I migliori aspirapolvere auto: il test su 8 modelli a confronto

Il test sugli aspirapolvere senza filo a confronto e la classifica 2020 con i consigli sulla scelta tra i migliori aspirapolvere auto a batteria

L’aspirapolvere auto è uno degli accessori immancabili per tenere in ordine e pulita l’auto. Cosa bisogna sapere per scegliere tra i migliori aspirapolvere auto? Ecco il test su 8 modelli di aspirapolvere senza filo a confronto.

IL TEST SU 8 ASPIRAPOLVERE AUTO A CONFRONTO

I migliori aspirapolvere auto sono quelli che aspirano alla prima passata polvere, briciole, peli di animali e residui vari di ciò che trasportiamo in auto. Scegliere l’aspirapolvere per auto prima dell’acquisto non è sempre facile poiché molti modelli hanno caratteristiche simili. Oggi però vi daremo qualche consiglio con l’aiuto dei colleghi tedeschi di Autobild che hanno messo a confronto 8 modelli nel test:

– Bosch Unlimited Series 8 ProPower

– Dometic Powervac PV 100

– Dyson V11

– Kärcher WD1

– Parkside PNTSA 20-Li B1

– Phillips 7000 SpeedPro Max Animal

– Ryobi 18V Hand Vac

– Vorwerk Kobold VC100

Per aiutarvi a scegliere tra i migliori aspirapolvere auto sul mercato, il test ha messo sotto torchio 8 modelli diversi con un prezzo da circa 70 euro a 585 euro. E’ meglio un aspirapolvere per solidi o un aspirapolvere per solidi e liquidi? Scopriamolo nei paragrafi successivi.

I MIGLIORI ASPIRAPOLVERE AUTO: QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE

Prima di passare all’esito del test aspirapolvere auto, vediamo nel dettaglio quali valutazioni si possono fare nella scelta di un aspirapolvere auto a batteria. Il prezzo è indubbiamente il primo criterio di scelta. Il budget per l’acquisto di un aspirapolvere però avrà inevitabilmente un impatto sulle prestazioni dell’apparecchio. Ecco allora cosa bisogna valutare nelle caratteristiche generali che permettono di utilizzarlo con maggiore comodità:

– l’aspirapolvere auto con tubo allungabile permette di utilizzarlo anche in casa;

– un aspirapolvere auto con accessori e punte schiacciate permette di arrivare anche nei punti più angusti;

– il peso, minore con batterie ai polimeri di litio;

– tempo di ricarica della batteria;

– autonomia della batteria, sotto i 10 minuti potrebbe essere inadeguata fuori dall’auto.

Il test per decretare i migliori aspirapolvere auto 2020 ha comportato diverse sessioni di prova:

– misurazione della potenza di aspirazione;

– capacità di aspirare 120 g di particelle solide di varie dimensioni;

– prova pratica.

Ecco di seguito i risultati del test aspirapolvere auto con i giudizi per singolo modello e la classifica. Fino a alla 5^ posizione, la potenza di aspirazione è considerata buona. Gli ultimi 3 aspirapolvere della classifica invece si sono lasciati dietro tracce di sporco evidenti: l’aspirapolvere meno performante del test ha lasciato 18 grammi di sporco su 120 grammi di prova.

1.DYSON V11

Prezzo: 585 euro

Capacità raccolta: 118 grammi

Peso: 2287 grammi

Aspira anche umido: NO

Maneggevolezza: 18/22 punti

Funzionalità: 18/18 punti

Aspirazione: 50/50 punti

Giudizio: Molto buono

2.BOSCH UNLIMITED SERIES 8 PROPOWER

Prezzo: 488 euro

Capacità raccolta: 119 grammi

Peso: 2234 grammi

Aspira anche umido: NO

Maneggevolezza: 16/22 punti

Funzionalità: 18/18 punti

Aspirazione: 48/50 punti

Giudizio: Molto buono

3.PHILIPS SERIE 7000 SPEEDPRO MAX ANIMAL

Prezzo: 349 euro

Capacità raccolta: 111 grammi

Peso: 1884 grammi

Aspira anche umido: NO

Maneggevolezza: 16/22 punti

Funzionalità: 18/18 punti

Aspirazione: 40/50 punti

Giudizio: Buono

4.VORWERK KOBOLD VC100

Prezzo: 129 euro

Capacità raccolta: 116 grammi

Peso: 636 grammi

Aspira anche umido: NO

Maneggevolezza: 16/22 punti

Funzionalità: 11/18 punti

Aspirazione: 43/50 punti

Giudizio: Buono

5.KÄRCHER WD1

Prezzo: 150 euro

Capacità raccolta: 115 grammi

Peso: 4141 grammi

Aspira anche umido: SI

Maneggevolezza: 14/22 punti

Funzionalità: 11/18 punti

Aspirazione: 43/50 punti

Giudizio: Buono

6.RYOBI 18V VAC

Prezzo: 140 euro

Capacità raccolta: 113 grammi

Peso: 1762 grammi

Aspira anche umido: NO

Maneggevolezza: 17/22 punti

Funzionalità: 12/18 punti

Aspirazione: 28/50 punti

Giudizio: Sufficiente

7.DOMETIC POWERVAC PV 100

Prezzo: 99 euro

Capacità raccolta: 106 grammi

Peso: 2326 grammi

Aspira anche umido: SI

Maneggevolezza: 18/22 punti

Funzionalità: 14/18 punti

Aspirazione: 22/50 punti

Giudizio: Sufficiente

8.PARKSIDE PNTSA 20-LI B1

Prezzo: 70 euro

Capacità raccolta: 102 grammi

Peso: 3890 grammi

Aspira anche umido: SI

Maneggevolezza: 14/22 punti

Funzionalità: 13/18 punti

Aspirazione: 23/50 punti

Giudizio: Sufficiente