Manutenzione auto: 5 cose da fare al rientro dalle vacanze

L'auto nasconde le tracce e il ricordo delle vostre vacanze, ecco alcuni consigli per mantenerla più efficiente a lungo dopo le ferie

La pianificazione delle vacanze è quasi sempre più meticolosa in partenza che all’arrivo, quando ormai la mente corre verso il ritorno in ufficio o alle attività quotidiane e finiscono le ferie, a volte non si smonta neppure il box dal tetto, finché la domanda dei vicini “parti di nuovo?” spinge a mettere via il mega baule che fa consumare anche di più. Invece di abbandonare al loro destino giocattoli e attrezzature nel bagagliaio, prendiamoci qualche ora del nostro tempo appena possibile per rimettere in ordine l’auto e sollevarla dalle fatiche estive. Ecco 5 cose da fare per mantenere in perfetta efficienza l’auto soprattutto di ritorno dal mare o dalla montagna.

Articolo aggiornato il 1 settembre 2020 ore 17:00

1.PULIRE L’AUTO SOPRA MA ANCHE SOTTO

Dopo una vacanza al mare o in montagna sarebbe buona norma pulirla da cima a fondo, soprattutto nei punti poco visibili e nel sottoscocca, se non si ha a disposizione spazio e un’idropulitrice per lavare l’auto in fai da te rivolgendosi a un autolavaggio attrezzato. Questo perché sollevandola si può rimuovere la salsedine (e la sabbia spazzata dal vento) oppure erba e terra che si può raccogliere guidando per percorsi non asfaltati. Inoltre, soprattutto se si va in montagna dare uno sguardo sotto permette di scovare anche possibili grattatine su sassi e rimediare prima che una piccola crepa diventi un guaio più caro.

2.TERGICRISTALLI E LAVAVETRI TRA I PIU’ DIMENTICATI

In estate le spazzole dei tergicristalli sono messe a dura prova quando l’auto viene parcheggiata al sole per tutto il giorno e poi la sera ci si aggrappa alla leva del devioluci per pulire dal parabrezza dalla sabbiolina portata dal vento. Se alla partenza il vostro meccanico è stato così premuroso da riempire la vaschetta del liquido lavavetri, ricordate di rabboccarlo anche al ritorno dalle ferie. E già che ci siete controllate anche la morbidezza della gomma delle spazzole poiché una spazzola vecchia azionata su un vetro asciutto è il preludio di un bruttissimo graffio sul parabrezza. Meglio evitarlo visto che oltre a essere antiestetico è anche fastidioso di sera quando si incrociano le altre auto.

3.LA PULIZIA DEI SEDILI

Non accontentatevi di passare semplicemente l’aspirapolvere sui sedili, che sarebbe già un toccasana su un’auto che ha trascorso le ferie in riva al mare ma ripulite accuratamente i sedili con un panno umido e un detergente apposito per la pulizia degli interni che si saranno impregnati di sale se dopo essersi asciugati al sole si sale a bordo senza cambiare gli abiti.

4.QUELLO CHE NON TROVO E’ NEL BAGAGLIAIO

Il bagagliaio spesso è come il ripostiglio di casa, ci finisce di tutto ma non è un pozzo senza fine e ce ne accorgiamo presto quando intenti a caricare la spesa dopo vari giorni dal rientro troviamo il sacco dei giochi da spiaggia dei bambini, l’attrezzatura per le immersioni e quanto avete deciso di non lasciare a casa alla partenza. Piuttosto che fare le scoperte scomode quando il bagagliaio serve per caricare delle cose utili, meglio rimetterlo in ordine prima possibile, tirando fuori tutto fino al fondo per ripulire con l’aspirapolvere anche la sabbia e la terra che altrimenti finisce sempre più giù fino a diventare parte dell’auto.

5.GLI ACCESSORI PER IL TRASPORTO

Tutto ciò che non fa parte della sagoma originale dell’auto è un ostacolo per l’avanzamento dell’auto, influenza negativamente il Cx e fa consumare di più. Quindi via i portabici, il baule da tetto e le barre porta tutto. Anche se restano spesso silenziose dove sono perché la velocità in città è più ridotta ma hanno un loro peso e siete tra quegli automobilisti attenti alla ricerca della pompa di carburante che fa il prezzo più conveniente non potete sprecare la vostra strategia portandovi dietro del peso totalmente inutile.