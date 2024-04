Telepass: nuovi prezzi e servizi dal 1° luglio 2024

Il Telepass è per molti automobilisti la soluzione più utilizzata per pagare il pedaggio autostradale senza contanti e senza fermarsi. Meno noti invece sono i costi dei vari contratti Telepass, i vantaggi e come chiedere o disdire il Telepass Family, Base, Easy e Plus. Ecco tutte le risposte che ti servono e le info utili e come usarlo senza sorprese.

Aggiornamento del 17 aprile 2024: nuove offerte e prezzi dal 1° luglio 2024

TELEPASS ONLINE: COME RICHIEDERLO

Il Telepass Family è un contratto sottoscritto con Telepass che possono richiedere le persone fisiche titolari di un conto corrente bancario presso un istituto di credito italiano, su cui domiciliare i pagamenti dei pedaggi. Il Telepass Family come il Telepass Europeo (se attivato al costo di 10 euro con formula Pay per Use + 2,5 euro nel mese di utilizzo – dal 1° luglio 2024 si pagherà 1 euro per giorno di utilizzo) può essere installato solo su veicoli ad uso privato per il trasporto di persone (veicoli a due assi) e su motocicli dalla cilindrata di cilindrata 150 cc in su. A tal proposito, se ti stai chiedendo quante targhe si possono associare ad ogni Telepass, il limite è 2 targhe (anche se di veicoli di tipo diverso). Ma non solo, la stessa targa può essere abbinata a un solo Telepass ed è più facile ottenere il Cashback autostrade.

Per richiedere il Telepass Family ci sono diverse soluzioni:

Richiesta di un dispositivo Telepass Online direttamente sul sito Telepass se abbinato al contratto Plus;

Presso gli istituti bancari o gli uffici postali convenzionati;

Presso un PuntoBlu, Telepass Point o Centro Servizi delle Concessionarie autostradali, compilando i moduli per l’attivazione di un dispositivo Telepass attivando un contratto Base;

In tutti i casi bisogna fornire la targa dell’auto, il numero di conto corrente o l’IBAN e i documenti di chi sottoscrive il contratto Telepass Family.

COSTO ABBONAMENTO TELEPASS

Il costo del Telepass Family è variabile in funzione del numero dei pedaggi e in base alle varie formule. I costi base da considerare in base al contratto o all’opzione sottoscritti sono:

Telepass Pay per Use , 10 euro attivazione + 2,5 euro nel mese di utilizzo. Dal 1° luglio 2024 si pagherà 1 euro per giorno di utilizzo;

, nel mese di utilizzo. si pagherà Telepass Base , 1,83 euro al mese e può essere attivata solamente andando in uno dei punti fisici, come spiegato sopra. Dal 1° luglio 2024 si pagherà 3,90 euro al mese;

, e può essere attivata solamente andando in uno dei punti fisici, come spiegato sopra. si pagherà Telepass Easy , 2,50 euro al mese , può essere attivata direttamente in app oppure online e viene spedito il dispositivo Telepass Slim Auto e Moto gratuitamente a casa. Dal 1° luglio 2024 si pagherà 4,64 euro al mese;

, , può essere attivata direttamente in app oppure online e viene spedito il dispositivo Telepass Slim Auto e Moto gratuitamente a casa. si pagherà Telepass Plus , Canone zero fino 2 anni (già cliente) o 1 anno (nuovo cliente), poi 4,90 euro al mese. Dal 1° luglio 2024 si pagherà 3,90 euro al mese in promozione fino a dicembre 2025 ;

, Canone zero fino 2 anni (già cliente) o 1 anno (nuovo cliente), poi si pagherà ; Telepass Young, nessun abbonamento o addebito. Offerta non ancora disponibile e in arrivo tra 2024 e 2025.

DISDETTA CONTRATTO TELEPASS E PENALI

Un dettaglio da non sottovalutare è che il dispositivo Telepass con contratto Telepass o altri resta sempre di proprietà di Telepass spa. Di conseguenza è importante sapere come disdire il Telepass se non utilizzato, smarrito o rotto per non pagare una penale. La buona notizia è che si può recedere dal contratto (e dai contratti relativi ai servizi) anche online attraverso l’area personale senza penalità o spese di chiusura. E’ a carico del richiedente il pagamento di transiti effettuati e non ancora fatturati e pagati. In caso di mancata restituzione del Telepass saranno applicate queste penali: