Telepass Servizio Clienti: numero verde e contatti

Ecco i numeri utili e i contatti del Servizio Clienti Telepass, indirizzi email, il numero verde Telepass e i numeri a pagamento, quando e a chi rivolgersi

Sei un cliente Telepass, Telepass Family, Telepass Ricaricabile o Telepass Pay o vuoi sapere come contattare il Servizio clienti? Ecco tutte le risposte che fanno al coso tuo, con i contatti e il numero verde Telepass per attivare un nuovo contratto Telepass o modificarne uno attivo. Non tutti sanno che oltre al normale servizio di informazioni, è possibile contattare i numeri utili Telepass e Autostrade anche per informazioni sulla viabilità, in caso di mancato pagamento e molto altro.

NUMERO VERDE TELEPASS SERVIZIO CLIENTI

Ci sono diversi modi per parlare con un operatore Telepass: tramite app Telepass, numero a pagamento e tramite il numero verde Telepass. Ovviamente se ci si trova già in viaggio e si ha la possibilità di parlare direttamente con gli operatori in un Punto Blu, è la soluzione migliore più veloce se si deve richiedere un Telepass. In molti altri casi, sia se si è già clienti Telepass, sia se si vogliono solo informazioni, ecco di seguito le modalità per contattare Telepass al Servizio Clienti. Il numero verde Telepass da contattare per qualsiasi tipo d’informazione è 800 269 269. Il servizio è gratuito ma per parlare con un operatore Telepass bisogna contattare il Servizio Clienti in queste fasce orarie:

– Dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì;

– Dalle 8 alle 17, il sabato (domenica non disponibile);

CONTATTI TELEPASS: NUMERI PER CLIENTI DA ITALIA ED ESTERO

Il servizio Clienti Telepass per chi ha già un contratto attivo risponde ai numeri a pagamento (solo scatto alla risposta da fisso o in base al piano telefonico da mobile) ai contatti:

– 840 043 043 per le chiamate dall’Italia;

– +39 055 51 04 219 per le chiamate dall’Estero;

Il Servizio Clienti Telepass per la gestione di un contratto attivo, risponde dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30 (il sabato non è attivo).

ALTRI NUMERI E CONTATTI SERVIZIO CLIENTI TELEPASS E AUTOSTRADE

Ci possono essere molti altri motivi per contattare il Servizio Clienti Telepass come aver bisogno di informazioni o assistenza in Autostrada. Una delle situazioni più frequenti è il mancato pagamento del pedaggio. Ma anche richiedere info sulla viabilità, fare un reclamo ad Autostrade o richiedere semplicemente il soccorso stradale. Ecco tutti i numeri da contattare in caso di necessità:

– Chiedere Informazioni di viabilità Autostrade: 840 04 21 21 (scatto unico alla risposta) oppure gratis sintonizzando la radio su Rtl 102.5 e Isoradio 103.3;

– Mancato pagamento pedaggio Autostrada: numero 055 42 10 452 o fax 055 42.02.505;

– Inviare un’email ad Autostrade per l’Italia: info@autostrade.it;

– Inviare un reclamo ad Autostrade per l’Italia: reclami@autostrade.it;

– Richiedere il Soccorso meccanico e un carroattrezzi in autostrada: 803-116 (Aci global) e 803-803 (Europ Assistance-Vai).