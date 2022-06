Strisce blu: come pagare la sosta con Telepass

Parcheggio nelle strisce blu: come pagare la sosta con l'app di Telepass nelle città italiane che hanno attivato il servizio

Chi ha il Telepass non usufruisce soltanto del comodo telepedaggio autostradale ma, in base al tipo di contratto scelto, può beneficiare di ulteriori servizi a cominciare dal pagamento automatico delle strisce blu, senza la necessità di ricorrere ai parchimetri o ad altre app. Scopriamo, passo dopo passo, come si paga la sosta nelle strisce blu con il Telepass.

STRISCE BLU DI TELEPASS: COME ATTIVARE IL SERVIZIO

Per utilizzare il servizio Strisce Blu di Telepass occorre scaricare l’app Telepass oppure l’app Telepass Pay X e attivare una delle offerte Telepass Easy (2 euro al mese), Telepass Plus (2,50 euro al mese, per chi si abbona fino al 30/6/2022 i primi 6 mesi sono gratis) o Telepass Pay X (2,50 euro al mese, chi si abbona entro il 31/12/2022 ha zero canone per 2 anni).

La procedura è valida sia per i nuovi clienti che per i clienti Telepass Base (contratto Telepass Family), i quali devono solamente effettuare l’upgrade attivando una delle offerte descritte prima. Ovviamente gli attuali clienti con contratto Easy, Plus o Pay X già dispongono del servizio Strisce Blu di Telepass.

STRISCE BLU DI TELEPASS: COME PAGARE LA SOSTA

Una volta attivato il servizio, pagare la sosta nelle strisce blu con il Telepass è molto semplice. Ecco la procedura step by step:

– dall’app bisogna selezionare il servizio Strisce Blu;

– occorre poi geolocalizzarsi per il rilevamento automatico della posizione o, in alternativa, selezionare la zona o inserire l’indirizzo manualmente;

– quindi scegliere o inserire la targa del veicolo in sosta;

– infine impostare la durata della sosta.

Per dimostrare di aver pagato la sosta con l’app di Telepass è necessario esporre l’apposito tagliando sul parabrezza dell’auto. Il tagliando si può scaricare qui. Tuttavia in alcuni Comuni l’esposizione non è vincolante perché gli ausiliari della sosta sono dotati di un palmare attraverso cui, digitando la targa del veicolo, verificano in tempo reale la regolarità del pagamento. I Comuni che invece richiedono l’obbligo di esporre il tagliando Telepass sul parabrezza sono specificatamente segnalati sull’app.

10 minuti prima della scadenza della sosta si riceverà un alert che consentirà di prolungare o terminare la sosta pagando l’effettivo utilizzo. L’importo della sosta verrà addebitato direttamente sul conto di pagamento del Telepass. In ogni caso l’app permette sempre di visualizzare l’anteprima del costo del parcheggio prima di avviare la sosta.

IN QUALI COMUNI È ATTIVO IL SERVIZIO STRISCE BLU CON TELEPASS?

Di seguito riportiamo, regione per regione, l’elenco dei Comuni italiani presso cui è possibile pagare la sosta nelle strisce blu con l’app di Telepass. L’elenco è aggiornato al 7/6/2022 e può dunque variare.

– Valle d’Aosta

Aosta.

– Piemonte

Torino

Alagna Valsesia

Alba

Alessandria

Arona

Biella

Chivasso

Domodossola

Gattinara

Nizza Monferrato

Rivoli

Settimo Torinese

Stresa

Venaria Reale.

– Liguria

Genova

La Spezia

Portovenere

Sanremo

Sestri Levante

Varazze.

– Lombardia

Milano

Alzano Lombardo

Appiano Gentile

Barzio

Bergamo

Brescia

Busto Arsizio

Casei Gerola

Cernobbio

Codogno

Cremona

Gallarate

Gorgonzola

Lecco

Legnano

Lodi

Magenta

Melegnano

Montevecchia

Monza

Mortara

Pavia

Pero

Romano di Lombardia

Salice Terme

Sant’Angelo Lodigiano

Saronno

Seriate

Sesto Calende

Sirmione

Varese

Voghera.

– Trentino Alto Adige

Bolzano

Brunico.

– Veneto

Auronzo di Cadore

Belluno

Bussolengo

Cortina d’Ampezzo

Dolo

Padova

San Donà di Piave

Verona.

– Friuli Venezia Giulia

Monfalcone.

– Emilia Romagna

Bologna

Bagnacavallo

Castel San Pietro

Cattolica

Cesena

Cesenatico

Ferrara

Forlì

Gatteo

Imola

Modena.

– Toscana

Firenze

Arezzo

Camaiore

Cecina

Forte dei Marmi

Lido di Camaiore

Livorno

Lucca

Montecatini Terme

Pisa

Pitigliano

Pontedera

Viareggio.

– Umbria

Terni.

– Marche

Ancona

Sirolo.

– Lazio

Roma

Campagnano di Roma

Caprarola

Cassino

Castel Gandolfo

Ciampino

Fiumicino

Formia

Frascati

Ladispoli

Magliano Sabina

Montecompatri

Pomezia.

– Campania

Napoli

Agropoli

Angri

Ascea

Aversa

Battipaglia

Casapulla

Caserta

Castellammare di Stabia

Centola Palinuro

Eboli

Ercolano

Grumo Nevano

Ischia

Maiori

Marigliano

Meta

Ottaviano

Poggiomarino

Pomigliano d’Arco

Pompei

Portici

Salerno

San Giorgio a Cremano

Sant’Anastasia

Scafati

Somma Vesuviana

Torre del Greco.

– Molise

Isernia

Termoli.

– Puglia

Bari

Andria

Bisceglie

Brindisi

Canosa di Puglia

Lecce

Polignano a Mare

Ruvo di Puglia

Taranto

Trani.

– Calabria

Catanzaro.

– Sicilia

Palermo

Catania

Marsala

Messina

Sciacca.

– Sardegna

Castelsardo.