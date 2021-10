Pagamento Area C Milano online: come fare

Guida al pagamento di Area C Milano online e con altre modalità: come fare per acquistare il biglietto e per attivarlo nei termini previsti

Si può effettuare il pagamento di Area C Milano online? Assolutamente sì e nelle prossime righe spiegheremo come fare, soprattutto a beneficio dei tanti forestieri che si recano nel capoluogo lombardo e non sono molto pratici con questa procedura. Ricordiamo che Area C è un’area del centro storico di Milano con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli in determinati giorni e orari: coincide con la zona a traffico limitato della Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere che ‘leggono’ la targa delle vetture.

AREA C MILANO: COME FUNZIONA

Area C Milano è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, mentre è ‘spenta’ il sabato e nei giorni festivi. Durante i giorni e gli orari di attivazione ci sono veicoli che possono entrare nella ZTL pagando un ticket, altri veicoli che non possono entrarci in nessun caso perché troppo inquinanti e altri ancora che godono di particolari deroghe e dunque entrano gratuitamente.

I veicoli ammessi dietro pagamento di un ticket d’ingresso sono quelli che non rientrano negli elenchi dei veicoli in deroga o soggetti al divieto di accesso. In particolare, possono entrare in Area C pagando il ticket:

– Autoveicoli a benzina da Euro 2 in poi;

– Autoveicoli diesel da Euro 5 in poi senza FAP, oppure con FAP di serie e con campo V.5 sulla carta circolazione > 0,0045 g/km o senza nessun valore, oppure con FAP after-market installato dopo il 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

– Autoveicoli diesel da Euro 4 in poi con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4;

– Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano da Euro 4 in poi;

– Autoveicoli ibridi con emissione di CO2 uguale o superiore a 100 g/km (quelli con emissioni inferiori entrano gratis);

– Motocicli e ciclomotori benzina o gasolio da Euro 2 in poi.

N.B. le regole per gli accessi dei residenti e dei non residenti possono leggermente differire, maggiori informazioni qui (trovate anche le limitazioni per taxi, NCC, autobus, ecc.). Tutti i veicoli elettrici entrano gratuitamente in Area C.

AREA C MILANO: QUANTO SI PAGA

Il ticket di ingresso in Area C costa per tutti 5 euro. Sono però previste alcune eccezioni:

– per i residenti costa 2 euro (a partire dal 41° ingresso nell’anno solare, i primi 40 accessi sono gratuiti);

– per i veicoli di servizio costa 3 euro;

– per i veicoli in sosta nelle autorimesse del centro aderenti all’iniziativa costa 3 euro;

– invece per i veicoli adibiti a NCC la tariffa varia in base alla lunghezza del veicolo;

– per i veicoli NCC con più di 9 posti fino a 8,00 metri costa 40 euro;

– per i veicoli NCC con più di 9 posti tra 8,01 e 10,50 metri costa 65 euro;

– e per veicoli NCC con più di 9 posti superiori a 10,50 metri costa 100 euro.

PAGAMENTO AREA C MILANO: COME FARE

Il biglietto d’ingresso per l’Area C di Milano si può acquistare online cliccando sul seguente link, pagando con carta di credito o Paypal/PostePay, oppure presso i seguenti canali di vendita:

– telefono chiamando il numero 02 4868.4001 (lun/sab 7:00-24:00, dom/fest 8:00-17:00) o inviando un sms al numero 48444 digitando il testo AREAC.targa (al posto della parola targa va ovviamente inserito il numero di targa del proprio veicolo) con addebito sul credito residuo e attivazione contestuale all’acquisto;

– autorimesse convenzionate;

– rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, ATM point ecc.);

– bancomat abilitati di Intesa Sanpaolo;

– parcometri;

– PayPal;

– Telepass Family e Telepass con Viacard.

La registrazione alla piattaforma online MyAreaC consente tra le altre cose di controllare tutti gli accessi, acquistare i titoli ordinari, anche con PayPal, e regolarizzare gli ingressi attraverso il pagamento differito.

PAGAMENTO AREA C MILANO: ATTIVAZIONE DEL BIGLIETTO

Dopo l’acquisto il ticket per Area C dev’essere necessariamente attivato associando il PIN identificativo del titolo di accesso a una targa, al fine di abilitarne il transito all’interno della ZTL. L’attivazione deve avvenire entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui si è effettuato l’accesso se il ticket è stato rilasciato da un’autorimessa; altrimenti il giorno dell’ingresso oppure entro la mezzanotte del giorno successivo per tutte le altre modalità di acquisto. Le istruzioni per l’attivazione sono qui. Ogni tagliando per entrare in Area C ha durata giornaliera. Pertanto il pagamento di un ingresso copre tutti gli accessi effettuati dal medesimo veicolo durante l’intera giornata.

Importante: chi si dimentica di pagare l’ingresso nei termini stabiliti, può regolarizzare la sua posizione entro 7 giorni dall’accesso acquistando il ticket differito di 15 euro.