Ford Mustang Mach-E: al top nei test dei consumi NCAP

La Ford Mustang Mach-E supera a pieni voti i test su emissioni e consumi di Green NCAP che valuta l’efficienza dei veicoli

La Ford Mustang Mach-E nel test dei consumi ed emissioni Green NCAP ottiene il massimo punteggio, secondo nei test 2021 solo a Fiat 500 elettrica e Volkswagen ID3, che pesano molto meno. Un risultato non sempre scontato con le auto elettriche che devono dimostrare non solo di essere pulite ma anche efficienti nella guida reale. Ecco i risultati delle prove e l’autonomia reale della Ford Mustang Mach-E.

FORD MUSTANG MACH-E NEI TEST GREEN NCAP

La Ford Mustang Mach-E è stata promossa con 5 stelle Green NCAP, vuol dire che è tra le auto più efficienti sul mercato. Prima di vedere i risultati del test, facciamo chiarezza sulle modalità con cui sono assegnate le stelle Green NCAP. Le prove del consorzio si basano su protocolli approvati nell’ambito del progetto europeo GVI – Green Vehicle Index. Per stabilire quali sono le auto più ecologiche nei test vengono misurate:

– Emissioni nocive (Clean Air Index);

– Efficienza energetica (Energy Efficency Index);

– Emissioni dei gas serra climalteranti (Greenhouse Gas Index);

Il protocollo Green NCAP attuale valuta le emissioni “Tank to Wheel” quindi solo le emissioni reali alla guida. In futuro invece il protocollo sarà modificato con un approccio globale “Well to Wheel”, considerando anche le emissioni indirette, come quelle dalla produzione dell’energia elettrica. Il punteggio sarà comunque riferito sempre all’utilizzo delle auto in prova.

TEST FORD MUSTANG MACH-E: CONSUMI ED EFFICIENZA REALI

La Ford Mustang Mach-E non producendo emissioni inquinanti allo scarico, quindi ottiene il massimo dei punti nel Clean Air Index e nell’Greenhouse Gas Index (10/10). Anche l’efficienza energetica è superiore alle auto con motore a combustione, tuttavia ha margini di miglioramento (9.4/10) secondo Green NCAP. Ecco nel dettaglio quanto consuma la Ford Mustang Mach-E nei test Green NCAP:

– Test Efficienza a freddo (-7 °C): 39.5 kWh/100 km;

– Prova di guida WLTC in autostrada: 33.2 kWh/100 km;

– Test WLTC con avviamento a caldo e 14 °C ambientali: 23.6 kWh/100 km;

– Test WLTC con avviamento a freddo e 14 °C ambientali: 26.6 kWh/100 km;

L’autonomia Ford Mustang Mach-E misurata nel caso peggiore è di 202 km, rispetto alla media di 293 km e quella ufficiale dichiarata da Ford fino a 400 km.

IL COMMENTO GREEN NCAP SULLA FORD MUSTANG MACH-E

Nonostante il peso della Ford Mustang Mach-E (2150 kg), deve il risultato eccellente all’efficienza con cui il motore elettrico sfrutta l’energia delle batterie, secondo il report di Green NCAP. “In due test su quattro il comportamento in termini di efficienza della Mustang Mach-E ha superato la soglia inferiore di valutazione”. Si tratta in particolare dei test alla temperatura ambiente fredda, condotto a -7 °C invernale e in autostrada ad alto carico BAB130. BAB sta per Bundesautobahn (in tedesco autostrada federale) e 130 è la velocità massima in km/h. “Nel complesso, tuttavia, l’indice di efficienza energetica di 9,4 è ancora vicino ai migliori grazie al consumo generalmente basso del powertrain elettrico”.