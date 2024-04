Disdetta Telepass: come chiudere il contratto

A seguito degli aumenti annunciati recentemente e che scatteranno a luglio 2024, molti clienti stanno valutando la disdetta del Telepass per passare a un altro operatore del telepedaggio autostradale, segnatamente UnipolMove e MooneyGo. Ma è difficile disdire Telepass e chiudere il contratto? Assolutamente no, basta seguire la corretta procedura.

AUMENTO TELEPASS DAL 1° LUGLIO 2024

Dal 1° luglio 2024 il canone Telepass Base salirà dagli attuali 1,83 a 3,90 euro al mese, con un incremento di oltre il 113%. L’aumento sarà compensato includendo nell’offerta nuovi servizi, inoltre sarà possibile associare due targhe a ogni dispositivo (ma non due dispositivi alla stessa targa). Tuttavia chi usa il Telepass solo per pagare l’autostrada e non usufruisce dei servizi aggiuntivi, banalmente perché non gli servono, subirà l’aumento senza ricevere in cambio alcun beneficio. Ecco come cambieranno le tariffe Telepass:

Telepass Base : 3,90 euro al mese dall’1/7/2024 (include telepedaggio, Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche);

: 3,90 euro al mese dall’1/7/2024 (include telepedaggio, Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche); Telepass Plus : fino a 2 anni di canone zero se si attiva entro il 2/5/2024, poi costerà 4,90 euro al mese (include il telepedaggio, 120 euro di cashback sui servizi di mobilità, i servizi già compresi nell’offerta Base e ulteriori servizi di pagamento per carburante, ricarica elettrica, bollo auto, revisione, food & drink, mezzi pubblici Roma e Milano, pullman, treni, taxi, navi, skipass, monopattini, bike sharing, scooter sharing, lavaggio auto, pagoPA, voli e Venezia Pass);

: fino a 2 anni di canone zero se si attiva entro il 2/5/2024, poi costerà 4,90 euro al mese (include il telepedaggio, 120 euro di cashback sui servizi di mobilità, i servizi già compresi nell’offerta Base e ulteriori servizi di pagamento per carburante, ricarica elettrica, bollo auto, revisione, food & drink, mezzi pubblici Roma e Milano, pullman, treni, taxi, navi, skipass, monopattini, bike sharing, scooter sharing, lavaggio auto, pagoPA, voli e Venezia Pass); Telepass Pay-Per-Use: 10 euro di attivazione + 2,50 euro per ogni mese di utilizzo; dall’1/7/2024 sempre 10 euro di attivazione + 1 euro al giorno per il telepedaggio e 1 euro al giorno per i servizi, in entrambi i casi solo quando si usano (include gli stessi servizi dell’offerta Base ma si può associare solo una targa).

COME DISDIRE TELEPASS

Per chi non accetta le nuove tariffe, non ha più bisogno del dispositivo o vuole provare un altro operatore, la disdetta Telepass si può fare con diverse modalità a seconda del tipo di offerta.

Telepass Base: occorre chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, il numero verde 800.904.940. In alternativa si può fare richiesta di disdetta online inviando una comunicazione a proprio nome per email (gestionecontratto@telepass.com), indirizzo PEC (assistenza@pec.telepass.com) o form online, inserendo nel tab tipologia richiesta ‘CHIUSURA CONTRATTO’ e dettaglio “TELEPASS’.

Un’ulteriore possibilità per disdire Telepass consiste nello scaricare un’apposito modulo, stamparlo, compilarlo e spedirlo con raccomandata postale a Telepass S.p.A. – Via del Serafico 49 – 00142 Roma. Dopo aver inviato la richiesta, per completare la chiusura del contratto sarà comunque necessario restituire il dispositivo presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point, oppure spedendolo allo stesso indirizzo di cui sopra (se si restituisce il dispositivo senza inviare la precedente comunicazione la disdetta risulterà ugualmente valida).

Telepass Plus o Easy: occorre chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, il numero verde 800.904.940. Si può richiedere la disattivazione dell’account e la chiusura del contratto Telepass anche dall’Area Riservata del sito seleziona Telepass Easy o Telepass Plus nel menù a sinistra e cliccando sulla voce Contratto del menù a tendina, andando poi su Titoli di pagamento > Servizi di pagamento e selezionando Disattiva servizi di pagamento Telepass. L’alternativa è il già citato form online, inserendo nel tab tipologia richiesta ‘CHIUSURA CONTRATTO’ e dettaglio ‘TELEPASS EASY/PLUS’.

Per disdire pure il contratto relativo al dispositivo seguire le stesse istruzioni valide per il Telepass Base.

Telepass Pay X: anche in questo caso occorre chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, il numero verde 800.904.940. Per chiudere il contratto, in qualsiasi momento e senza pagare niente, basta inviare una segnalazione tramite il form online inserendo nel tab tipologia richiesta ‘CHIUSURA CONTRATTO’ e dettaglio ‘TELEPASS PAY X’, attendendo la risposta con tutte le indicazioni.

Per disdire pure il contratto relativo al dispositivo seguire le stesse istruzioni valide per il Telepass Base.

DISDETTA TELEPASS: L’OFFERTA PER CONVINCERE I CLIENTI

Quella che stiamo per riportarvi non è una comunicazione ufficiale ma è un’informazione che abbiamo appreso grazie al ‘passaparola’ sui social. Risulta comunque attendibile. Sembra che ai clienti che telefonano al numero 800.904.940 per la disdetta Telepass, l’azienda risponda offrendo una soluzione molto conveniente per convincerli a restare (un po’ come fanno gli operatori telefonici, oppure quelli della pay TV o dei servizi in streaming): l’offerta consiste in 1 anno gratis su tutti i dispositivi senza vincoli. Poi se alla fine dell’anno gratuito si vuole comunque recedere, si è liberi di farlo. Precisiamo che questa offerta non è automatica e non è detto che venga proposta a tutti i clienti, ma magari vale la pena provarci.