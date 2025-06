Sciopero 4 giugno 2025 a Firenze: quali bus si fermano?

I disagi nei trasporti del nuovo mese iniziano con lo sciopero del 4 giugno 2025 a Firenze, Prato e Pistoia, dove per 4 ore si fermeranno le corse del servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane per un’agitazione aziendale proclamata da Cobas Lavoro Privato. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie, ma l’impatto sulla clientela dipenderà dal grado di adesione allo sciopero stesso. Continua a leggere per conoscere ulteriori dettagli.

SCIOPERO 4 GIUGNO 2025: GLI ORARI DELLO STOP A FIRENZE, PRATO E PISTOIA

Autolinee Toscane si occupa della gestione del trasporto pubblico in tutta la regione, ma lo sciopero del 4 giugno 2025 riguarda solamente le province di Firenze, Prato e Pistoia. L’astensione dal lavoro sarà di sole 4 ore, dalle 17:30 alle 21:30, ma potrebbe comunque condizionare gli spostamenti soprattutto dei pendolari che torneranno a casa dopo il lavoro. Ma saranno coinvolti anche gli studenti e, ovviamente, gli immancabili turisti in visita nel capoluogo toscano.

Come detto, la regolarità del servizio dei bus durante lo sciopero, nonché l’apertura biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo stesso: a questo proposito giova ricordare che la percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato il 27 novembre 2023 è stata del 17,04%.

COME INFORMARSI SULLO SCIOPERO DEL 4 GIUGNO 2025 IN TOSCANA

Per ogni ulteriore informazione sullo sciopero del 4 giugno 2025 consigliamo di consultare il sito di Autolinee Toscane o la app AT Bus, oppure di chiamare il numero verde dell’azienda 800.14.24.24 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24). Sul sito si possono inoltre trovare tutte le info su attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche consultando la pagina delle FAQ, oltre al travel planner, che c’è pure nell’app. Aggiornamenti in tempo reale saranno infine pubblicati sui canali social di Autolinee Toscane su Facebook e su X (ex Twitter).

ALTRI SCIOPERI DEI MEZZI PUBBLICI A GIUGNO 2025

Il mese di giugno proseguirà con altri scioperi dei mezzi pubblici, indetti sia a livello nazionale che locale. Al momento il calendario, non ancora definitivo, prevede le seguenti agitazioni sindacali: