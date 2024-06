Nuovo Ford Explorer: batteria da 79 kWh e 602 km di autonomia

Nel grande libro della storia di Ford viene scritto un nuovo capitolo, che porta il nome di Ford Explorer. Questo modello è particolarmente importante perché si tratta del primo SUV elettrico progettato e costruito interamente in Europa da parte del marchio di Detroit, ed è il capofila di un nuovo corso di veicoli a zero emissioni che saranno fondamentali per la mobilità nel Vecchio Continente. Quindi, dietro alla sua massiccia carrozzeria dallo stile tipicamente americano, risiede la solida ingegneria tedesca. E questi sono soltanto alcuni punti di forza di un mezzo che promette di stupire tutti quanti.

STILE MUSCOLOSO MA COMPATTO PER FORD EXPLORER

Il biglietto da visita del nuovo Ford Explorer è chiaro: linee nette e decise, sostanziosa muscolarità ma, al tempo stesso, una compattezza che potrebbe risultare fondamentale per ritagliarsi uno spazio cruciale all’interno del mercato europeo. Per questo motivo la lunghezza raggiunge quota 4,47 metri, nella media dei C-SUV di questo ultimo periodo. A bordo si viaggia comodi in cinque persone, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico perfettamente in linea con la sua categoria. Nel dettaglio:

Lunghezza: 4,47 metri;

Larghezza : 2,06 metri;

: 2,06 metri; Altezza: 1,63 metri;

Passo: 2,77 metri;

Bagagliaio: 450 – 1.422 litri.

TRAZIONE ELETTRICA PER FORD EXPLORER

La nuova generazione di Ford Explorer ha il compito di guidare l’Ovale Blu verso una più massiccia penetrazione nel mercato degli EV in Europa. Per riuscirci pienamente, il nuovo SUV viene proposto in due differenti varianti:

a trazione posteriore (RWD) con singolo motore da 210 kW/286 CV e 585 Nm di coppia;

(RWD) con singolo motore da 210 kW/286 CV e 585 Nm di coppia; a trazione integrale (AWD) con doppio motore per una potenza complessiva di 250 kW/340 CV e 585 Nm di coppia.

Entrambe utilizzano batterie agli ioni di litio e nickel, manganese e cobalto (NMC) ad autonomia estesa, rispettivamente da 77 kWh per la RWD e da 79 kWh per la AWD. Si tratta di una tecnologia che si distingue per densità energetica, potenza e per le sue prestazioni in ogni condizione atmosferica, dal gelo scandinavo al caldo torrido di alcune zone mediterranee. La versione Extended Range RWD garantisce un’autonomia di 602 chilometri (ciclo WLTP), mentre l’analoga proposta 4×4 ferma la sua autonomia a 566 chilometri, sempre secondo il ciclo WLTP.

Per ricaricare rapidamente dal 10 all’80% bastano appena 26 minuti usando caricatori DC fino a 185 kW, per il modello a trazione AWD. La ricarica in tutto il continente europeo è garantita dagli oltre 600.000 punti della rete BlueOval Charge Network, tramite l’app FordPass o attraverso l’innovativa tecnologia Plug & Charge. La rete include le stazioni di IONITY, la rete di ricarica ad alta potenza co-fondata e finanziata da Ford.

I COMFORT DI FORD EXPLORER

L’abitacolo della nuova Ford Explorer può contare su una lunga serie di tecnologie pensate per rendere la vita a bordo più piacevole. La vettura può contare sull’infotainment connesso SYNC Move con schermo touch da 14,6’’, regolabile in altezza con inclinazione variabile di oltre 30 gradi, per garantire i massimi livelli di visibilità durante la guida. Questo sistema rende le funzioni touch più accessibili, con un’interfaccia a elevata configurabilità. Le dotazioni, però, non finiscono qui perché ci sono di serie:

volante e sedili anteriori riscaldati;

sedile conducente massaggiante;

ricarica wireless per lo smartphone;

per lo smartphone; sedili sportivi con poggiatesta integrati;

soundbar ad alta-definizione per ascoltare musica in wireless tramite Android Auto e Apple CarPlay.

L’elenco degli optional, invece, può contare su:

tetto panoramico;

portellone posteriore ad apertura e chiusura senza mani;

head-up display ;

; telecamera a 360 gradi;

Lance Change Assist.

Tutto questo si aggiunge alle oltre 15 tecnologie di assistenza alla guida di serie, tra cui l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop and Go e il Clear Exit Warning, progettato per aiutare a prevenire incidenti con i ciclisti.

FORD EXPLORER: I PREZZI

Il listino prezzi della nuova Ford Explorer parte da 49.000 euro per la versione da 77 kWh, mentre 52.500 euro per la 79 kWh a trazione integrale. A referto c’è anche la versione base con batteria da 52 kWh e 170 CV di potenza che viene offerta a 41.500 euro.