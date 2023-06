Consiglio acquisto auto diesel: budget fino a 30 mila euro

Nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it: il tema di oggi sono le auto diesel che, nonostante un mercato sempre più elettrificato, continuano a rappresentare un segmento importante per molti automobilisti e, soprattutto, per chi percorre molti chilometri con la propria vettura. La guida si concentra sulle migliori auto diesel da comprare con un budget fino a 30.000 euro. Il mercato, in questa fascia di prezzo, propone diverse alternative tra il segmento B e il segmento C. Per chi vuole spendere poco c’è la possibilità di puntare anche sulle migliori auto GPL fino a 35.000 euro oppure sulle migliori auto ibride fino a 30.000 euro. Guida aggiornata al 7 giugno 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta da comprare diventa sempre più difficile: gli elementi da considerare sono sempre di più e la sola scelta dell’alimentazione ha registrato un notevole incremento del numero di opzioni disponibili grazie all’elettrificazione. Per gli automobilisti è ora necessario considerare, oltre al budget, vari elementi per poter individuare con la massima precisione l’auto giusta da comprare per soddisfare appieno le proprie esigenze e evitare di sbagliare. Prima di procedere con la guida sulle auto diesel, quindi, è possibile dare un’occhiata ai parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

CITROEN C3

Un ottimo diesel economico viene proposto da Citroen: la Citroen C3, infatti, è disponibile nella variante BLUEHDI 100 con motore diesel da 102 CV. Si tratta di una versione ideale per chi percorre tanti chilometri con la piccola di casa Citroen che, con i suoi 4 metri di lunghezza, è ideale per l’uso cittadino ma si adatta bene anche alle lunghe percorrenze. Il prezzo parte da 20.900 euro. La Citroen C3 ha ottenuto quattro stelle Euro NCAP nel crash test del 2017.

DACIA DUSTER

Tra le migliori auto diesel da prendere a meno di 30.000 euro c’è spazio per la Dacia Duster. Il SUV di casa Dacia, con una lunghezza di 4,34 metri, è adatto a diversi contesti di utilizzo e la variante a gasolio è sicuramente una delle più interessanti. Per la sua clientela, la Duster propone il motore 1.5 DCI da 115 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale. Il prezzo parte da 19.500 euro. C’è anche la possibilità di puntare su di una variante con trazione integrale. La Dacia Duster ha ottenuto 3 stelle Euro NCAP nel crash test del 2017.

FIAT 500X

La Fiat 500X è uno dei modelli di riferimento del mercato italiano. Il crossover compatto di casa Fiat, caratterizzato da una lunghezza di 4,26 metri, nonostante una riduzione della gamma e l’arrivo dell’elettrificazione, è ancora disponibile in una variante a gasolio. Con il budget disponibile, c’è il motore 1.3 MultiJet da 95 CV abbinato al cambio manuale e ordinabile da 25.950 euro. Per la Fiat 500X ci sono quattro stelle Euro NCAP nel crash test del 2015.

FIAT TIPO

Per il segmento C del mercato, la Fiat Tipo è uno dei modelli di riferimento, soprattutto per chi vuole spendere poco. Disponibile in quattro varianti (4 Porte, 5 Porte, Station Wagon e Cross), la Fiat Tipo può essere ordinata anche con motore diesel. In particolare, c’è la versione con motore 1.6 MultiJet da 130 CV con cambio manuale e trazione anteriore che, con carrozzeria a 5 Porte, è ordinabile da 25.200 euro. Per la Station Wagon, invece, si parte da 26.700 euro. Per la Fiat Tipo ci sono tre stelle Euro NCAP nel crash test del 2016.

JEEP RENEGADE

Giusto sotto il limite massimo del budget disponibile, tra le auto diesel da comprare a meno di 30.000 euro troviamo la Jeep Renegade. Il crossover compatto della casa americana è dotato di un motore 1.6 MultiJet da 130 CV con cambio manuale e trazione anteriore. Questa variante della Renegade è ordinabile con un prezzo di partenza di 29.800 euro. La Jeep Renegade ha ottenuto tre stelle nel crash test del 2019.

OPEL CORSA

La Opel Corsa, city car di riferimento del mercato europeo, non abbandona il diesel. La segmento B di casa Opel è disponibile in abbinamento al motore 1.5 turbo diesel da 102 CV. Si tratta di una motorizzazione equilibrata e adatta a vari contesti di utilizzo. Il cambio è manuale e la trazione anteriore. Il listino parte da 22.550 euro. La Opel Corsa ha ottenuto quattro stelle Euro NCAP nel crash test del 2019.

OPEL CROSSLAND

Opel Crossland è un SUV compatto (la lunghezza è di poco più di 4,2 metri) che offre un prezzo ridotto e la possibilità di poter contare su di una motorizzazione diesel. Il modello, infatti, è dotato del motore 1.5 turbo, utilizzato da Opel anche per altri modelli dello stesso segmento, ma qui proposto in una versione potenziata fino a 110 CV. Il prezzo di listino parte da 26.620 euro. Cinque stelle Euro NCAP per la Crossland nel 2017.

OPEL MOKKA

Tra le opzioni a gasolio della gamma Opel c’è anche la Opel Mokka. Il crossover, lungo 4,15 metri, è dotato del motore 1.5 turbo da 110 CV, abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore. Il listino parte da 27.100 euro lasciando poco margine di personalizzazione, considerando il budget disponibile. Per la Opel Mokka ci sono quattro stelle Euro NCAP nel crash test del 2021.

PEUGEOT 208

Tra le city car di segmento B con motore diesel c’è anche la Peugeot 208 che, proprio come la gemella Opel Corsa, è disponibile nella variante a gasolio con il motore 1.5 turbo da 100 CV. Questa variante della segmento B di casa Peugeot è disponibile con un prezzo di listino di 22.370 euro, con possibilità di scegliere tra vari allestimenti considerando il budget disponibile. Quattro stelle Euro NCAP per la Peugeot 208 nel 2019.

RENAULT MEGANE SPORTER

La Renault Megane Sporter è un altro modello molto interessante per chi è alla ricerca di un’auto diesel a meno di 30.000 euro: si tratta di una station wagon da più di 4,6 metri di lunghezza che arriva sul mercato nell’unica variante con motore 1.5 DCI da 114 CV, con cambio manuale. Il prezzo parte da 27.800 euro ma aggiungendo 2.000 euro e, quindi, restando nel budget è possibile puntare sulla variante con cambio automatico. Per ora non è disponibile il crash test.

SEAT LEON

Per gli automobilisti alla ricerca di una segmento C con motore diesel c’è la Seat Leon. La hatchback da 4,36 metri di lunghezza di casa Seat è dotata del motore 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale e trazione anteriore. Il listino parte da 28.650 euro. C’è anche la versione con l’automatico DSG ma il prezzo supera i 30.000 euro. Con una spesa di 29.500 euro è possibile puntare sulla versione Sportstourer. La Seat Leon ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2020.