarlo occorre poi scaricare l’app Telepass e inquadrare il QR code sul dispositivo. Ecco i passaggi fondamentali per procedere con l’attivazione:

scaricare l’app Telepass dall’App Store (iOS) o dal Play Store (Android);

aderire al contratto di telepedaggio Telepass Grab&Go con formula pay per use;

Telepass Grab&Go con formula pay per use; al termine della procedura di adesione al contratto, attivare il dispositivo mediante tecnologica NFC con un dispositivo mobile compatibile.

Per aderire al contratto di telepedaggio basta seguire la procedura disponibile sull’app di Telepass, indicando tra le altre cose l’IBAN o la carta di credito su cui verranno addebitati, in favore di Telepass, gli importi dovuti per i servizi fruiti nonché gli ulteriori importi previsti. Inserire poi i dati richiesti e prestare i consensi, obbligatori e facoltativi previsti.





TELEPASS GRAB&GO: QUANTO COSTA E COME SI PAGANO I PEDAGGI?

Allora, arriviamo a un punto fondamentale per gli automobilisti: quanto costa Telepass Grab&Go?

Il dispositivo costa 29,90 euro una tantum . Diventa quindi di proprietà del cliente (non è in comodato e non va pertanto restituito se si disattiva il servizio).

. Diventa quindi di proprietà del cliente (non è in comodato e non va pertanto restituito se si disattiva il servizio). Bisogna poi aggiungere 14,90 euro per l’attivazione, sempre una tantum (in promozione fino al 31 gennaio 2026, poi costerà 20 euro).

per l’attivazione, sempre (in promozione fino al 31 gennaio 2026, poi costerà 20 euro). Si paga poi 1 euro al giorno solamente nei giorni di effettivo utilizzo del telepedaggio e 1 euro al giorno quando si usano gli altri servizi (Strisce Blu, Area C, ecc.), per un massimo di 10 euro mensili. L’addebito, compresi gli importi per i servizi fruiti, avviene su conto bancario (mensilmente) o su carta di credito (ogni 15 giorni), in base alla scelta effettuata dal cliente.

Attenzione: chi attiva il dispositivo entro il 30 settembre 2025 può beneficiare di 15 euro di cashback sul pedaggio (con limite mensile di 3 euro) inserendo il codice TLP15 nell’app al momento dell’attivazione.



TELEPASS GRAB&GO: COME AVERE ASSISTENZA?

In caso di problemi tecnici, i clienti di Telepass Grab&Go possono contattare il numero dedicato: 0697166669 (costo della chiamata calcolato in base al proprio piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 18:00. Per tutte le altre necessità, è possibile contattare l’Assistenza Clienti al numero 0697166671 (costo della chiamata calcolato in base al proprio piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì sempre con orario 9:00 – 18:00. Ecco le casistiche più comuni per cui richiedere assistenza: