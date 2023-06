Consiglio acquisto auto elettriche: budget fino a 35.000 euro

Il nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it è dedicato alle auto elettriche. In particolare, in questa guida ci occuperemo delle auto elettriche più economiche, acquistabili con un budget fino a 35.000 euro. Si tratta di un gruppo di auto a zero emissioni, prevalentemente city car, da comprare con una spesa ridotta per gli standard del settore delle elettriche. I prezzi indicati di seguito non considerano eventuali incentivi all’acquisto che, se e quando disponibili, permettono di ridurre ulteriormente la spesa. Per chi ha un budget un po’ più grande c’è la possibilità di puntare sulle auto elettriche fino a 40.000 euro. Da valutare anche le migliori auto ibride fino a 30.000 euro. Guida aggiornata al 5 giugno 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta da comprare, in particolare quando si tratta di un’auto elettrica, ma non solo, richiede un’attenta analisi di vari elementi. La scelta dell’auto, infatti, deve tenere in considerazione il budget ma non può non considerare elementi come il tipo di utilizzo, i chilometri da percorrere e, quindi, i costi di gestione attesi. Ogni automobilista ha le sue esigenze ed è importante valutare tutti gli aspetti in gioco per scegliere l’auto giusta e non sbagliare. Prima di dare un’occhiata alle migliori auto elettriche da comprare con un massimo di 35.000 euro, quindi, è consigliabile dare un’occhiata ai parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

DACIA SPRING

Una delle migliori auto elettriche da comprare avendo a disposizione un budget ridotto è la Dacia Spring. La piccola di casa Dacia presenta una lunghezza di circa 3,8 metri e può contare su di un motore elettrico da 45 CV. Grazie al suo pacco batterie da 26,8 kWh, la vettura può contare su di un’autonomia di circa 230 chilometri nel ciclo misto WLTP. La gamma della Dacia Spring parte da 21.450 euro ma con il budget disponibile è possibile acquistare anche le varianti con una dotazione migliore. La Dacia Spring ha ottenuto una stella nel crash test Euro NCAP del 2021.

DR 1.0 EV

La DR 1.0 EV è la city car elettrica di casa DR Automobiles. Si tratta di un modello molto compatto (è lunga circa 3,2 metri) che può contare su di un motore elettrico da 61 CV e su di un pacco batterie da 31 kWh. In termini di autonomia, la vettura è in grado di percorrere circa 210 chilometri con una carica completa. La gamma della DR 1.0 EV parte da 25.900 euro. Per il momento, non è disponibile il crash test Euro NCAP.

FIAT 500 ELETTRICA

La Fiat 500 Elettrica è uno dei simboli della mobilità a zero emissioni in Italia. Prodotta nello stabilimento di Mirafiori, l’elettrica di casa Fiat continua a rappresentare un riferimento del mercato, soprattutto per chi ha un budget contenuto e cerca un’auto elettrica. La gamma parte da 28.950 euro, prezzo di listino della versione base da 95 CV di potenza e batteria da 23,8 kWh. C’è anche una variante più completa, con motore da 118 CV e batteria da 42 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, il modello base riesce a percorrere 190 chilometri con una carica mentre il modello top arriva fino a 322 chilometri, nel ciclo misto WLTP. La Fiat 500 Elettrica parte da 28.950 euro. Con il budget a disposizione è possibile puntare anche sulla variante da 42 kWh che parte da 33.950 euro. Sul mercato ci sono anche le varianti Cabrio e 3+1 (con una porta posteriore) che partono da 31.950 euro. La Fiat 500 Elettrica ha ottenuto quattro stelle Euro NCAP nel 2021.

MG MG4

La MG4 è hatchback compatta compatte (la lunghezza è di 4,287 metri) dotata di un motore elettrico da 170 CV di potenza e di una batteria da 51 kWh (ma c’è anche una versione da 64 kWh) per un’autonomia di circa 350 chilometri nel ciclo misto WLTP. L’elettrica di casa MG è disponibile in Italia con un listino di partenza di 30,790 euro. Il crash test Euro NCAP del 2022 ha registrato cinque stelle

MG MG5

La MG5 è un’altra elettrica di grande interesse da comprare con un budget fino a 35 mila euro. Si tratta di una stagion wagon da 4,6 metri di lunghezza che rappresenta un segmento a sé del mercato. La vettura è dotata di un motore elettrico da 156 CV e di un pacco batterie da 50 kWh (ma c’è una variante da 61 kWh). Il listino prezzi parte da 34.490 euro. Al momento, non c’è alcun crash test Euro NCAP per questo modello.

NISSAN LEAF

La Nissan Leaf è da molti anni un riferimento del mercato delle auto elettriche e anche l’ultima generazione non si smentisce. La vettura, lunga ben 4,49 metri, è disponibile in una variante base che rientra nel budget a disposizione. Il modello base della Leaf, infatti, presenta un motore da 150 CV e una batteria da 40 kWh con un’autonomia di circa 378 chilometri. Il prezzo di listino di partenza è di 34.200 euro. Per la Nissan Leaf ci sono cinque stelle Euro NCAP.

RENAULT TWINGO ELECTRIC

La Renault Twingo Electric è una city car a zero emissioni che rappresenta uno dei modelli più interessanti per gli automobilisti alla ricerca di un’auto elettrica economica. La vettura può contare su di un motore da 81 CV oltre che su di una batteria da 22 kWh. L’azienda dichiara circa 190 chilometri di autonomia nel ciclo misto WLTP. La gamma parte da 24.050 euro. Il crash test non è al momento disponibile.

RENAULT ZOE

Una delle auto elettriche più interessanti da comprare con un budget di 35.000 euro è la Renault Zoe. La city car da poco più di 4 metri di casa Renault è dotata di un motore da 108 CV con batteria da 22 kWh (c’è anche una variante da 130 CV e 52 kWh di batteria ma supera il budget disponibile). L’autonomia nel ciclo misto WLTP è di circa 165 chilometri. Il listino prezzi parte da 33.500 euro. . Per la Renault Zoe il test Euro NCAP si è concluso con zero stelle.

SMART EQ FORTWO

La Smart EQ ForTwo è uno dei modelli di riferimento per la mobilità urbana a zero emissioni: caratterizzata da un abitacolo a due posti e da dimensioni molto compatte (la lunghezza è di 2,7 metri), la vettura può contare su di un motore da 82 CV e su di un pacco batterie da 17,6 kWh. In termini di autonomia, invece, la vettura è in grado di percorrere circa 135 chilometri nel ciclo misto WLTP. La gamma parte da 25.210 euro con ampi margini di personalizzazione, considerando il budget disponibile. La vettura è disponibile anche in versione Cabrio, con un prezzo di partenza di 28.577 euro e stesso comparto tecnico.