Sicurezza stradale urbana: Roma indietro tra le capitali europee

Report 2022 sulla sicurezza stradale urbana in Europa: Roma è indietro tra le capitali più importanti, vincono Varsavia e Vienna

Cosa ne pensano i cittadini europei della sicurezza delle strade nelle rispettive capitali? La risposta, non necessariamente esaustiva ma comunque interessante, ha provato a darla l’Indice di sicurezza stradale urbana 2022 (Urban Road Safety Index 2022), elaborato sulle dichiarazioni fornite da un campione di oltre 4.000 persone. Ne è emerso un quadro decisamente poco favorevole alla nostra capitale, Roma, che si è classificata parecchio indietro nella graduatoria continentale.

SICUREZZA STRADALE URBANA: LA CLASSIFICA EUROPEA 2022

Al primo posto del report elaborato da Cyclomedia, leader mondiale nella digitalizzazione degli spazi esterni, troviamo a pari merito Vienna e Varsavia, che hanno ottenuto l’85% di giudizi positivi sulla sicurezza stradale da parte dei propri cittadini, superando abbondantemente la media europea del 71%,. Media brillantemente superata anche da Helsinki (84%), Oslo (84%), Stoccolma (83%) e Copenaghen (83%). Viceversa gli abitanti di Roma hanno manifestato la minor percezione di sicurezza generale (26%), distaccando in negativo anche le altre capitali sul fondo della classifica come Parigi (60%) e Praga (57%). Ecco le prime 16 posizioni dell’Urban Road Safety Index 2022:

1. Varsavia (85%)

1. Vienna (85%)

3. Helsinki (84%)

3. Oslo (84%)

5. Copenaghen (83%)

5. Stoccolma (83%)

7. Madrid (78%)

8. Londra (77%)

9. Bratislava (76%)

10. Berlino (74%)

11. Amsterdam (72%)

11. Bruxelles (72%)

11. Budapest (72%)

14. Parigi (60%)

15. Praga (57%)

16. Roma (26%).

SICUREZZA STRADALE URBANA: IN SCANDINAVIA LE CITTÀ PIÙ VIRTUOSE

La ricerca ha fatto emergere ulteriori risultati interessanti. Ad esempio a Vienna sono particolarmente soddisfatti della qualità delle strade della loro città e del conseguente minor rischio di incidenti, tanto che il 74% ha dichiarato di sentirsi sicuro ad andare in bicicletta di notte. Invece il 67% degli abitanti di Parigi non è mai stato coinvolto in un incidente nelle strade della capitale, percentuale ben più alta della media europea del 50%.

Com’era prevedibile le città scandinave hanno fatto incetta di record: Oslo è risultata l’unica città ad avere un numero adeguato di punti di ricarica per auto elettriche secondo la maggioranza dei cittadini (il 53%), mentre Helsinki possiede le piste ciclabili più sicure (71% contro una media europea del 51%). Ad Amsterdam e Copenaghen il 44% e il 40% ha detto di sentirsi più a suo agio a spostarsi in bicicletta invece che in macchina, rispetto al 27% in Europa, e sempre la capitale danese si è aggiudicata il primato delle strade a misura di disabile (59%).

SICUREZZA STRADALE URBANA: ROMA INDIETRO MA NON MANCANO GLI ASPETTI POSITIVI

Roma, come detto, ha fatto complessivamente una magra figura ma non tutto è da buttare. Se è vero che meno di un quarto degli abitanti (23%) consiglierebbe di vivere nella città eterna in termini di sicurezza stradale e il 90% delle persone si sente più sicuro in auto piuttosto che in bicicletta, i romani sono tuttavia risultati tra i cinque popoli più orgogliosi dei propri parchi (69%) e i secondi più informati in Europa sui punti stradali pericolosi nella propria città (69% rispetto alla media europea del 52%), grazie al lavoro dell’Amministrazione locale. Il 76% dei cittadini di Roma si è inoltre detto soddisfatto dell’impegno del proprio Comune per il miglioramento della sicurezza stradale in città.