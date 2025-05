Sciopero trasporti giugno 2025: gli stop di bus, treni e aerei

Giugno porta finalmente l’estate ma è anche un mese ricco di scioperi nel settore dei trasporti a causa delle tante situazioni irrisolte a livello contrattuale. Questo significa che la circolazione di bus, treni e aerei potrebbe subire modifiche e cancellazioni, mettendo in difficoltà pendolari, turisti, studenti e viaggiatori di ogni genere. Per organizzarsi in tempo, è consigliabile consultare il calendario di ciascun sciopero dei trasporti a giugno 2025, in modo da pianificare gli spostamenti senza il rischio di restare a terra.

SCIOPERO TRASPORTI GIUGNO 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Domenica 1 giugno: personale società AMT di Genova – proclamato da Cub Trasporti (24 ore);

martedì 3 giugno: personale società ARST province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano – proclamato da Orsa Autoferro Tpl (4 ore con varie modalità);

mercoledì 4 giugno: personale società Autolinee Toscane province di Firenze, Pistoia e Prato – proclamato da Cobas Lavoro Privato (4 ore dalle 17:30 alle 21:30);

venerdì 6 giugno: personale società SAD di Bolzano – proclamato da Uilt-SGK (24 ore);

domenica 15 giugno: personale area ferro società ANM di Napoli – proclamato da Fisi (4 ore dalle 12:45 alle 16:45).

SCIOPERI TRASPORTI GIUGNO 2025 TRENI

Martedì 3 giugno: personale società RFI impianti, manutenzione e infrastrutture – proclamato da Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura RFI / Cobas Lavoro Privato-Coordinamento ferrovieri (23 ore dalle 0:01 alle 23:00);

sabato 14 e domenica 15 giugno: personale società RFI sala circolazione e orario di Cagliari e unità circolazione Sardegna – proclamato da Uilt-Uil (24 ore dalle 21:00 del 14/6 alle 20:59 del 15/6);

domenica 15 giugno: personale mobile società Trenitalia addetto a vendita, assistenza e direzione business regionale Piemonte e Valle d’Aosta – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 del 15/6 alle 2:00 del 16/6);

lunedì 16 giugno: personale società Trenord – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 del 16/6 alle 2:00 del 17/6);

giovedì 19 e venerdì 20 giugno: sciopero generale categorie pubbliche e private – proclamato da Usb/Cub/Sgb (settore ferroviario dalle 21:00 del 19/6 alle 21:00 del 20/6).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A GIUGNO 2025: AEREI

Venerdì 13 giugno: lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

venerdì 13 giugno: personale aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (24 ore);

venerdì 13 giugno: personale autisti società SEA Trasporti di Milano Linate e Malpensa – proclamato da Cub Trasporti (24 ore);

venerdì 13 giugno: personale società Aviation Services presso aeroporto di Venezia – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (24 ore).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A GIUGNO 2025: AUTOSTRADE

Giovedì 19 e venerdì 20 giugno: sciopero generale categorie pubbliche e private – proclamato da Usb/Cub/Sgb (autostrade dalle 22:00 del 19/6 alle 22:00 del 20/6).

L’elenco deve in ogni caso considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a giugno potrebbero essere proclamati nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli. Ultimo aggiornamento: 27/5/2025.