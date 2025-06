Sciopero 19 – 20 giugno 2025: treni garantiti Trenitalia e Italo

I sindacati di base Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato, Sgb e Sbm hanno proclamato per giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025 uno sciopero generale di 24 ore delle categorie pubbliche e private che riguarderà anche il settore dei trasporti. In particolare sarà interessato il comparto ferroviario a livello nazionale con l’agitazione che avrà inizio fin dalla serata di giovedì e proseguirà per quasi tutta la giornata di venerdì, causando cancellazioni e modifiche alla circolazione. Continua a leggere per conoscere i dettagli dello sciopero del 19 e 20 giugno 2025 dei treni.

SCIOPERO 19 – 20 GIUGNO 2025: TRENI GARANTITI DA TRENITALIA

Il personale del Gruppo FS (Trenitalia e Trenitalia-Tper) aderente allo sciopero del 19 e 20 giugno 2025 incrocerà le braccia dalle ore 21:00 del 19/6 alle ore 21:00 del 20/6, con possibile modifiche alla regolare circolazione dei treni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), Trenitalia ha già comunicato l’elenco dei treni garantiti. I convogli non inclusi nell’elenco devono dunque ritenersi a rischio cancellazione.

In riferimento al trasporto regionale, verranno istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista precisa dei treni regionali garantiti è disponibile in questa pagina selezionando la Regione che t’interessa.

Se hai già acquistato un biglietto del treno per il giorno dello sciopero ma vuoi rinunciare al viaggio o riprogrammarlo, segui le indicazioni della nostra guida sulle richieste di rimborso a causa di uno sciopero.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni di Trenitalia, utilizza il servizio Viaggia Treno inserendo il numero del convoglio o la stazione. È attivo anche il call center gratuito 800892021.

TRENI GARANTITI DA ITALO IL 19 E 20 GIUGNO 2025

Anche il personale di Italo potrebbe aderire allo sciopero dei treni del 19 – 20 giugno 2025, sempre dalle 21:00 del 19/6 alle 21:00 del 20/6, con conseguente rischio di modifiche e cancellazioni. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, l’azienda ha provveduto a pubblicare l’elenco dei treni garantiti. I treni esclusi dall’elenco potrebbero essere quindi cancellati, ma questo dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Per maggiori informazioni, anche in tempo reale, si può contattare Italo Assistenza al numero a pagamento 892020.

TRENORD NON PARTECIPA ALLO SCIOPERO DEL 20 GIUGNO

Per quanto riguarda infine il personale di Trenord, avendo già scioperato il 16 giugno non aderirà all’agitazione sindacale del 19 – 20 giugno, visto che per legge tra uno sciopero e l’altro deve passare un determinato intervallo di tempo. Pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord saranno effettuati regolarmente, senza variazioni e cancellazioni. Maggiori dettagli sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app ufficiale.