Porsche: via all’IPO per finanziare il futuro elettrico di Volkswagen

Volkswagen avvierà l'IPO di Porsche nelle prossime settimane con l'obiettivo di raccogliere fondi per il suo futuro elettrico

Nelle ultime ore, dopo un lungo CdA, il Gruppo Volkswagen ha deciso di portare avanti il progetto dell’IPO per Porsche. L’iconico marchio di Stoccarda sarà, quindi, protagonista di una quotazione sul mercato azionario con quella che, nel corso del prossimo futuro, potrebbe essere una delle più interessanti offerte pubbliche iniziali del mercato europeo. La scelta di portare avanti il progetto dell’IPO di Porsche è un’importante mossa finanziaria di Volkswagen e del suo nuovo CEO, Oliver Blume. Il manager, alla guida anche del marchio Porsche, ha scelto di avviare il progetto dell’IPO con il supporto del nuovo CFO, Arno Antlitz. Alla base di questa scelta ci sarebbe la necessità di raccogliere i fondi necessari per il futuro elettrico del Gruppo Volkswagen. La liquidità in ingresso per il Gruppo sarà fondamentale per completare il processo di trasformazione già iniziato.

L’IPO DI PORSCHE SI FARA’: IL DEBUTTO SUL MERCATO NELLE PROSSIME SETTIMANE

Il CdA del Gruppo Volkswagen ha dato l’ok al progetto di IPO di Porsche. Il debutto sul mercato azionario del marchio tedesco si concretizzerà nel corso delle prossime settimane, tra fine settembre e inizio ottobre. Le prime informazioni confermano la quotazione del 25% delle azioni privilegiate di Porsche, pari a circa il 12,5% del capitale della casa tedesca. Porsche viene valutata complessivamente circa 85 miliardi di euro. Numeri alla mano, quindi, l’IPO di Porsche sarà una delle operazioni finanziarie più importanti del recente passato in Europa. Inevitabilmente, tale operazione avrà risvolti significativi anche sul mercato delle quattro ruote. Non si tratta, infatti, di una semplice manovra finanziaria.

L’IPO DI PORSCHE PORTERA’ NUOVA LIQUIDITA’ NELLE CASSE DEL GRUPPO VOLKSWAGEN

L’IPO di Porsche rappresenta un’operazione centrale per il futuro del Gruppo Volkswagen. La conferma arriva direttamente dal nuovo CFO, Arno Antlitz. Il responsabile finanziario del gruppo ha sottolineato come “i possibili proventi dell’operazione ci daranno maggiore flessibilità per accelerare ulteriormente la trasformazione”. Il termine “trasformazione” non è certo stato utilizzato a caso dal CFO del gruppo tedesco. Volkswagen, come tutto il settore automotive, è impegnata nella transizione elettrica che porterà all’azzeramento delle emissioni della gamma europea con lo stop alla vendita di auto benzina e diesel già fissato per il 2035. Tale processo non avviene senza costi e richiede importanti investimenti. Il Gruppo, leader incontrastato in Europa e vicino alla leadership globale, contesa con Toyota, ha bisogno di fondi per accelerare la trasformazione e ottenere un vantaggio sui diretti concorrenti. Per questo motivo, l’IPO di Porsche risulta fondamentale. Secondo alcuni analisti, inoltre, Volkswagen è pronta ad avviare il progetto nonostante le tempistiche per l’IPO non siano ottimali. I mercati finanziari sono sotto pressione per fattori come la crisi energetica e la guerra in Ucraina. Anche se il momento non è quello giusto, Volkswagen ha bisogno subito di nuovi capitali per la sua trasformazione.

IL FUTURO ELETTRICO DI VOLKSWAGEN È LEGATO ANCHE ALL’IPO DI PORSCHE

Volkswagen ha già avviato la sua trasformazione elettrica, anche stringendo partnership strategiche come quella con Ford. Il Gruppo ha anche stanziato i fondi necessari per la creazione di un numero sufficiente di Gigafactory per la produzione di batterie. Le basi per la “trasformazione” del Gruppo sono, quindi, già state fissate. I fondi in arrivo dall’IPO di Porsche, però, serviranno ad accelerare il cambiamento e l’arrivo sul mercato dei nuovi progetti. Il piano da 73 miliardi di euro di investimenti lanciato nel 2020 potrebbe così avere una nuova spinta. In questo modo, il Gruppo Volkswagen potrebbe ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

VOLKSWAGEN PUNTA ALLA LEADERSHIP DEL SETTORE DELLE AUTO ELETTRICHE

Il completamento del programma di “trasformazione” del Gruppo Volkswagen ha un obiettivo ben preciso. La casa tedesca punta alla leadership del settore delle auto elettriche, raggiungendo e superando Tesla. La rincorsa è già iniziata. La gamma a zero emissioni di Volkswagen (che comprende anche i brand Audi, Seat, Cupra e Skoda oltre le stesse Volkswagen e Porsche) registra l’aggiunta di nuovi modelli con frequenza crescente. Un recente studio di Bloomberg conferma che Volkswagen dovrebbe superare Tesla nel 2024. Il sorpasso è, quindi, alla portata della casa tedesca, anche grazie alle sinergie tra i vari brand. La crescita deve essere, però, sostenibile. I fondi derivanti dall’IPO di Porsche, quindi, potranno alimentare la crescita delle EV di Volkswagen. In questo modo, il futuro elettrico del gruppo tedesco potrà reggersi su basi ancora più solide, riducendo l’indebitamento dovuto ai nuovi investimenti, necessari per completare la trasformazione.