Ford: incentivi auto fino a 9.000 euro sulla gamma elettrica

Anche Ford, come BYD, anticipa l’Ecobonus statale proponendo incentivi auto fino a 9.000 sulla gamma elettrica e contributi differenziati per agevolare l’acquisto anche di motorizzazioni ibride ed endotermiche. Il vantaggio di questi incentivi Ford è che ci sono requisiti meno rigidi rispetto alla misura governativa di prossima attivazione, non essendo previsti vincoli di residenza o di reddito.

INCENTIVI AUTO FORD A SETTEMBRE 2025

Ford Italia anticipa dunque la rottamazione statale, semplificandola, con incentivi differenziati su tutta l’ampia offerta di autovetture del brand che per quanto riguarda l’elettrico include Mustang Mach-e, Capri, Explorer, Puma Gen-E ed E-Tourneo Courier, mentre tra le motorizzazioni ibride ed endotermiche ci sono tra gli altri Kuga, Puma e Tourneo Courier.

Anche la gamma dei veicoli commerciali Ford Pro rientra nel programma, con incentivi fino a 20.000 euro, sempre senza vincoli, su modelli come Ford Ranger o Transit.

QUANTO SI RISPARMIA CON GLI INCENTIVI AUTO FORD?

Scopriamo adesso quanto si può risparmiare con gli incentivi Ford, sottolineando che l’ammontare del bonus cresce progressivamente con il valore dell’auto.

Puma Gen-E 43 kWh

Prezzo di listino: 32.950 €

Prezzo con incentivo: 23.950 €

Explorer Standard Range RWD 170 CV

Prezzo di listino: 41.500 €

Prezzo con incentivo: 32.500 €

Capri Standard Range 170 CV Style

Prezzo di listino: 42.750 €

Prezzo con incentivo: 33.750 €

Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium

Prezzo di listino: 42.750 €

Prezzo con incentivo: 21.650 €

Focus 5 porte ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV

Prezzo di listino: 32.450 €

Prezzo con incentivo: 23.450 €

Kuga 2.5 HEV 180 CV CVT 2WD ST-Line

Prezzo di listino: 39.750 €

Prezzo con incentivo: 30.750 €.

Per usufruire dello sconto è obbligatoria la contestuale rottamazione di un veicolo di proprietà dell’acquirente da almeno sei mesi. Promozione valida fino al 30 settembre 2025, salvo proroghe.

INCENTIVI ANCHE SUI VEICOLI COMMERCIALI FORD

Come anticipavamo, a settembre 2025 Ford anticipa la rottamazione statale pure sui veicoli commerciali con sconti fino a 20.000 euro anche senza vincoli di dimensioni d’impresa e formula di acquisto. Ecco alcuni esempi di prezzi scontati:

Transito Courier 16.450 €

Transit Connect 20.650 €

E-Transit Courier 21.650 €

Transit Custom 23.950 €

Transit 24.150 €

Transit con cassone 27.400 €

E-Transit Custom 28.850 €

Transit Custom Plug-in Hybrid 30.000 €

E-Transit 40.800 €.

Tutti i prezzo dei veicoli commerciali Ford sono Iva esclusa. Maggiori informazioni qui.