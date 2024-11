I migliori liquidi lavavetri auto nel test di Autobild 2025

Il liquido lavavetri estivo è altrettanto importante quanto quello invernale, che ha una funzione anticongelante vitale alle basse temperature. Ma quando si tratta di rimuovere resina degli alberi, escrementi di uccelli e insetti dal parabrezza, quali sono i migliori liquidi lavavetri auto più efficaci? Un test comparativo di Autobild ha messo a confronto 7 prodotti pronti all’uso e già diluiti. Ecco chi mantiene le promesse e chi fallisce il test.

PERCHÉ USARE IL LIQUIDO LAVAVETRI AL POSTO DELL’ACQUA

La durata dei tergicristalli, come abbiamo spiegato nei video #SicurEDU, dipende principalmente da come vengono utilizzati e dall’invecchiamento atmosferico a cui sono sottoposti. I tergicristalli nascono esclusivamente per rimuovere la pioggia da parabrezza e lunotto. Tutto ciò che si prova a pulire di diverso dall’acqua, inclusa la neve, non fa altro che accelerare l’usura del tergente, comunemente noto come “gommino”. Ecco perché utilizzare dei liquidi lavavetri auto efficaci, permette di sciogliere velocemente lo sporco e preservare la durata dei tergicristalli. Quindi solo l’acqua, quantomeno demineralizzata per non otturare gli ugelli, deve essere una soluzione di emergenza, ma non la routine, perché da sola non basta a sciogliere lo sporco che si accumula sui vetri.

IL TEST LIQUIDI LAVAVETRO ESTIVI DI AUTOBILD

Il test dei liquidi lavavetri auto è stato realizzato da Autobild in collaborazione presso il laboratorio di sviluppo Sonax. Il laboratorio è dotato di un banco prova completamente automatico fatto apposta per riprodurre condizioni identiche per ogni ciclo di prova. L’aria condizionata e delle ventole simulano la guida a 20 °C e a una velocità di 25 km/h. Prima di ogni prova, il vetro lucidato due volte e poi pulito con acqua demineralizzata è stato cosparso di un mix per simulare lo sporco. In base al tipo di sporco il parabrezza di prova è stato cosparso manualmente o tramite ugelli secondo le specifiche dell’associazione detersivi IKW con:

sporco “da città” creato artificialmente con fuliggine, siliconi, tensioattivi cationici (cera degli autolavaggi) e idrocarburi . Questo mix è stato spruzzato sul parabrezza tramite ugelli;

creato artificialmente (cera degli autolavaggi) . Questo mix è stato spruzzato sul parabrezza tramite ugelli; escrementi di uccello creato con albume e tuorlo d’uovo, etanolo e glucosio. Questo mix è stato applicato tramite una pellicola di mascheratura a formare una macchia poi fatta asciugare con aria calda;

Per ogni detergente e per ogni tipo di sporco vengono effettuati 10 cicli di lavaggio, con la miscela spruzzata (50 ml) attraverso gli ugelli del lavacristallo. La valutazione del detergente avviene osservando la capacità di detersione e pulizia con una telecamera ad alta risoluzione che registra il processo di pulizia. Il software utilizza i dati dell’immagine e attribuisce un punteggio %. Con un valore pari o superiore al 63%, il parabrezza è considerato pulito. Inoltre è stato valutato l’odore attraverso campioni anonimi “annusati” da 5 volontari. Mentre la compatibilità con plastica e vernice è stata valutata su un pannello di prova e su strisce reattive in policarbonato poste per 48 ore in forno a 80 °C.

RISULTATI E CLASSIFICA 2025 DEI MIGLIORI LIQUIDI LAVAVETRO AUTO

I liquidi lavavetri auto che si sono distinti nel test di Autobild sono l’EuroLub Clear View Summer RTU lavavetri estivo (vincitore del test) e Robbyrob Lavavetri estivo frutti di bosco (miglior rapporto qualità-prezzo). Tuttavia il test dimostra che ci sono molti altri prodotti altrettanto validi e quelli un po’ meno. Liqui Moly Lavavetri Cherry è l’unico prodotto con il punteggio più basso e la valutazione “sufficiente”, per la fragranza di ciliegia artificiale e l’efficacia parziale nella pulizia. “La spazzola rimuove in modo soddisfacente lo sporco degli insetti: dopo l’ottava volta si ottiene una prestazione di pulizia del 63%, dopo la decima volta l’80%. Tuttavia rimuove solo il 41% dello sporco urbano.”, ha decretato il test di Autobild. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica del test lavavetri auto a tutta larghezza.