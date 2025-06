Sciopero 20 giugno 2025 degli aerei: orari e fasce garantite

Lo sciopero negli aeroporti del 20 giugno 2025 rischia di creare notevoli disagi ai viaggiatori che devono prendere un aereo nella giornata di venerdì, soprattutto considerando che lo stesso giorno si accavalleranno diverse agitazioni nei trasporti per via dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base. Meglio quindi informarsi sugli orari e le fasce garantite per organizzarsi in tempo ed eventualmente scegliere un altro giorno per viaggiare.

ORARI DEGLI SCIOPERI DEL 20 giugno 2025

I sindacati di base CUB Trasporti, USB Lavoro Privato e SGB hanno indetto per il 20 giugno 2025 uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche private che interesserà anche il settore dei trasporti con le seguenti modalità:

Ferrovie dalle 21:00 del 19/6 alle 20:59 del 20/6;

Aeroporti dalle 0:00 alle 23:59 del 20/6 ;

; Autostrade: dalle 22:00 del 19/6 alle 21:59 del 20/6;

TPL, marittimo e porti: 24 ore con varie modalità.

Alla base della protesta ci sono diverse motivazioni tra cui la guerra in Palestina, l’aumento delle spese militari contrapposto alla contrazione dei salari, i tagli alla sicurezza sul lavoro, ecc.

Anche l’altro sindacato di base SI-Cobas ha proclamato uno sciopero generale per il 20 giugno ma limitato solamente ai treni.

Alla luce di ciò, i disagi nel comparto aereo interesseranno dunque l’intera giornata del 20/6 col serio rischio di modifiche e cancellazioni dei voli, ferma restando l’applicazione delle fasce di garanzia e il regolare svolgimento dei cosiddetti voli indispensabili.

REGOLE GENERALI DEGLI SCIOPERI NEL SETTORE AEREO

Ricordiamo infatti che in occasione degli scioperi nel settore aereo, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un elenco di voli considerati ‘indispensabili’ e che vanno dunque effettuati a prescindere da eventuali agitazioni.

Vengono inoltre sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli sono regolari.

Devono essere anche assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 20 GIUGNO 2025: COSA FARE IN CASO DI CANCELLAZIONE

Se il volo viene cancellato o subisce un ritardo significativo (superiore a 3 ore), i passeggeri coinvolti hanno diritto a:

rimborso del biglietto , contattando la compagnia aerea o l’agenzia di viaggio entro i termini indicati;

, contattando la compagnia aerea o l’agenzia di viaggio entro i termini indicati; riprotezione su un volo alternativo : le compagnie devono offrire un posto sul primo volo disponibile senza costi aggiuntivi;

: le compagnie devono offrire un posto sul primo volo disponibile senza costi aggiuntivi; assistenza: pasti e bevande in base al tempo di attesa, e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimenti inclusi.

Questi diritti sono sanciti dal Regolamento CE 261/2004. Tuttavia, poiché lo sciopero è considerato una “circostanza eccezionale”, non è previsto un risarcimento economico aggiuntivo, a meno che la compagnia non abbia gestito male la situazione.